Primera División: Omgång 13 - América vann derbyt

Den trettonde ligaomgången bjöd bland annat på ett hett derby i Mexiko City, ett Monterrey som fortsätter att skörda segrar och Chivas kris håller i sig.

Omgången inleddes i Toluca därtog emot. Julian Quiñones var tillbaka i startelvan för Lobos BUAP. Toluca hade målvakten Alfredo Talavera på skadelistan. Positivt för de rödvita var att Alexis Vega fanns med i startelvan. Han bildade anfallspar med Canelo. Det var för också Canelo som tog ledningen för Toluca efter en kvart. Luis Manuel Garcia hade en tjusig enhandsräddning på övertiden av första halvlek. Elva sekunder in i andra halvlek kastade César Cercado in handduken. En undermålig mottagning gjorde att han försökte rädda upp situationen, men det slutade med att han tacklade en Toluca-spelare och åkte på sitt andra gula kort . Det dröjde inte många minuter, efter utvisningen, innan Osvaldo Gonzalez ökade på till 2-0 med en nick. Vega som gjorde sitt blott andra ligaframträdande sedan långtidsskadan ryckte ifrån sin motståndare och placerade in 3-0. Diego Rafael Jimenez kom in och reducerade till 3-1. Det ska mycket till för att Toluca ska missa slutspelet, då de ligger fyra med sina 22 poäng och har en stabil form.Omgången fortsatte i Puebla därtog emot. Queretaro är strået vassare på pappret. Puebla imponerade spelmässigt mer än Queretaro och tog rättvist ledningen i första halvlek genom Christian Marrugo. Camilo nickade in 1-1 i andra halvlek. Queretaro ryckte inte upp sig, utan uppträdde som ett Ascenso MX-lag. Alexis Perez stoppade inhopparen Amione, med oschyssta medel, i eget straffområde efter slarv i försvaret. Francisco Torres lurade Volpi med den här panenkan från straffpunkten. Puebla kom till de farligaste avsluten, så målet var rättvist. Camilo gjorde 2-2 på övertid. Det var hans femte ligamål för säsongen.Matchen mellanochslutade 0-0. Juan Manuel Iturbe började på bänken för Tijuana och istället var det "Quick" Mendoza, Malcorra, Bolaños och Bou som offensiven bestod av. Iturbe kom in med halvtimmen kvar istället för Joe Corona. Svagt av Tijuana att inte lyckades göra mål, för de var en man mer sista 25 minutrarna sedan Diego Chávez visats ut i den 65 minuten. Det delades ut 10 gula kort i matchen.Omgångens prestigefullaste match var derbyt mellanoch. América hade Guido Rodriguez avstängd, Diego Lainez Leyva på landslagsuppdrag och William da Silva på skadelistan. Detta gjorde att Edson Alvarez fick spela på innermittfältet bredvid Mateus Uribe. Cruz Azul saknade bara chile naren Francisco Silva , som dras med en lindrigare skada. Precis som man kan förvänta sig av en sådan här match, så tacklades det ordentligt från båda hållen. Men det var också två lag som bjöd upp till match. Darwin Quintero som inför säsongen såg ut att bli såld tog ledningen för América. Han väggspelade sig igenom hemmaförsvaret med Oribe Peralta och avslutade sedan behärskat . Fem minuter senare gjorde Peralta 0-2. Båda lagen spelade under långa stunder med ett kort lag, vilket gjorde att det fanns ytor att spela på bakom respektives backlinje. Cruz Azul som hade större bollinnehav reducerade med 12 minuter kvar. Mendez placerade in bollen lågt i det högra hörnet på straff. Adrian Aldrete åkte på sin andra utvisning för säsongen när han stoppade Quintero på det här viset. América var farligast framåt. På övertid gjorde Mateus Uribe 1-3. América ligger nu tvåa.En annan högintressant match utspelade sig i Monterrey därgästades av. Monterrey tog inte bara tre poäng, utan stod också för en formidabel insats på Estadio BBVA Bancomer. Det mesta stämde för Monterrey, som visade att de har många dimensioner. De vann bollen ofta på Pachucas planhalva, spelarna visade upp bra aggressivitet, Pabon och Hurtado gav alternativ på djupet, ytterbackarna hängde med upp i anfallen, Montes bjöd på uppspel långt ner i plan och passningsspelet flyter på bättre än ifjol. 22 minuter in i matchen tar Monterrey ledningen. Dorlan Pabon spelar in till Funes Mori i straffområdet som enkelt kunde lägga in 1-0. I andra halvlek gjorde Aviles Hurtado 2-0. Hugo Gonzalez startade anfallet från Monterreys straffområde och 11 sekunder senare var det colombia nen Hurtado som förvaltade det fina anfallet på det här viset. Pachuca hade svårt att få till längre spelsekvenser på Monterreys planhalva och avslut av kvalité. Med 13 inkasserade poäng efter 12 spelade ligaomgångar finns det anledning för Pachuca-supportrarna att börja oroa sig för att laget kanske inte når slutspelet.Krislagetspelade mållöst mot. Pumas saknade anfallsstjärnan Nicolas Castilo som dras med en skada.Det går fortsatt dåligt för. I helgen förlorade de mot. Efter en mållös första halvlek, där Chivas skapade flest halvchanser, var det Morelia som tog ledningen i början av andra halvlek. Rodolfo Cota fällde Ruidiaz i samband med att peruanen försökt runda Chivas målvakt. Raul Ruidiaz tog själv hand om straffen som han stänkte in. När det återstod en halvtimme sköt lagkaptenen Salcido in 1-1 på en hörna. Rodolfo Pizarro såg rött när det återstod 10 minuter av matchen. Han åkte ut för det här slaget på Diego Valdes. Med mindre än en minut kvar av övertiden stod Carlos Salcido för ett självmål, som innebar 1-2. Det var pricken över i:et för Chivas den här säsongen.tog tre poäng i toppmötet mot. Tigres kom till spel utan Zelarayan, Damm, Ismael Sosa, Luis Martinez och Miguel Ortega som alla dras med skador. Elias Hernandez blev sent matchhjälte när i slutet gjorde matchens enda mål Jorge Torres Nilo åkte rött kort för den här tacklingen på Andres Andrade.Omgången avslutades i Torreon därställdes mot. Atlas hade Clifford Aboagye och Leiton Jimenez på skadelistan och Rafael Marquez är får fortfarande inte spela matcher. Ravel Morrison började på bänken. Santos Laguna däremot, de var fulltaliga. Det var spelmässigt en ganska jämn match. Julio Furch hade ett jätteläge från nära håll i den inledade minutrarna, men som Oscar Ustari lyckades parera undan med överarmen. För Atlas del var Madueña närmast att göra mål i första halvlek med en stolpträff. Bryan Garnica blev stor matchjälte när han gjorde 0-1 i början av andra halvlek på det här viset. Viktig seger för Atlas som nu är två poäng ifrån åttan, och tillika sista slutspelsplatsen, Necaxa.