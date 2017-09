Oscar gjorde ett sällsynt mål för Shanghai SIPG i helgen.

Oscar hjälte när Shanghai SIPG knappade in

Brassen Oscar gjorde matchens enda mål när Shanghai SIPG besegrade Beijing Guoan på bortaplan.

Den kinesiska toppstriden blir jämnare för varje omgång och i helgen knappade Shanghai SIPG in på Guangzhou Evergrande för andra matchen i rad. Den förre Chelsea-mittfältaren Oscar satte matchens enda mål via försvararen Yang Zhis ben efter en halvtimme borta mot Beijing Guoan. Målet var Oscars blott andra i årets ligaspel och hans första sedan 21 april. Samtidigt nådde Evergrande endast 2-2 borta mot mittenlaget Chongqing Dangdai Lifan och försprånget är nu nere på fyra poäng med fyra omgångar kvar.



I bottenstriden tog Tianjin Teda en mycket stark derbyseger hemma mot nykomlingen Tianjin Quanjian. Siffrorna skrevs till hela 4-1 och brassen Alexandre Patos reducering för gästerna blev således inte särskilt betydelsefull. Tianjin Teda ligger på placeringen över nedflyttningsstrecket, på samma poäng som närmast jagande Yanbian Funde som dock spelat en match mer. Två poäng bakom skuggar Liaoning Whowin som också spelat en match mer. Dessa tre kommer av allt att döma göra upp om en plats som leder till nytt kontrakt.



I League 1 blev det mer eller mindre klart att Dalian Yifang går upp till CSL nästa år efter segern med 4-2 borta mot Shanghai Shenxin. Laget har nu nio poäng ned till duon med Qingdao Huanghai och Shijiazhuang Ever Bright på andra sidan strecket när tre omgångar återstår, och elva mål bättre målskillnad. I truppen finns bland annat zimbabwiske anfallaren Nyasha Mushekwi som gjorde 12 mål på 21 allsvenska matcher för Djurgården för två år sedan.



Samtliga resultat CSL omgång 26:



Chongqing Dangdai Lifan - Guangzhou Evergrande 2-2

Beijing Guoan - Shanghai SIPG 0-1

Yanbian Funde - Liaoning Whowin 1-0

Shanghai Shenhua - Guangzhou R&F 3-1

Jiangsu Suning - Guizhou Hengfeng Zhicheng 0-1

Tianjin Teda - Tianjin Quanjian 4-1

Changchun Yatai - Hebei China Fortune 0-0

Henan Jianye - Shandong Luneng 2-1



Samtliga resultat CL1 omgång 27:



Dalian Transcendence - Qingdao Huanghai 0-3

Shanghai Shenxin - Dalian Yifang 2-4

Baoding Yingli Yitong - Beijing Enterprises 1-1

Yunnan Lijiang - Zhejiang Yiteng 1-1

Hangzhou Greentown - Wuhan Zall 1-1

Nei Mongol Zhongyou - Shijiazhuang Ever Bright 3-2

Xinjiang Tianshan - Meizhou Hakka 1-3

Beijing Renhe - Shenzhen 2-1

