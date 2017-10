VM-Kval: Chile tog livsviktig seger

Det var en ängslig match som väntade ‘La Roja’ på Estadio Monumental David Arellano. Med kniven mot strupen och hjärtat i handen klev de chilenska spelarna ut på gräsmattan och återgav en hel nation hoppet om VM nästa sommar.



Bravo; Isla, Medel, Jara, Mena; Hernandez, Silva, Vidal, Valdivia; Vargas, Sánchez.Banguera; Valencia, Arboleda, Aimar, Ramirez; Ibarra, Intriago, Preciado, Orejuela, Arroyo; Ordones.Med två fiasko omgångar bakom sig inledde chilenarna matchen i ett högt och beslutsamt tempo. Med Valdivia åter i startelvan fanns det ingen brist på kreativitet i anfallet som återigen flöt på som en flod. Dessutom höjde sig samtliga spelare jämfört med de senaste omgångarna och påminde oss varför detta landslag är tvåfaldiga mästare av Copa América. Med ett distinkt och rakt passningsspel kändes det som att Chiles anfall kunde skära igenom Ecuadors försvar likt en varm kniv genom smör. Alexis Sánchez, som visade sig vara tydligt påverkad av sommarens transfers cirkus i föregående omgångar, visade sin bästa sida då han återigen var knivskarp och kreativ i anfallet.Chile tog ledningen i 22’ efter att Jorge Valdivia bröt sig in i straffområdet och spelade fram till Eduardo Vargas som avslutade med ett högt skott i nättaket.Ecuador var inte helt ofarliga då de skapade chanser på chilenskt slarv och kontringar. Spelet var stundtals bryskt och det är ett under att Renato Ibarra endast fick ett gult kort efter sin saxning på Alexis Sánchez.När matchen var på väg in i slutskedet ville Pizzis mannar punktera matchen istället för att bevaka ledningen, något som straffades i 82’. Romario Ibarra prickade in ett lågt avslut i nätmaskorna efter att Mena inte lyckades stoppa Ecuadors inlägg till målskytten som befann sig tämligen fri då den chilenska försvararen inte hade orken hela vägen i hemjobbet.Med 1-1 på resultattavlan och endast 6 minuter kvar att spela kändes det som att drömmen om VM för Chile höll på att rinna ut i sanden. Då bjöd Ecuadors försvar på något som många skulle kalla för “ett skämt till försvarsspel” då de av ren nonchalans hamnade i ett trångt läge.Chile som är kända för att kunna pressa sina motståndare till klippavsatsen, gjorde just det via Arturo Vidal denna gång. Arturo ‘El Rey’ Vidal slet bokstavligen åt sig bollen och uppfattade snabbt att inbytte Martin Rodriguez befann sig i ett bra läge i straffområdet. Rodriguez avslut räddades av Maximo Banguera, som dock inte lyckades hålla returen inne. Returen hamnade rakt i gapet på Alexis Sánchez som inte gjorde några misstag och placerade in 2-1 i öppen bur, som också blev slutresultatet.+: Den chilenska pressen över HELA PLANEN. Lagets bägge mål kom efter att Alexis Sánchez respektive Arturo Vidal snodde åt sig bollen precis utanför motståndarnas straffområde.+: Jorge Valdivias återkomst. ‘El Magos’ kreativitet har varit saknat i landslaget. Valdivias närvaro avlastade bland annat Vidals och Snánchez arbetsbörda, vilket resulterar i att spelarna kan fokusera på att göra det de är bäst på.+: Lagmoralen & krigarmentaliteten. Med kniven mot strupen och nästintill uppgivna fans bakom sig visade laget sin sanna kvalitet och krigarmentalitet.Matchens stora minus: Arturo Vidal drog på sig ett slarvigt gult kort i 58’ som betyder att spelaren är avstängd i den totalt avgörande matchen mot Brasilien -: Arturo Vidal drog på sig ett slarvigt gult kort i 58’ som betyder att spelaren är avstängd i den totalt avgörande matchen mot Brasilien.