Mexikanska notiser - "Lalo" bjöd på en fräckis i cupen

Det senaste från den inhemska ligan och Europa.

José Manuel de la Torre's äventyr i den grönvita klubben är över. I alla fall för den här gången. Santos Laguna har gått ut med att den 51-åriga tränaren och klubben har gått skilda vägar. De har tackat för hans tid i klubben, engagemang och professionalism. Helgens ligaförlust mot Cruz Azul, där dessutom tre spelare vart utvisade, blev droppen. Santos ligger nu fyra från slutet. Dessutom har Tigres och Atlas spelat en match mindre än alla andra lag. Förlusten mot Veracruz i ligan, tidigare den här säsongen, var en ordentlig plump i protokollet. En match som Santos Laguna enkelt ska vinna. "Chepo" blir ihågkommen för att ha gett spelare från den egna akademin ett stort förtroende.FC Rangers spelade mot Partick Thistle i skottska cupen under gårdagen. Rangers vann matchen med 1-3. Carlos "Gullit" Peña som spelade från start nickade in 0-1. Han byttes ut i den 71 minuten. Eduardo "Lalo" Herrera kom in i den 91 minuten istället för spjutspetsen Morelos. Herrera mäktade med det här läckra målet i den 99 minuten.Mouscron föll mot Zulte Waregem i ligan. Matchen slutade 2-1. Omar Govea spelade från start och spelade hela matchen. Han är en av mexikanerna det går klart bäst för i Europa.