Mexikanska notiser - Lainez prisas i brittisk media

Det senaste från Mexiko.

Francisco Palencias äventyr som a-lagstränare tog slut efter den sjätte ligaomgången. Detta sedan resultaten uteblivit. Sergio Egea som endast haft mindre tränarjobb plockades in som temporär ersättare till Palencia - fram till nu. Han har inte fått laget på rätsida, vilket gjort att han och Pumas har skilts åt. Nu har klubben ersatt Egea med David Patiño. Patiño jobbar inom klubben sedan tidigare, men har då jobbat inom ungdomsakademin.Tidningen The Guardian har listat världens 60 främsta spelare födda år 2000. På listan finns mexikanen Diego Lainez. Lainez som till vardags spelar i América har redan hunnit spela en del matcher i klubbens a-lag. Han är uttagen till årets upplaga av U-17 VM som drar igång imorgon, där han väntas ha en nyckelroll i Mexiko . Han identifierar sig själv med Lionel Messi. Hela listan finner ni här Puebla gick den 27 september ut med att Rafael Garcia slutade som tränare för klubben. Detta sedan laget endast tagit sju poäng på nio ligamatcher. Precis som ryktena pekade på tidigare i veckan så har klubben nu plockat in Enrique Meza som ersättare.