Semifinalsdags i Champions League för Hulk & Co

Det kommer bli ett drama mellan två helröda lag när den östasiatiska finalisten i Champions League ska koras. På onsdagen spelas den första matchen mellan Shanghai SIPG och japan ska Urawa Red Diamonds, som för närvarande ligger i mittenskiktet av J1 League men som ifjol slutade tvåa där. På andra sidan väntar antingen saudiska Al-Hilal eller Persepolis från Iran . Al-Hilal vann första matchen hemma med 4-0 på tisdagen.André Villas-Boas har tre avstängningar att hantera inför matchen då varken målvakten Yan Junling, lagkaptenen Wang Shenchao eller mittfältaren Wang Jiajie är tillgängliga. I helgen visade framförallt brasilianske mittfältaren Oscar att han kan ha prickat in formen då han gjorde matchens enda mål borta mot Beijing Guoan och blev hjälte. Målet var det första sedan 21 april för den forne Chelsea-spelaren.En hel del statistik talar för kineserna i den första matchen. Laget är obesegrat hemma på Shanghai Stadium hittills i årets Champions League och har vunnit nio av tio matcher där, varav en var mot just Urawa Red Diamonds i gruppspelet med 3-2. Dessutom har laget turneringens skyttekung Hulk som gjort åtta mål totalt, varav minst ett i samtliga matcher han spelat.Urawa Reds har just nu en sviktande form i ligan men lyckades ändå vända 3-1-underläge i kvartsfinalen mot landsmännen i Kawasaki Frontale. Returmötet hemma på Saitama Stadium vanns med 4-1 sedan Urawa Reds hamnat i tidigt underläge och varit tvungna att göra minst fyra mål för att ta sig vidare. Laget har förlorat de senaste fyra bortamatcherna i turneringen.Framförallt är det ovisst hur tränare Takafumi Hori kommer formera sitt anfall. Brassen Rafael Silva är bäste målskytt för Urawa Red Diamonds hittills i Champions League med sex mål men han har visat tveksam form den senaste tiden och fanns inte ens med på bänken i helgens oavgjorda ligamatch hemma mot Sagan Tosu. Några av lagets viktigaste spelare i övrigt är kaptenen Yuki Abe, playmakern Yusuke Kashiwagi och vänsterbacken Tomoaki Makino.Sun Le; Fu Huan, He Guan, Shi Ke, Zhang Wei; Akhmedov, Cao Huikang; Wu Lei, Oscar, Lü Wenjun; HulkAndré Villas-BoasNishikawa; Moriwaki, Maurício, Abe, Makino; Aoki; Komai, Kashiwagi, Yajima, Takagi; KokoriTakafumi HoriOnsdag 14:00Shanghai Stadium, ShanghaiAbsulrahmman Al-Jassim (Qatar)