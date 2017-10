Inför träningslandskamperna: Dessa bör få chansen

Redaktionen har tagit ut fyra spelare som inte är ordinarie, men bör få chansen, i de kommande landskamperna mot Belgien och Polen andra veckan i november.

Det är mindre än ett år kvar tills VM i Ryssland går av stapeln. Undertecknad hoppas att förbundskaptenen Juan Carlos Osorio tar tillfället i akt och ger spelare, som inte har en fast plats, chansen i de kommande matcherna.Det är en ny generation som knackar på dörren till "El Tri".På söndag är det ett år sedan Edson Alvarez debuterade i Américas a-lag. Det var den dåvarande tränaren Ricardo La Volpe som lyfte upp honom från klubbens ungdomsakademi. I en färsk intervju säger La Volpe att Alvarez, från första stund, visade att han har karaktär, personlighet och mentaliteten som behövs. Mexikanen fyllde 20 år tidigare i veckan, men har redan hunnit göra stora avtryck i Liga MX. Han har det mesta för att kunna lyckas på den stora scenen. Han är i grunden mittback, men används även som högerback och innermittfältare. Detta gör honom extra intressant inför VM i Ryssland. Aggressiviteten och snabbheten för tankarna till Roma-försvararen Kostas Manolas. Alvarez är en het kandidat till att ta över efter Rafael Marquez i landslaget."El Burrito" som Hernandez kallas för debuterade i landslaget Irland tidigare i år. Han debuterade med bravur och stod bland annat för en assist. Han har spelat ett fåtal landskamper sedan dess, men bör få fler chanser. Han är motorn på Pachucas mittfält och spelar alltid med ett stort hjärta. Han fungerar bäst i en defensiv roll. Inte så fysiskt stor, men läser spelet bra och har ett vårdat passningsspel. Hernandez borde i dagsläget gå före Jesus Molina, då Molina har bänkats till förmån för Jonathan Gonzalez i Monterrey.Govea är Europa-proffset som gått under radarn. Detta trots att han har U-17 och U-23 landskamper för Mexiko . Omar är en innermittfältare som är skolad i Club América. Han lämnade América och Mexiko sommaren 2015 för FC Porto. Portugiserna lånade in honom med en köpoption, som de senare utnyttjade. Han tillhörde Portos b-lag. I somras lånade Porto ut honom till belgiska Royal Excel Mouscron. Royal Excel Mouscron ligger sjua efter tolv omgångar i ligan och har tre poäng upp till fyran Anderlecht. Han är ordinarie på Mouscrons mittfält.Guzman har rutin från diverse u-landslag för Mexiko. Någon landskamp har det dock inte blivit för 22-åringen. Ialla fall inte än. Han är landets hetaste mittfältare, tillsammans med Andres Guardado. Victor som är skolad i Chivas de Guadalajara ingick i en byteshandel med Pachuca och är numera ägd av Pachuca, efter att han även varit utlånad till Pachuca från Chivas. Guzman är en mittfältare som både kan spela centralt, box-to-box och offensiv mittfältare. Han är uppe i 8 mål på 13 matcher i ligan den här säsongen och det i ett Pachuca som ligger elva. Två egenskaper som gör Pachuca-mittfältaren extra intressant för landslaget är att han har ett bra skott och även löper in i motståndarnas straffområde.