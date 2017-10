Mohamed Salah firar med supportrarna efter VM-avancemanget.

Läget i Afrikas VM-kval

Pole position för Nordafrika, allt sket sig för Ghana och Nigeria studsar tillbaka efter missat Afrikanskt mästerskap. Afrikas VM-kval går in på sluttampen.





GRUPP A



Gruppettan Tunisien låg illa till borta mot Guinea när den blivande Liverpoolspelaren Naby Keita gav hemmalaget ledningen i 37:e minuten. Men tunisierna visade sin klass när man stod för en imponerande sista kvart och vände och vann. Slutresultatet skrevs till 4-1 och anfallsstjärnan Youssef Msakni, till vardags i Qatar, blev stor matchhjälte med sina tre mål. Tunisien leder alltjämt grupp A med 13 poäng.



Tvåan Kongo-Kinshasa gör allt för att hänga på, och slog jumbon Libyen i en match som faktiskt spelades i Tunisien. Men trots mål av Villarreals Cedric Bakambu lär kongoleserna få svårt att nå VM. Tunisierna är tre poäng före och behöver således bara ta poäng hemma mot Libyen för att avancemanget ska vara ett faktum.



Förbundskapten Nabil Maâloul förfogar över ett lag byggt mestadels på spelare från inhemska ligan, med Sunderlands Wahbi Khazri som truppens mest namnkunnige. Men samtidigt är grupp A förmodligen kvalspelets svagaste. Tunisien imponerade inte nämnvärt i Afrikanska mästerskapen i vintras, och har under året förlorat mot såväl



Återstående matcher:

6 november 2017

Tunisien - Libyen

Kongo-Kinshasa - Guinea







GRUPP B



Nigeria har tagit sig samman efter kvalet till Afrikanska mästerskapen, då man helt missade turneringen i Gabon. Med en match kvar i VM-kvalet har man navigerat sig igenom ”Dödens grupp” och bara tappat en poäng, borta mot Kamerun. Arsenaltalangen Alex Iwobi sköt Super Eagles till Ryssland med matchens enda mål hemma mot tvåan Zambia. Att gruppen skulle vara avgjord innan sista matcherna spelats var det få som trodde på förhand. Men Kamerun och



Algeriets gyllene generation har endast mäktat med en poäng och Kamerun verkar ha kastat taktiken som gjorde dem till afrikanska mästare i vintras överbord. Det blir första gången sedan 2006 inget av dessa länder deltar i ett VM.



Nigeria däremot har imponerat stort och förfogar förmodligen över Afrikas just nu starkaste trupp. Med namn som Victor Moses, John Obi Mikel och Odion Ighalo är det ingen önskemotståndare för någon. Dessutom finns ett gäng spännande talanger som nämnde Iwobi men också Kelechi Iheanacho och Anderlechts Henry Onyekuru. Med det imponerande kvalet i åtanke blir Nigeria att räkna med i Ryssland, landets sjätte VM-slutspel.



Återstående matcher:

6 november 2017

Zambia - Kamerun

Algeriet - Nigeria







GRUPP C







Förbundskapten Hervé Renard, som vunnit Afrikanska mästerskapen med såväl Elfenbenskusten som Zambia basar över ett starkt lag med lagkapten



Matchen mellan Elfenbenskusten och Marocko blir direkt avgörande. När lagen möttes i Marrakech förra året slutade det 0-0. En poäng räcker för Marocko även nu.



Återstående matcher:

6 november 2017

Elfenbenskusten - Marocko

Gabon - Mali







GRUPP D



Grupp D är ett riktigt getingbo. Men Senegal har onekligen det bästa utgångsläget, speciellt med tanke på att landets förlust mot Sydafrika skrivbordslades då den dömdes av den livstidsavstängde domaren Joseph Lamptey. Senegal leder gruppen med åtta poäng men en match mindre spelad än Burkina Faso och Kap Verde, båda på sex poäng. Sydafrika är sist med fyra, men har ju också två matcher kvar. På grund av den omspelade matchen kommer gruppens lag inte avsluta kvalspelet samtidigt. Burkina Faso och Kap Verde möts den 6 november, därefter ska Sydafrika och Senegal göra upp över två möten 10 och 14 november.



Burkina Faso låg bra till inför den femte omgången, men en tung 1-3-förlust i Johannesburg gjorde vägen till ett historiskt första VM-slutspel betydligt krokigare. Nu måste man slå Kap Verde stort, samtidigt som Sydafrika tar fyra poäng i matcherna mot Senegal för att man ska gå om senegaleserna på målskillnad. Kap Verde, också med sex poäng men -4 i målskillnad, måste vinna ännu större och samtidigt hoppas på att Sydafrika tar fyra poäng för att ha en chans. Möjligheterna till VM-spel är således mikroskopiska för ögruppen.



