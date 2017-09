Mexikanska notiser - Govea målskytt mot KSC Lokeren

Det senaste ifrån Mexiko.

Porto vann med 5-2 mot Portimonense. Hector Herrera och Jesus "Tecatito" Corona spelade båda från start. Herrera spelade hela matchen. Corona byttes ut i den 66 minuten. Miguel Layun satt på bänken och kom inte in. Porto toppar fortsatt tabellen.Benfica vann med 2-0 över Paços Ferreira. Raul Jimenez kom in när det återstod 20 minuter av matchen.PSV Eindhoven golvade Utrecht. Segersiffrorna vart tillslut 1-7. Hirving Lozano var tillbaka i spel efter att ha varit avstängd. Mexikanen spelade från start. Han gjorde ett av målen och stod för tre assist.Groningen vann med 1-0 mot Twente i helgens ligamöte. Uriel Antuna satt på bänken under hela matchen. Groningen ligger elva efter sex omgångar.Roma spelade mot Udinese i helgen. Rom-klubben som slutade tvåa ifjol vann med 3-1. Hector Moreno började på bänken. Han kom in i den 74 minuten istället för Aleksandar Kolarov. Mexikanen har dragit på sig en lindrigare skada. Han missar Champions League -matchen mot Qarabag.Den paraguayanske tränaren José Cardozo har tillsatts som ny tränare för Veracruz. 46-årige Cardozo är sedan tidigare ett välbekant namn i den mexikanska ligan. Han har tidigare varit tränare i Queretaro, Jaguares, Puebla och Toluca. Han hade lyckosamma år i Toluca där han var långvarig.Royal Excel Mouscron tog ännu en vinst i helgen. De besegrade KAS Eupen med 3-2. Omar Govea spelade hela matchen. Govea stod för ett av målen med den här läckra frisparken.Belgiska Standard Liege tog säsongens blott andra vinst i helgen. De vann med 2-1 mot KSC Lokeren. Guillermo Ochoa stod i mål under hela matchen. Han har spelat i samtliga ligamatcher sedan han kom till klubben inför säsongen. Ochoa och hans Standard Liege ligger elva i tabellen.West Ham förlorade med 2-3 mot Tottenham. Javier Hernandez spelade hela matchen och gjorde ett av West Hams mål. Det var hans tredje för säsongen.Real Betis vann med 4-0 mot Levante. Andres Guardado spelade hela matchen. Han spelade fram till ett av målen.Utsikterna för, och om det nu blir av, Rafael Marquez gör comeback är oklara. Detta har Atlas president meddelat, även om den rutinerade försvararen åter tränar med resten av truppen.Ermis Aradippou vann med 2-0 mot Ethnikos. Edgar Pacheco kom in i den 62 minuten. Det här var hans andra, efter fyra ligaomgångar, match för säsongen.Rangers förlorade det prestigefyllda derbymötet mot Celtic med 0-2. Carlos Peña spelade från start och byttes ut i den 53 minuten. Eduardo Herrera började på bänken och kom in i den 73 minuten.Houston Dynamo spelade 1-1 mot New York City FC. Erick Torres satt på bänken under hela matchen.