Primera División: Omgång 15 - Målrik omgång

Den femtonde ligaomgången innehöll bland annat ett styrkebesked från Monterrey, en Rafael Marquez som var tillbaka i startelvan och ett Pumas som fortsätter att dyka allt djupare.

Den femtonde ligaomgången inleddes i Puebla därtog emot. Nicolas Castillo började på bänken för Pumas. Puebla uppträdde med en fantastisk inställning, tro på det dem gjorde och en härlig energi. Det var även hemmalaget som skapade de hetaste målchanserna. Jesús Alonso Escoboza gjorde 1-0 en kvart in i matchen. Francisco Javier Torres placerade in 2-0 på straff en bit in i andra halvlek. Pumas hade ett okej flyt i spelet, men såg i övrigt inte bra ut. De hade svårt att skapa målchanser, förlorade många dueller och försvaret läckte. Nicolas Castillo kom in i den 66 minuten. Ett par minuter senare ökade Acuña på till 3-0. Castillo hade bara varit på plan 7 minuter innan han visades ut, detta sedan han dragit på sig sitt andra gula kort. En viktig seger för Puebla i kampen om att hålla sig kvar. Mexiko City togemot. Matchen bjöd inte på så mycket sköntspel, men däremot omgångens läckraste mål. Francisco Silva ordnade ledningen åt Cruz Azul redan i den fjärde minuten med den här kanonen. Cruz Azul störde Tigres med bravur i deras speluppbyggnad. Tigres hade svårt att skapa målchanser, fick inte bygga upp spelet i lugn och ro och komma rättvända med bollen. Det här såg ut att bli ett styrkebesked från huvudstadslaget. På övertid av första halvlek förändrades matchbilden. Angel Mena tog hands på Juninhos offensiva frispark, vilket ledde till rött kort på Mena och straff för Tigres. Juninho tog själv hand om straffen, som han behärskat sköt in i mål. Tigres åt sig in i matchen i andra halvlek. Vargas sköt in 1-2 på en retur som Corona lämnat.Cruz Azuls och Tigres antagonister,och, drabbades samman i Monterrey. Ligatvåan mot ettan i tabellen. Monterrey saknade Vangioni, Ortiz och Funes Mori medan América bara saknade skadade William da Silva. Neri Cardozo som spelade istället för Celso Ortiz sköt in 1-0 intill den högra stolpen i mitten av första halvlek. Monterrey kom till de farligaste avsluten i första halvlek. I slutet av halvleken stoppades Aviles Hurtado med oschyssta medel i Américas straffområde. Domaren dömde straff som Hurtado själv smällde in. Neri Cardozo åkte på det röda kortet i början av andra halvlek för den här fällningen på Miguel Samudio. América lyckades inte få in något mål, trots att de var en man mer i 35 minuter. Både América och Monterrey är klara för slutspelet.I Queretaro låg fokus på Rafael Marquez inför matchen mellanoch. Det här var Marquez första match från start efter avstängningen. Högt presspel av Atlas ledde fram till att Volpi passa ut bollen till Ravel Morrison. Morrison tackade och tog emot för den bjudningen och placerade in 0-1 . Det var hans första ligamål i Atlas-tröjan. 20 minuter in i matchen slog Camilo till med den här fantastiska frisparken, som innebar att det nu var kvitterat. Queretaro gjorde även 2-1 genom Everaldo. Mittfältaren Ulises Cardona, född -98, gjorde sitt andra ligaframträdande för Atlas. Han rakade in 2-2. Atlas lyckades hålla undan trots att de fick Barreiro utvisad i slutet för den här fällningen på Everaldo. Barreiro missar derbyt mot Chivas.Det här var en målrik omgång. Flest mål blev det i matchen mellanoch. Andres Andrade tryckte in 1-0 redan i den andra minuten på Elias Hernandez inlägg, som slogs med en utåtskruvad yttersida. Mauro Boselli gjorde 2-0 på straff innan Menendez reducerade på straff, som han själv var en av huvudrollsinnehavarna till. Alexander Mejia drog på sig det röda kortet för den här frilägesutvisningen i slutet av halvleken. Boselli skickade upp 3-1 på straff i andra halvlek. Det var argentina rens elfte ligamål för säsongen, vilket innebär att han toppar skytteligan. Menendez gav Veracruz-supportrarna hopp om poäng när han nickade in 3-2. Minuten efter målet jämnades spelplanen ut. Veracruz-försvararen Guido Milan fick syna det röda kortet efter att ha fällt Luis Montes. Elias Hernandez gjorde både 4-2 och 5-2. Chile naren Cornejo avslutade målkavalkaden genom att nicka in 6-2.Målrikt vart det även imatch mot. Martin Barragan var en av nyckelpersonerna i Necaxas seger. Espinola gjorde 1-0 efter fint samarbete med Barragan. Barragan tryckte själv in 2-0 och nickade senare fram till Espinola som bombade in 3-0. I andra halvlek gjorde Barragan 4-0. César Cercado gjorde självmål som innebar 5-0. Necaxa ligger nu sexa med två omgångar kvar. De ställs mot Tigres och Morelia i de återstående ligaomgångarna. Starkt av Necaxa med tanke på att de tappade den offensiva kreatören Edson Puch inför säsongen!mötte ettsom inte hade någonting att spela för, annat än hedern. Bland ynglingarna med obskyra nummer i Chivas fick både Fernando Beltran och anfallaren José Juan Macias chansen från start av Matias Almeyda. Almeyda som nyligen ryktades till Leicester. Bolaños ordnade ett tidigt ledningsmål för Tijuana. 8 av 11 av spelarna i Chivas startelva är fostrade i klubben. En av dessa är Carlos Fierro och det var han som kvitterade till 1-1. José Juan Macias sköt in 2-1 via undersidan av ribban. I andra halvlek gjorde 18-årige Macias även 3-1. Att Macias, som flyttades upp till a-laget inför den här säsongen, är en av få positiva tecken i Chivas den här säsongen!ochlåg redan bra till i tabellen innan matchen lagen emellan. Toluca skapade de hetaste målchanserna i inledningen. Chilenaren Diego Valdes sköt in 0-1 i andra halvlek. Osvaldo González åkte på rött kort på övertiden av matchen och missar därför matchen mot Veracruz i nästa omgång. Toluca hade chansen att knipa ett poäng sedan de tilldelats straff i den 97 minuten. Sebastian Sosa lyckades överlista Barrientos och räddade straffen.gästades avi omgångens sista match. Gael Sandoval fanns inte med i Santos Lagunas startelva och Herrera spelade istället för Omar Gonzalez. Gonzalez har inte spelat mer än sju matcher i ligan den här säsongen. Pachuca inledde bäst. Franco Jara hade två stolpträffar och det var han som tryckte in 0-1 för Pachuca. Innan första halvlek var över hade Keisuke Honda hunnit med att smeka in 0-2 . Det här var en match som bjöd på ett böljande spel. Djaniny gjorde både 1-2 och 2-2. Båda lagen hade behövt en seger. Pachuca ligger tia med sina 18 poäng och har tre poäng upp till åttan Cruz Azul. Santos Laguna ligger trettondeplats med sina 16 poäng - men så har de spelat en match mindre än de flesta andra lagen.