Mexikanska notiser - Lozano nätade i comebacken

Det senaste ifrån Mexiko i notis-form.

PSV Eindhoven vann med 3-0 mot Heracles Almelo i helgen. Hirving Lozano var tillbaka från att ha varit skadad och spelade från start. Lozano gjorde ett av målen . Han byttes ut i den 87 minuten.Real Betis vann med 2-0 mot Alaves i ligan. Andres Guardado spelade hela matchen.Roma som tidigare i den gångna veckan hade spelat oavgjort mot Chelsea, tog tre poäng mot Torino. Segersiffrorna vart 0-1. Héctor Moreno spelade hela matchen och rapporteras ha gjort bra ifrån sig. Det var hans första match från start sedan han kom till klubben.Feirense vann med 1-0 mot Rio Ave. Antonio Briseño kom in i halvtid. Det här var andra matchen i rad som den mexikanska försvararen fick speltid.Porto vann med hela 6-1 mot Pacos Ferreira. Héctor Herrera spelade hela matchen. Jesus Corona spelade även han från start, men utgick i den 76 minuten. Yttermittfältaren hann med att både göra ett mål och en assist. Diego Reyes satt på bänken under hela matchen.Standard vann med 1-3 mot Mouscron. Guillermo Ochoa spelade hela matchen. Omar Govea spelade även han hela matchen.Jaime Lozano gjorde sin sista tränare för Queretaro i helgen. Klubben har nu ersatt honom med Luis Fernando Tena. Tena har inte haft något tränaruppdrag sedan i slutet av augusti ifjol, då han slutade i Leon. Förutom Leon så har han även tränat Cruz Azul, det mexikanska landslaget, Jaguares, Morelia, América och Santos Laguna.Rangers FC förlorade med 0-2 mot Motherwell i den inhemska cupen. Carlos Peña spelade från start och utgick med halvtimmen kvar. Eduardo Herrera började på bänken och kom in när det återstod en halvtimme av matchen.