Mexikanska notiser - Marquez åter i träning

Det senaste ifrån den mexikanska fotbollen, både inhemskt och från utlandet.

Det går fortsatt bra för Porto. I helgen besegrade de Rio Ave med 1-2. Hector Herrera var den enda mexikanen som spelade från start. Han spelade hela matchen. Diego Reyes och Jesus Corona satt på bänken.Raul Jimenez har det fortsatt tufft. Boavista vann med 2-1 mot Benfica. Den mexikanske anfallaren började på bänken. Han kom in i den 71 minuten istället för Haris Seferovic. Jimenez har endast spelat 91 minuter i ligan efter sex spelade ligaomgångar.Breda vann med 2-1 mot Groningen. Uriel Antuna satt på bänken under hela matchen.Roma vann med 3-0 mot Hellas Verona. Hector Moreno fick äntligen göra debut. Den mexikanska försvararen började på bänken. Han kom in i den 79 minuten istället för Kostas Manolas.Real Betis besegrade Deportivo La Coruña med 2-1. Andrés Guardado spelade från start och spelade hela matchen. Han spelade fram till ett av målen.Los Angeles-klubben förlorade med 0-4 mot Toronto. Både Jonathan Dos Santos och Giovani Dos Santos spelade hela matchen.Redaktionen rapporterade i början av augusti i år om att Rafael Marquez svartlistades av USA . Sedan dess har den rutinerade försvararen varken tränat eller spelat matcher för Atlas. Under gårdagen gick Atlas ut med att 38-åringen nu åter tränar med laget. Det är ännu oklart om, och i så fall är, spelarikonen kommer att spela matcher igen.