Mexikanska notiser - Gudiño skrev historia i Champions League

Det senaste ifrån Mexiko.

Så var resan över för Mexiko för den här gången. Iran vann med 2-1 mot Mexiko i sextondelsfinalen. Mohammad Sharifi gjorde 1-0 på straff i den sjunde minuten och fyra minuter senare gjorde Allahyar Sayyad 2-0. Roberto de la Rosa gav mexikanerna hopp om avancemang när han reducerade till 2-1, men någon kvittering lyckades Mexiko aldrig få in trots att mer än en halvlek återstod av matchen.Raul Gudiño skrev in sig i historieböckerna igår. Han blev den första mexikanska målvkaten att ha spelat Champions League , när han byttes in mot skadade Boy Waterman i halvtid. APOEL Nicosia spelade 1-1 mot Borussia Dortmund.Red Bull Leipzig vann med 3-2 mot Porto i Champions League. Miguel Layun spelade hela matchen. Héctor Herrera spelade från start, stod för en assist och byttes ut i den 81 minuten. Jesus "Tecatito" Corona kom in i den 76 minuten istället för Yacine Brahimi . Diego Reyes satt på bänken.Benficas match mot Manchester United slutade 0-1. Raul Jimenez spelade hela matchen.Enligt spanska Marca och ESPN, så ska Villarreal vara en av de europeiska klubbarna som är ute efter Diego Lainez. América-mittfältaren gjorde två mål för Mexiko i U-17 VM.