Vidöppet i cupfinalen

Flamengo och Cruzeiro spelade oavgjort natten mot fredagen och finalen i Copa do Brasil är således helt öppen inför returen.

Finalspelet i Copa do Brasil inleddes natten mot fredagen på ett fullsatt Maracanã i Rio de Janeiro där Flamengo tog emot Cruzeiro. Förutom prestigen i sig med att vinna en cuptitel ligger även en plats i Copa Libertadores i potten, något som blivit bägge lagens målsättningar för säsongen eftersom Corinthians ser ut att springa iväg med ligatiteln under hösten.Det var inledningsvis två lag som bjöd på en tight defensiv och man ville inte ge bort något gratis. Det dröjde till kvarten återstod av matchen innan 20-årige anfallstalangen Lucas Paqueta tryckte in 1-0 för hemmalaget Flamengo efter hörna, sedan rutinerade målvakten Fábio släppt retur i en stökig situation. Tio minuter senare gjorde Thiago än större tabbe i andra änden då han släppte retur på ett lågt skott varpå uruguay anske inhopparen Giorgian de Arrascaeta rakade in returen. Han hade då varit på plan i omkring fyra minuter och lyckades därmed rädda 1-1 inför returen.Både Flamengo och Cruzeiro har varit i final sex gånger tidigare och vunnit tre, respektive fyra gånger. Den 28 september avgörs det på Mineirão i Belo Horizonte vilket lag som får ytterligare en Copa do Brasil-pokal att ställa i troféskåpet. Returen är alltjämt vidöppen.