Nej, det mesta talar för att Senegal kvalificerar sig för sitt första VM sedan Henri Camara sänkte Sverige i åttondelsfinalen 2002. Då som nu domineras laget av stjärnor från

Läs: Det våras för lejonen



Återstående matcher:

Burkina Faso - Kap Verde (6/11)

Sydafrika - Senegal (10/11)

Senegal - Sydafrika (14/11)







GRUPP E



Trots att man är Afrikas mest framgångsrika landslag genom tiderna, har Egyptens VM-framträdanden varit ytterst få (1934 och 1990). Nu är det dock dags igen. Faraonerna tog sin fjärde seger i gruppen igår när Mohamed Salah sänkte Kongo-Brazzaville. Liverpoolstjärnans avgörande 2-1-mål kom på straff i 95:e minuten och när det då stod klart att Egypten säkrat gruppsegern och kvalificerat sig för VM nästa sommar fullständigt exploderade Borg El Arab Stadium i Alexandria, för dagen fullsatt (86.000 åskådare). Egypten har, bortsett bortaförlusten mot överraskande starka Uganda, imponerat stort i kvalet, ja, under hela 2017 då man tog silver i Afrikanska mästerskapen i vintras.



Tränare är fotbollsnomaden Héctor Cúper och till skillnad från Egyptens gyllene generation som tog tre raka guld i Afrikanska mästerskapen på 00-talet, kryllar laget av spelare från utländska klubbar, främst i Premier League. Mohamed Salah är den största stjärnan, men ackompanjeras av mittfältarna Mohamed Elneny och Ramadan Sobhi, Arsenal respektive Stoke. Målvakt och lagkapten är dock alltjämt Essam El-Hadary, legendaren som igår gjorde sin 156:e landskamp sedan debuten 1996. El-Hadary är en av de absolut största inom afrikansk fotboll och blir, vid spel i Ryssland, VM-historiens äldsta spelare någonsin vid 45 års ålder.



Egyptens avancemang innebär dock att de senaste årens mest framgångsrika afrikanska landslag Ghana, en gyansk straffmiss från semifinal 2010, missar VM för första gången sedan 2002. Ghana har allt annat än presterat under kvalet och bara vunnit en match, bort mot Kongo i september. Man har misslyckats med sin generationsväxling och aldrig egentligen hotat egyptierna om gruppsegern, så för att parafrasera Lasse Granqvist: allt sket sig verkligen för Ghana. Uganda gör ett bra kval och ligger i dagsläget tvåa efter Egypten, anförda av den 21-årige målsprutan Farouk Miya kan man ta sikte på Afrikanska mästerskapen 2019.

Läs: Ikonen Essam El-Hadary kan bli historisk



Återstående matcher:

6 november 2017

Kongo-Brazzaville - Uganda

ANNONS:

Pole position för Nordafrika, allt sket sig för Ghana och Nigeria studsar tillbaka efter missat Afrikanskt mästerskap. Afrikas VM-kval går in på sluttampen.Ett förvånansvärt starkt Kamerun kröntes under söndagskvällen till Afrikas bästa fotbollslandslag, efter finalvinsten mot Egypten. Annars har Gabon-mästerskapet handlat om mycket annat än just fotboll, inte minst den instabila politiska situation som präglat tillställningen på alla tänkbara sätt.Utdömda på förhand - tre veckor senare står Kamerun som slutsegrare av Afrikanska mästerskapen 2017 efter en osannolik final mot Egypten.Han är 44-åringen som inspirerat och förundrat fotbollsfans världen över - ikväll kan Essam El-Hadary leda Egypten till sin femte och landets åttonde titel i Afrikanska mästerskapen.Kvartsfinalerna är färdigspelade. Egypten och Burkina Faso är två av de fyra lag som gör oss sällskap när semifinalerna tar vid om ett par dagar. I samma veva försvann ett favorittippat Senegal. Här: Kvartsfinal-svep och "Omgångens elva".När de två första kvartsfinalerna spelats klart igår kväll stod det klart att Burkina Faso och Kamerun avancerar vidare i Afrikanska mästerskapen 2017, medan Tunisien och Senegal besviket får resa hem.Ghana, Senegal och Kongo-Kinshasa. Så låter tre av de åtta lag som kvalificerade sig från gruppspelet till kvartsfinal i årets Afrikanska mästerskap. På lördag drar slutspelet i gång på riktigt – och då krävs det att samtliga landslag höjer sig ännu en nivå.De regerande mästarna Elfenbenskusten är utslagna ur Afrikanska mästerskapen. Och det kan vara slutet av ett decennium på toppen.Omgång två av gruppspelet i det Afrikanska mästerskapet är avslutad. Vi har sett nya drömmål, ett Marocko som reste sig när det behövdes som mest och ett Senegal som fortsätter att rada upp imponerande insatser. Här: Andra omgångens bästa elva.Det går snabbt i mästerskap, knappt har Akon hunnit rappa igång turneringen innan vi är framme vid sista gruppspelsomgången. Och två omgångar in kan trender börjar skönjas, mästarkandidater utkristalliseras och floppar ske.