Copa MX: Sjätte omgången - Tigres utslagna

Den sjätte omgången, vilket var den sista i gruppspelet, spelades tidigare i veckan.

tog en väntad seger mot, trots att Santos Laguna vilade flera spelare och dessutom spelade på bortaplan. Resultatet vart tillslut 0-3. Ronaldo Cisneros har inte spelat en endaste minut i ligan den här säsongen. I cupen fick han chansen från start och tog den. Den 20-årige anfallaren stod för alla tre målen. Det sista gjorde han på det här viset.fortsätter att vinna. De besegrademed 3-1 på Estadio BBVA Bancomer. Att Monterrey spelade med Jesus Molina, som den här säsongen är reserv, från start säger en del om hur stark trupp de har. Pablo Jaquez såg rött redan i den femte minuten. Han åkte ut för den här tacklingen på Hurtado. Aviles Hurtado nickade in 1-0 och det dröjde inte länge innan den tidigare Celtic-spelaren Efrain Juarez ökade på till 2-0. Argentina ren Mauro Formica sköt in 2-1 efter ett starkt förarbete av Castillo. Benitez fullbordade segern genom att göra 3-1 i andra halvlek. Kyligt solonummer av Benitez.kammade hem sin grupp med god marginal. De avslutade gruppspelet med att besegra. Pachuca ställde upp med en stark startelva, om än inte ordinarie. Av juniorerna spelade Pablo Lopez och Francisco Figueroa från start. Båda lagen hade ett farligt avslut från distans vardera i matchinledningen. Cimarrones tog ledningen efter en kvart. Victor Guajardo sköt in 0-1. En dåligt lagd straff som Alfonso Blanco fumlade in i målet med händerna. Pachuca svarade med att German Cano kvitterade in 1-1 minuten senare. I andra halvlek avgjorde Omar Gonzalez för Pachuca genom att nicka in 2-1. 17-årige Erick Sánchez kom in med kvarten kvar för Pachuca.Cup-fiaskot fullbordades förmot. Monterrey-klubben åkte på förlust. Den franska försvararen Kolodziedjczak gjorde debut och det från start bredvid Hugo Ayala. Debut gjorde även mittfältaren Larry Vazquez. Luis Márquez presenterade sig tidigt i matchen. Det tog bara 30 sekunder för honom att få hål på Nahuel Guzman. Division två-klubben var närmare att göra 0-2 än vad Tigres var att få in 1-1 i första halvlek. Tigres-försvaret läckte ordentligt. Det var rena rama hönsgården. Cristian Ivanobski dunkade in 0-2 och Marquez ökade på till 0-3. Gignac ordnade 1-3 på slutet. Oerhört svagt av Tigres att endast ha tagit ett poäng på fyra matcher i cupen. Cup-äventyret är över för deras del.Veracruz 1-3 AlebrijesPotros UAEM 1-2 AtlasLeones Negros 3-2 DoradosPachuca 2-1 CimarronesTigres 1-3 ZacatepecMorelia 2-1 NecaxaAtlante 2-0 PueblaMonterrey 3-1 PumasJuarez 0-3 Santos LagunaMonterrey - Leones NegrosMorelia - TijuanaAmérica - Cruz AzulChivas - AtlasPachuca - ZapatepecToluca - AtlanteLeon - QueretaroSantos Laguna - NecaxaTvå tvättäkta derbyn stundar. Slaget om Guadalajara mellanochoch huvudstadsderby mellan América och Cruz Azul.