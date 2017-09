Primera División: Omgång 11 - Escotos akrobatiska balja ledde till seger för Lobos BUAP

Amaury Escoto stod för omgångens mål, Cruz Azul åkte på ordentligt med stryk och det går fortsatt dåligt för Pumas.

jakt på vinster fortsätter. De åkte på förlust mot. Lobos BUAP var närmast att ta ledningen, sedan Escoto prickat stolpen. Lobos BUAP anfallsspel glänste betydligt mycket mer än vad Chivas gjorde. Luis Advincula tryckte in 0-1 från nära håll i den 22 minuten. Alan Pulido som varit skadad byttes in i halvtid. Han såg hungrig ut, men saknade skärpa, precis som resten av Chivas. Rodolfo Pizarro förvaltade hemmalagets hörnvariant genom att skicka in 1-1 i den bortre delen av målet. Escoto som hade flera fina aktioner i första halvlek bjöd inte bara på omgångens snyggaste mål, utan också på en kandidat till säsongens mål, med det här akrobatiska numret.Ännu sämre går det för. Omgångens förlust motvar den sjunde ligaförlusten för säsongen. Det började dock bra för Pumas som kom till spel utan avstängda Nicolas Castillo. José Van Rankin sköt, via en försvarare, in 0-1 i första halvlek. Quintana jämnade ut resultatet genom att göra självmål. Med knappa kvarten kvar av ordinarie speltid gjorde Uribe 2-1. Alan Mozo och Bryan Silva, båda i Pumas, spelade från start. Det var Bryan Silvas ligadebut. Det ska till något av ett mirakel om Pumas ska lyckas ta en slutspelsplats.Ett lag som däremot kom med ett positivt besked är. De besegrade glödhetamed klara 4-0 i Hidalgo. Edson Puch glidtacklade in 1-0. Victor Guzman gjorde både 2-0 och 3-0. Mexikanen är nu uppe i 6 mål på 9 ligamatcher och det som mittfältare. Han toppar den interna skytteligan. Keisuke Honda som har donerat pengar till drabbade i Mexiko stod för matchens snyggaste mål när han på egen hand gjorde 4-0. En viktigare vinst för Pachuca än tung förlust för Cruz Azul, sett till tabelläget.Bra gick det även för. De mötte Eduardo Vargas som har blandat och gett sedan han kom till Tigres sköt in matchens enda mål. Eduardo Vargas som har totalt sett inte har övertygat sedan han kom till Tigres gjorde matchens enda mål . Tigres ligger nu fyra i tabellen, trots att de har spelat en match mindre än de flesta andra lagen.seglade upp till en sjätteplats tack vare 1-0-vinsten mot. Velazquez gjorde målet. Queretaro ser ut att få det svårt att nå slutspelet. Det här var deras tredje raka förlust, spelet ser knackigt ut och truppen är inte topp åtta.Dåliga väderförhållanden i Monterrey gjorde att matchen mellanochhar skjutits upp.Kring Miguel Herrera händer det alltid någonting. Och så även i den här omgången närförlorade mot. Uribe som spelade från start, hade matchens första kvalitativa avslut. Pablo Aguilar nickade in 0-1 i inledningen av andra halvlek. Mauro Boselli nickade in kvitteringen när det återstod två minuter av ordinarie matchtid. Leon tryckte på ordentligt i slutet och ett ledningsmål låg i luften. På övertid tryckte Burbano upp 2-1 i nättaket. Miguel Herrera var rasande på att domaren inte hade reagerat på dessa domslut i slutet av matchen, vilket fick domaren att dela ut det röda kortet till Herrera.tog en väntad seger mot säsongens slagpåse Moises Muñoz tabbe på Vigons skott är pricken över i:et för Puebla den här säsongen. Kanadensaren Cavallini chippade in 1-1 inför den skrala skaran hemmasupportrar som var på plats. I andra halvlek återtog Atlas ledningen. Matias Alustiza sköt in 1-2 på frispark i andra halvlek. En otroligt viktig seger för Atlas. Atlas har inte alls varit i närheten av förra säsongen, även om de har spelat en match mindre än de flesta andra lagen.Matchen mellanoch, som spelades i Veracruz, slutade 2-1. Raul Ruidiaz blev nerdragen av Kristian Alvarez i utkanten av Veracruz straffområde i matchinledningen. Ruidiaz tog själv hand om straffen som han sköt in lågt i det vänstra hörnet. Veracruz vände i andra halvlek. Adrian Luna sköt in 1-1 när det återstod en halvtimme. Med knappt 20 minuter kvar visades Achilier ut sedan han dragit på sig sitt andra gula kort. Vårdslöst agerande av Achilier . Ett par minuter senare tryckte Martin Bravo in 2-1. Det var hans första ligaframträdande för säsongen.