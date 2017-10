VM- kval: Kommer Chile klara av det?

Det är dags för den sista omgången i fotboll för landslagen från Sydamerika, där landslag med stjärnspelare som Alexis Sanchez, och den forne lagkamraten Lionel Messi riskerar missa VM-slutspel.

Inför de två sista VM-kvalmatcherna får man se att Brasilien redan är klara för VM-slutspel nästa sommar. Samtidigt som de andra landslagen slåss för de resterande direktplatserna till VM. De fyra första går direkt till VM och de femteplacerade får möta vinnarna av det Oceaniska mästerskapen.1.Brasilien 37 38/11 272. Uruguay 27 28/18 103. Colombia 26 19/16 34.Peru 24 26/25 15. Argentina 24 16/15 16. Chile 23 24/24 17.Paraguay 21 17/23 -68. Ecuador 20 24/24 09.Bolivia 13 14/34 -2010.Venezuela 8 18/35 -17, och även direktkvalificerade, finner vi Brasilien som är färdiga för VM nästa sommar. Brasilien har spelat enastående fotboll under den senaste tiden under den nye förbundskaptenen Tite, som verkar ha fått fart på detta landslag. Brasilien kommer nog vilja avsluta det hela med stil genom att försöka vinna matchen mot Bolivia på bortaplan, för att sedan, sex dagar senare få besök av Chile.Uruguay kommer med två fina resultat i bagaget från förra omgången. Det spelades oavgjort mot Argentina i en svår hemmamatch(0-0), för att sedan vinna på bortaplan mot Paraguay (1-2).Colombia har på förhand två svåra matcher. Man möter Paraguay på hemmaplan och sedan spelar man på bortaplan mot Peru. Till dessa matcher så kommer man med kryss på bortaplan mot Venezuela (0-0) och kryss hemma mot Brasilien (1-1) i bagaget.Peru möter femte placerade Argentina, därefter möter man tredjeplacerade Colombia på hemmaplan. Man kommer till matcherna med en stark fom och med två vinster i bagaget, vinst mot Uruguay på hemmaplan (2-1) och en stark bortavinst mot Ecuador (1-2).Argentina som just nu innehar den femte och sista platsen som leder till ett möte mot de Oceaniska mästarna Nya Zeeland i en playoff match, kommer från två svaga resultat: kryss på bortaplan mot Uruguay(0-0) och kryss hemma mot Venezuela (1-1).ser det mörkt ut då man ligger på en sjätteplats med en usel form på köpet. Först förlust mot Paraguay på hemmaplan (0-3) för att sedan åka på en nit borta mot Bolivia (1-0). Nu har man satt sig på en obekväm sits där man kommer få möta Ecuador på hemmaplan, och i den sista omgången Brasilien på bortaplan.har vi Paraguay respektive Ecuador, där det verkar som att Paraguay får avgöra allt på hemmaplan i den sista omgången mot Venezuela medan Ecuador har två svåra matcher framför sig: Chile borta och Argentina hemma.hittar vi Bolivia samt jumbon Venezuela, som vi tyvärr inte kommer få se under nästa VM. Poängmässigt så är det omöjligt för dem att komma ikapp med endast två resterande matcher. Bolivia möter Brasilien på hemmaplan för att sedan flyga över till Uruguay för bortamatch. Venezuela möter Uruguay på hemmaplan sedan Paraguay på bortaplan. Claudio Bravo , Manchester CityJohnyy Herrrera, Universidad de Chile Braya Cortes - Deportes Iquique.Gonzalo Jara - Universidad de Chile, Jean Beausejour - Universidad de Chile, Eugenio Mena - Sport Club do Recife, Mauricio Isla - Fenerbache, Enzo Roco - Cruz Azul, Gary Medel - Besiktas,Paulo Diaz - San Lorenzo de Almagro,Guillermo Maripan - Deportivo Alavés,Oscar Opazo - Colo Colo.Jose Pedro Fuenzalida - Universidag Catolica,Jorge Valdivia - Colo Colo, Francisco Silva - Cruz Azul,Felipe Gutierrez - Sport Clube Internacional,Charles Aranguiz - Bayern Leverkursen, Arturo Vidal - Bayern Munchen, Pablo Hernandez - Celta de Vigo,Erick Pulgar - Bologna F.C, Martin Rodriguez - Cruz Azul,Cesar Pinares - Al-Sharjah, Alexis Sanchez - Arsenal, Eduardo Vargas -Tigres, Edson Puch - Club de Futbol Pachucha,Leonardo Valencia - BotafogoFå överraskningar med några nya namn. Cesar Pinares som till vardags spelar för Al-Sharjah är ny i denna landslagssamling och kanske kan få chansen att göra sin femte landskamp. Guillermo Maripán är en annan som får chansen att visa upp sig och gör sin första säsong utanför Sydamerika för La Liga laget Alavés. Den enda överraskningen får nog vara petningen av Marcelo Díaz, som det har pratats om mycket om i media.BravoIsla Medel Jara BeausejourSilvaVidal HernandezValdiviaVargas SanchezMatchen sänds på Viaplay. Den första av två viktiga matcher spelas ikväll och den spelas på Estadio Monumental David Arellano, som vardags är hemmaplan för storklubben Colo-Colo.Matchen sänds på Viaplay . Den andra och avgörande matchen spelas på bortaplan mot Brasilien. Matchen spelas i Allians Parque, Sao PaoloInatt, mer än någonsin: