Håller Rafael Marquez-sopan på att nå ett slut?

José Luis Nassar och hans kollegor har nått framgångar i Rafael Marquez besynnerliga situation.

Mexikansk fotboll skakades i mitten av augusti av att det amerikanska finansdepartementet hade svartlistat Rafael Marquez . De menade på att han hade starka kopplingar till Raul Flores Hernandez och agerat "frontman" till Hernandez, genom bolag som Marquez har. Detta gjorde inte bara att Atlas-försvararen aldrig någonsin skulle kunna resa in i USA igen, utan också att hans spelarkarriär var över. Marquez plockades bort från Atlas trupp - tills vidare - och advokater plockades in för att rentvå spelarikonen. För fem veckor sedan gick Atlas ut med att Rafael åter hade börjat träna med resten av laget , även om det fortfarande var oklart om, och i så fall när, han skulle kunna göra comeback. Lagkamraterna och andra profiler, som tillexempel Ricardo La Volpe, har stöttat Atlas lagkapten. Signalerna från Atlas president, tränare och Marquez advokater har varit positiva, även om det varit ganska tyst i media under den senaste tiden.Till Atlas derbymatch i mexikanska cupen, som spelades natten mellan igår och idag svenska tid, mot Chivas fanns 38-åringen med i truppen. Det var första gången sedan USA hade stämpat honom som kriminell den 9 augusti. Detta efter 77 dagar. Atlas förlorade matchen med 0-1, vilket innebar att de var utslagna. Atlas jagade ett kvitteringsmål kombinerat med att Facundo Erpen åkte på en utvisning med 10 minuter kvar, vilket förmodligen, av taktiska skäl, var anledningen till att Marquez inte byttes in.Spelarens huvudsakliga advokat, José Luis Nassar, säger att arbetet inte är avslutat än. José Luis Nassar har löst situationen så att Marquez får spela med Atlas, men situationen med landslaget är en annan femma, även om advokatbyrån är positiva och hoppas kunna få Rafael att kunna spela i "El Tri" inom kort. Målet är uttalat och det är att Marquez ska spela VM i Ryssland nästa år.José Luis Nassar säger att Atlas-spelaren fortfarande inte kan resa till USA och inte heller kan komma åt sina tillgångar i USA. Varför Rafael Marquez nu får spela med Atlas är för att Atlas inte är ett utländskt företag med utländska ägare. Nästa steg i processen rapporteras vara att han åter ska få tillgång till sina ekonomiska resurser i USA, samt att få grönt ljus för att kunna medverka i landslaget.