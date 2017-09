Saman Ghoddos: Östersund är bäst i Sverige!

Intervju med Allsvenskans hetaste spelare efter utklassningen mot Sirius

Östersunds FK tränare Graham Potter roterade friskt när han bytte ut mer än halva startelvan efter Europa League-matchen mot Zorya. Och de som fick chansen tog den då man slog Sirius med hela 5-0 på bortaplan. Saman Ghoddos spelade från start och gjorde två mål.



Två nya mål, matchens lirare och säsongens största vinst. Hur bra är formen?!

- Det känns bra. Jag har varit lite sliten, det har varit många matcher för oss på sistone. Men när det är dags för match så får jag ny energi och då är det bara att köra.



Du gjorde två mål idag och är uppe på totalt sju gjorda mål i Allsvenskan i år. Trots att du inte är så lång lyckas du ändå nicka in bollen?

- Ken Sema gjorde det väldigt bra i förarbetet. Han är grym med bollen och gav en bra boll till mig. Det var bara att nicka in det för mig. Jag var mer orolig för den utrusande målvakten, men det gick bra.







Du satte även 0-3 på straff, efter att själv ha vunnit den. Berätta mer om straffen!

- I vanliga fall brukar Brwa Nouri lägga straffar, men han vilade idag. Därför tog jag den, det gäller ju att passa på. När jag lägger straffar brukar jag sätta den åt vänster, men sist jag gjorde det så missade jag, så denna gång så bytte jag hörn och då satt den.



Du ska till iranska landslagets samling i Ryssland i oktober och möta landet 10:e oktober. Hur är statusen?

- Jag har pratat med folk från förbundet där jag blivit ombedd att ordna visum till Ryssland, så det ska jag göra härnäst. De ville att jag ska komma i slutet av september men vi har Europa League-match då, så jag kommer i början av oktober i stället. Det ska bli kul att träffa laget igen. När jag träffade dem första gången så såg jag hur duktiga många av spelarna var. Allt var proffsigt skött. Spelarna behandlade mig väl, jag kände mig genast som en del av en stor familj. Ashkan Dejagah var en av spelarna som tog väl hand om mig, men alla behandlade mig väl.







Just Ashkan är ju en av dina konkurrenter i landslaget då ni spelar på samma position. Hur ser du på det?

- Det är så fotbollen är. Man kan vara vänner utanför planen men det gäller bara att kriga på plan och göra sitt bästa. Den situationen gäller även i klubben, alla i Östersunds är mina vänner men jag kämpar för min plats precis som alla andra. Jag behöver utvecklas i allt jag gör, det finns inget som jag är fullärd i utan allt behöver bli bättre. Jag tränar varje dag, när vi är lediga från träning så går jag till gymmet till exempel.



VM i Ryssland drar igång i sommar. Vad står mellan dig och en plats i VM-truppen?

- Hårt arbete. Det är det absolut viktigaste. Det vore riktigt häftigt att få vara med, en dröm helt klart. I VM vill jag möta de bästa lagen i världen.



Ni ska möta Sveriges bästa lag, Malmö FF i veckan. Du är ju från Malmö, har du något att bevisa dem?

- Jag tycker att Östersund är bäst i Sverige, inte Malmö. Kolla, vi är det enda laget kvar i Europa, inte Malmö. Jag vill framförallt visa dem att jag är en bra spelare.



Har du något du vill säga till fansen?

- Jag vill tacka alla fans som har stöttat mig och skrivit positiva saker till mig, jag uppskattar det enormt.





Östersunds FK möter Malmö FF på onsdag hemma på Jämtkraft Arena.