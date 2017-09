Oavgjord klassiker i São Paulo

São Paulo tog en viktig poäng i bottenstriden när man spelade oavgjort hemma mot serieledaren Corinthians.

Det var publikrekord för i år i Série A när 61 142 åskådare tagit sig till Morumbi där São Paulo FC tog emot ärkerivalerna Corinthians på söndagen. Efter en knapp halvtimme skulle hemmapubliken få jubla när förre Real Betis-mittfältaren Petros satte 1-0 ur snäv vinkel. Petros spelade för just Corinthians innan han flyttade till Spanien för två år sedan. Med knappa kvarten kvar av matchen skulle dock Clayson kvittera med ett volleyskott och derbyt slutade oavgjort 1-1. Det var en viktig poäng i bottenstriden för São Paulo som emellertid fortfarande ligger under nedflyttningsstrecket.I toppstriden lyckades Santos knappa in en poäng på Corinthians då segern med 1-0 hemma mot Atlético Paranaense innebar att laget passerade Grêmio i tabellen. Grêmio har fokus på Copa Libertadores just nu, där man nådde semifinal i veckan, och förlusten med 1-0 borta mot Bahia var tredje raka i ligan. Avståndet från Santos upp till Corinthians är dock fortfarande hela tio poäng och det ska till något extra under de tretton sista omgångarna för att det ska bli riktigt spännande mot slutet.