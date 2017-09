Redan avgjort i Champions League?

Guangzhou Evergrande har en rejäl uppförsbacke när man ska försöka vända 0-4 mot Shanghai SIPG i kvartsfinalreturen i Champions League på tisdagen.

Det har äntligen blivit dags att kora en segrare i den helkinesiska kvartsfinalen i Champions League mellan Guangzhou Evergrande och Shanghai SIPG. Evergrande har en rejäl uppförsbacke då den första matchen i Shanghai slutade med en 4-0-förlust och det ska mycket till om man ska vända detta hemma på Tianhe Stadium. Bägge lagen har dock fin form och det råder inte någon brist på motivation i vad som kanske är årets största match i kinesisk klubbfotboll.Hemmalaget kommer närmast från en säker seger med 3-1 hemma mot Changchun Yatai i helgen och laget ser ut att gå mot sjunde raka ligaguldet. Vissa menar att Guangzhou Evergrande kan har förlorat sina chanser att även vinna Champions League i och med försäljningen av mittfältsstjärnan Paulinho till Barcelona. Dock har man fått in återvändande brassen Muriqui som nyligen sagt till den asiatiska konfederationen AFC:s officiella hemsida att han tror att laget fortfarande har en chans att vända underläget från den första kvartsfinalen.Trots att Muriqui år 2013 slog rekordet för flest gjorda mål i Champions League under en säsong och bevisligen har stor rutin från asiatisk toppfotboll, inledde han på bänken i Shanghai och ser ut att få göra det även i returen. Offensivt visar dock hans landsmän Ricardo Goulart och Alan Carvalho målform, och dessutom har lagkaptenen Zheng Zhi vaknat. Mittfältsveteranen bidrog med två assists i segermatchen i helgen.Det är inte mycket som talar för att Hulk och hans lagkamrater ska missa chansen att nå en Champions League-semifinal för första gången i klubbens historia. I helgen blev det 3-1 hemma mot Tianjin Teda och laget visar fortsatt fin form. Förutom just Hulk och landsmannen Oscar ska man även hålla koll på Wu Lei som gjort fem mål på de sex senaste matcherna han spelat, landslaget inräknat.Ska man hitta några orosmoln på himlen för Shanghai SIPG är det möjligen att försvararna Fu Huan och He Guan är avstängda. Bägge två är ordinarie i backlinjen och möjligtvis är det Guangzhou Evergrandes bästa chans om man lyckas utnyttja det. Offensivt ser André Villas-Boas lagbygge dock mycket slagkraftigt ut med den brasilianska trion Hulk, Oscar och Elkeson kompletterat med Wu Lei.Zeng Cheng; Feng Xiaoting, Zhang Linpeng, Kim Young-Gwon, Li Xuepeng;Zheng Long, Liao Lisheng, Zheng Zhi; Goulart, Gao Lin, AlanLuiz Felipe ScolariYan Junling; Zhang Yi, Zhang Wei, Shi Ke, Wang Shenchao; Ahmedov, Cao Huikang; Wu Lei, Oscar, Elkeson; HulkAndré Villas-BoasTisdag 14:00Tianhe Stadium, GuangzhouAlireza Faghani (Iran)Al Hilal (Saudiarabien) - Al Ain (Förenade Arabemiraten)Första matchen slutade oavgjort 0-0.Al Ahli (Saudiarabien) - Persepolis (Iran)Första matchen slutade oavgjort 2-2.Urawa Red Diamonds (Japan) - Kawasaki Frontale (Japan)Kawasaki Frontale vann första matchen med 3-1.