U-17 VM: Mexiko föll mot England

De mexikanska juniorerna åkte på förlust mot England i den andra omgången i gruppspelet. England vann med 3-2.

England kom till spel med gott självförtroende. De vann premiären mot Chile med hela 4-0. Mexiko å andra sidan spelade bara 1-1 mot Irak Segersiffrorna såg ut att bli betydligt mycket större i första halvlek. Det var en klar dominans från England, som pressade tillbaka Mexiko med bravur. Mexiko fick aldrig igång något eget passningsspel. Mittfältet och anfallet var obefintligt. När domaren hade blåst av första halvlek ledde England med 1-0. Ett välplacerat frisparksmål av Liverpool-spelaren Rhian Brewster. Mexiko fick vara glada över att Liverpool inte hade en större ledning. England hade mycket väl kunnat leda med 3-0 i halvtid.England fortsatte bra även i början av andra halvlek.Folden ökade på till 2-0 ett par minuter in i halvleken och det dröjde inte länge innan Jadon Sancho, till vardags i Manchester City, även gjorde 3-0 på straff. Med halvtimmen kvar av matchen vaknade Mexiko till liv. Det var helt plötsligt ett helt annat Mexiko. Mexiko spelade med pondus, fick igång spelet, pressade ner engelsmännen, fick fast bollen på Englands planhalva och kom till farliga anfall. Det vart en kamp om klockan. En kamp om hur många mål Mexiko skulle hinna göra. Diego Lainez som var närmast osynlig i första halvlek, visade prov på kvalitéer och att han är en av truppens klart bästa spelare, om inte den bästa. Det var han som sköt in reduceringen via en engelsk försvarare. Det var även han som sköt in 3-2 . Det bjöds på spänning på slutet, men någon kvittering lyckades aldrig Mexiko att få till.Under både den här matchen och den mot Irak har Diego Lainez Leiva använts som vänstermittfältare i en 4-4-2-formation. Han tar gärna egna initiativ och är hal med sina kroppfinter.Irak vann med 3-0 mot Chile. Detta innebär att England toppar gruppen sedan de tagit 6 poäng. Irak ligger två med sina 4 poäng. Mexiko ligger trea sedan de tagit 1 poäng, tack vare den oavgjorda matchen mot Irak i premiären. Sist ligger Chile på 0 poäng.1 Curtis Anderson2 Timothy Eyoma4 George Mceachran5 Marc Guehi6 Jonathan Panzo7 Philip Foden8 Tashan Oakley-Boothe(73' Conor Gallagher)9 Rhian Brewster11 Jadon Sancho(82' Morgan Gibbs White)14 Callum Hudson-Odoi(45' Angel Gomes)15 Joel Latibeaudiere1 Cesar Lopez2 Adrian Vazquez(85' Sergio Villarreal)3 Carlos Robles4 Luis Olivas5 Raul Sandoval7 Jairo Torres(78'8 Alexis Gutierrez9 Daniel Lopez(45' Cesar Huerta)10 Roberto de la Rosa16 Luis Gamiz19 Diego Lainez