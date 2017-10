Primera División: 14 - Monterrey tog sin nionde ligavinst

Segertåget Monterrey tuffar på, Michelle Benitez stod för omgångens mål och Necaxa skrällvann.

visade upp ett styrkebesked i Monterrey. Gignac ordnade ledningsmålet åt Tigres motredan i den åttonde minuten efter fint förarbete av "Chaka" Rodriguez. Det märktes att det här är två lag som ligger högt upp i tabellen, sett till de tekniska detaljerna och tempot. Två lag som bjöd upp till match. Javier Aquino bjöd in Toluca i matchen när han åkte ut, 10 minuter från slutet av första halvlek, för det här vårdslösa övertrampet på Salinas. Tigres stod upp bra, trots att de var en man kort. I slutet av första halvlek jämnades oddsen ut, sedan Vega fått lämna planen sedan han dragit på sig sitt andra gula kort. I andra halvlek gjorde Enner Valencia både 2-0 och 3-0. Valencia är nu uppe i åtta gjorda mål på 12 ligamatcher.stod för omgångens första skräll när de besegrademed 3-0. Julian Quiñones tryckte in 1-0 från nära håll. Fabbro ökade på till 2-0 i första halvlek. Cruz Azul imponerade inte. Spelet såg sömnigt och oinspirerat ut, som emellanåt handlade om att lyfta bollen på hemmalagets planhalva. Lobos visade upp ett kompakt försvarsspel och visade upp ett rakt anfallsspel. Lucero Alvarez som åkte på den här dramatiska skadan i somras kom in i andra halvlek. Julian Quiñones skickade in 3-0 på straff i andra halvlek. 21-åringen är nu uppe på 8 mål på 10 ligamatcher. Ett imponerande facit!Omgångens andra skräll stodför. De besegrademed 0-1. América hade ett massivt bollinnehav. Luis Perez språngnickade in Necaxas mål i ett sent skede av matchen. Det var mittfältarens fjärde för säsongen.gjorde vad de skulle i Hidalgo, där de besegrade. Victor Guzman som är glödhet gjorde matchens enda mål. Juan Carlos Osorio kan inte blunda för Guzmans fantastiska säsong i Pachuca! Försvararen Alexis Peña gjorde ligadebut för Pachuca. 18-årige Erick Sanchez, även han i Pachuca, kom in och fick 35 minuter att visa upp sig. Pachuca har för närvarande fyra poäng upp till den sista slutspelsplatsen.Ostoppbaravann med 0-1 mot Mexiko City. Aviles Hurtado steg fram och visade vägen för Monterrey. Pumas spelade utan Nicolas Castillo. Monterrey har nu 9 vinster på 13 spelade omgångar. Deras riktiga test kommer i slutspelet.Jaime Lozano gjorde sin sista match som tränare föri helgen, när laget förlorade mot. Julio Furch förbättrade sitt målfacit när han tog ledningen för Santos Laguna i mitten av första halvlek. Ett avslut, som ledde till mål, som Volpi borde ha räddat. Ett fåtal minuter senare kvitterade Camilo. Innan halvleken var över hade Furch gjort 1-2. Abella spelade hela matchen. Queretaro har gått ut med att Luis Fernando Tena ersätter Jaime Lozano.Mötet mellaochslutade mållöst. Raul Ruidiaz brände en straff i matchen.var knappa förhandsfavoriter inför matchen mot, i vad som kom att bli en målrik historia. Rodolfo Pizarro var närmast, med en ribbträff, att ta ledningen för Chivas. Michelle Benitez gjorde omgångens snyggaste mål när han tog ner bollen på bröstet och lyfte bollen över Meliton Hernandez. Fernando Beltran spelade fram till Benitez. Det här var Beltrans blott andra ligamatch för säsongen. Chivas gick till halvtidsvilan med en 0-2-ledning, tack vare mål av Rodolfo Pizarro. Daniel Villalva och Menendez gav ordentligt med spänning i matchen, tack vare vare att dem båda gjorde varsitt mål i inledningen av andra halvlek. Javier Eduardo "Chofis" Lopez som har svårt att leverera poäng avgjorde när han sköt in 2-3 med ett klurigt avslut från distans.Det var viktiga poäng i kampen om en slutspelsplats som stod på spel närtog emoti Guadalajara. Milton Caraglio blev stor matchhjälte när han rullade in 1-0 från straffpunkten. Resultatet innebar att Atlas gick om Tijuana i tabellen.