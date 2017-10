Robinho tvåmålsskytt när Atlético Mineiro klättrade

Atlético Mineiro lämnade den omedelbara streckstriden i och med seger borta mot Atlético Paranaense sedan Robinho gjort bägge lagets mål.

Trots spelare med tunga landslagsmeriter, som mittfältaren Elias och anfallarna Fred och Robinho, i truppen har Atlético Mineiro haft en väldigt tung säsong. Inför helgen såg laget ut att bli en av de större klubbarna som får göra upp i kampen för att hålla sig kvar. Därför fick före detta olympiske mästartränaren Rogério Micalé sparken för att ersättas av Oswaldo de Oliveira, vars största merit på senare tid var att ta Botafogo till Copa Libertadores 2013.Förändringen skulle visa sig ge resultat. Atlético Mineiro hade en svår bortamatch mot Atlético Paranaense på VM-arenan Arena da Baixada i Curitiba. Det skulle också bli ett av de stora namnen som klev fram. Efter drygt tjugo minuter slog Robinho in 1-0 på ett halvvolleyskott efter hörna. Atlético Paranaense pressade på för en kvittering men med sju minuter kvar av matchen kontrade samme Robinho in 2-0 som blev slutresultat. Den forne Real Madrid- och Manchester City-anfallaren har endast gjort tre mål i ligan denna säsong. Segern innebar att Atlético Mineiro klättrade ändå upp till en niondeplats.Tabellen är oerhört jämn i botten just nu och det skiljer endast sex poäng mellan Coritiba näst sist och Atlético Paranaense som ligger på plats åtta. I toppstriden tappade Corinthians återigen poäng i och med 1-1 borta mot Cruzeiro. Santos vann derbyt borta mot Palmeiras med 1-0 efter mål av veteranen Ricardo Oliveira och tog in ytterligare några poäng, men det skiljer alltjämt åtta pinnar till serieledaren.