Topplagen visar form inför "årets match"

Både Guangzhou Evergrande och Shanghai SIPG tog klara segrar i sista ligamatcherna inför veckans avgörande i Champions League.

På tisdag ska årets största klubblagsmatch med kinesiskt intresse avgöras när Guangzhou Evergrande tar emot Shanghai SIPG på Tianhe Stadium i kvartsfinalreturen i asiatiska Champions League . Det är klar fördel Shanghai SIPG efter hela 4-0 på hemmaplan så det ska mycket till för att de regerande kinesiska mästarna ska vända. I helgen vann bägge lagen sina matcher utan problem. Guangzhou Evergrande vann med 3-1 mot Changchun Yatai efter två mål av brassen Ricardo Goulart och ett av hans landsman Alan. Samma siffror blev det när Shanghai SIPG hemmabesegrade Tianjin Teda. Tianjin Teda harvar i botten av tabellen och offentliggjorde på lördagen att tysken Uli Stielike tar över tränarjobbet. Den före detta Real Madrid-mittfältaren kommer närmast från att ha lämnat jobbet som förbundskapten för numera VM-klara Sydkorea efter att laget förlorat med 3-2 borta mot Qatar i juni.Italienaren Graziano Pellè var en stolpträff från att bli matchhjälte när Shandong Luneng bara fick 0-0 hemma mot Jiangsu Suning och därmed missade viktiga poäng i jakten på den sista Champions League-platsen. För Jiangsu Suning innebar resultatet att den absoluta bottenstriden inte utgör ett omedelbart hot och Fabio Capello har således lyft sitt lag ur den värsta krisen.Brassen Adriano, som förra året öste in mål för FC Seoul i framförallt Champions League, avgjorde för sitt Shijazhuang Ever Bright i segermatchen borta mot Shenzhen på lördagen. Matchen slutade 1-0 men striden om uppflyttningsplatserna är av allt att döma redan avgjord. Dalian Yifang lär vinna serien före Beijing Renhe, som har sju poängs försprång till just Shijiazhuang Ever Bright med fem omgångar kvar.Guangzhou Evergrande - Changchun Yatai 3-1Shandong Luneng - Jiangsu Suning 0-0Shanghai SIPG - Tianjin Teda 3-1Shanghai Shenhua - Henan Jianye 1-2Tianjin Quanjian - Guizhou Hengfeng Zhicheng 3-1Hebei China Fortune - Guangzhou R&F 2-1Chongqing Dangdai Lifan - Liaoning Whowin 2-0Beijing Guoan - Yabian Funde 4-4Shanghai Shenxin - Zhejiang Yiteng 2-2Baoding Yingli Yitong - Xinjiang Tianshan 0-1Yunnan Lijiang - Meizhou Hakka 2-3Hangzhou Greentown - Qingdao Huanghai 2-2Nei Mongol Zhongyou - Dalian Yifang 0-1Beijing Renhe - Wuhan Zall 1-0Shenzhen - Shijiazhuang Ever Bright 0-1Dalian Transcendence - Beijing Enterprises 2-4