Mexikanska notiser - Mati Fernandez klar för Necaxa

De mexikanska klubbarna fortsätter att värva friskt.

Affären som varit på g sedan en tid tillbaka har nu gått i hamn och offentliggjorts. Miller Bolaños har skrivit på för Tijuana. "The Killer" som han kallas för inledde karriären i ecuador ianska Barcelona. Sedan dess har han även hunnit med att spela i LDU Quito, Chivas USA , Emelec och nu senast i Gremio. Miller som både kan användas som offensiv mittfältare, vänsterytter och anfallare har även 20 landskamper i bagaget för Ecuador. Han ska ha begärt att få lämna Gremio. Affären är ett lån där Tijuana har en köpoption. Ett mycket bra nyförvärv för Tijuana som har inlett säsongen dåligt.Intensiva rykten har placerat Matias Fernandez i Necaxa under den senaste tiden. Klubben som sålde landsmannen Edson Puch tidigare i somras har nu gått ut med att man värvat Fernandez. Chile naren som har hunnit bli 31 år kom fram som ett stort löfte i Colo-Colo. Sedan år 2009 har han spelat i europeiska toppligor. Han inledde i Villarreal för att sedan spela i Sporting Clube de Portugal, Fiorentina och även en kort sejour i Milan. Till detta har mittfältaren dessutom stor erfarenhet i det chilenska landslaget. Karriären har, tråkigt nog, kantats av skador. Det rör sig om en permanent övergång.Tigres som ligger bra till i tabellen har gjort klart med Timothée Kolodziejczak. Den 25-årige mittbacken kommer närmast ifrån spel i tyska Borussia Mönchengladbach. Borussia-klubben köpte honom så sent som i januari ifrån Sevilla. Han spelade endast 703 minuter i den gångna säsongen, fördelat på sju mästerskap. Timothée har tidigare även spelat i Nice och Lyon. Han har ett helt knippe u-landskamper för Frankrike i bagaget. Tigres har dessutom gjort klart med den colombia nske mittfältaren Larry Vasquez från Patriotas och målvakten Eduardo "Lalo" Fernandez från Real Salt Lake City.