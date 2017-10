Salah sköt faraonerna till VM 2018!

Egypten kommer äntligen att få vara med den stora festen i Ryssland, då man lyckades vinna i femte omgången i VM-kvalet och kvalificera sig tack vare två mål av Mohamed Salah. I många år har egyptiska folket längtat för att komma med VM, men man kan säga att otur eller dålig lycka har lett till att faraonerna inte lyckats ta sig till VM på 28 år.

Efter mycket fundering bestämde jag mig för att dela med mig min glädje till er som läser. Jag har själv varit allt för upptagen för att skriva, men insåg att detta blir det bästa tillfälle att för att göra come-back.Gårdagens vinst tog Egypten till VM i Rysslands 2018, och Salah med sina två mål lyckades göra drömmen till verklighet. Vägen till VM har inte alls varit enkel. Faraonerna fick en ganska tuff grupp där Ghana, Uganda och Kongo fanns med. För er som läser kanske ni tänker att Uganda och Kongo är inget motstånd, men den afrikanska fotbollen har faktiskt utvecklats till mer taktiskt mer defensivt och flera utlands proffs.De afrikanska lagen som har utvecklats är Zambia, Burkina Faso, Uganda och andra länder. Det är just dessa tre som har utvecklats extra de senaste åren, och man har sett hur detta har påverkat den afrikanska fotbollen på ett positivt sätt.Den egyptiska landslaget har sedan kvalet till VM 2014 haft det besvärlig tid, både med den inhemska ligan som inte riktigt har varit igång. Dessutom har efterträdaren till Bob Bradley (fördetta förbundskapten) Shawky Ghareb inte heller varit tillräcklig bra, och därför valde man att sparka honom. Man gav honom chansen att få leda landslaget då han hade som merit varit assisterande tränare för Hassan Shehata 2004–2011. Han fick som uppgift att ta Egypten till afrikanska mästerskapet sen året 2010 där de vann hela turneringen i Angola men han misslyckades och fick sparken.Héctor Raúl Cúper som inte har haft dem största meriterna för att ta över den egyptiska landslaget, trots att han har tränat många lag och haft sina bästa dagar på 90-talet men så blev fallet. Han har vunnit Copa Conmebol med Lanús år 1996, Supercopa de España 1998 med Mallorca, Supercopa de España 1999 med Valencia. Året innan Cúper vann Supercopa de España med Mallorca så hamnade han även i final på Copa del Rey mot giganterna Barcelona där det blev en förlust i finalen, men i den spanska ligan nådde han tredje plats vilket ledde hans lag till Champions League . Dessutom blev det Mallorcas bästa historiska placering i tabellen genom tiderna, och det blev inte bättre då han förlorade i Uefa Cupfinalen mot Lazio år 1999.Med Valencia lyckades han även ta dem till finalen i Champions League 2000 och 2001, första mot Real Madrid där det blev förlust. Han lyckades inte heller i den andra finalen mot Bayern Munich som också blev en förlust på straffar.Självklart är detta inte vad Egypten hade sökt efter men är det verkligen allt han har gjort under sin tid för Mallorca, Valencia och Internazionale som gör honom lämplig för landslaget? Även om den personen har haft bra presentationer så brister det för honom genom att han vägrar byta taktik och är väldigt konservativ i sitt tänkande, vilket leder till att han kan få kritik när det inte går bra för hans lag. Eller så är han väldigt realistisk till de möjligheterna och resurserna han har.Oturs tränare och förbannelsen blev han kallad efter många final förluster och färre titlar. Så detta följde efter honom när han fick chansen i Inter men där sa turen Hasta Luego (Adjö). Större klubbar blev det inte fram tills den 2/5 2015 då han tog över den egyptiska landslaget. Här var målet att kunna kvalificera sig till afrikanska mästerskapet där han lyckades ta faraonerna hela vägen till final, med en tam insats men huvudmålet framför allt var VM i Ryssland. Jag kan inte påstå att Cúper inte lyckats med Egypten trots defensivt spel och begränsade möjligheter i anfallet och det är troligt att han är realistisk då Egypten inte har kvar den guldgenerationen som Abu-Treka, Mohamed Zidan, Emad Moteeb eller Amr Zaki som man kunde lita på i offensiva spelet. Låt mig stanna lite vid dessa namn eller rättare sagt vid nr9 spelaren alltså en typisk striker som Zaki, Mido, Hossam Hassan och El Khatib med många generationer där Egypten har haft bra anfallare som de saknar i dagsläget tyvärr. Numera satsar man på Liverpool spelaren Mohamed Salah och andra utlands proffs som Ramadan Sobhi (Stoke City), Trezeguet (Kasimpasa) men ingen nr9 som är värd att nämna. Inte heller målvakts positionen har varit stabil under kvalet utan man gav chansen till den rutinerande legenden Essam El Hadary, som vi såg fick han hoppa in i den senaste Afrikanska mästerskapet i Gabon. Med en ganska godkänd insats i VM kvalet så önskar jag Egyptens bästa inför Ryssland resan.