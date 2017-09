Primera División: Omgång 9 - Aquino stod för omgångens mål

Den nionde omgången bjöd på läckra mål, en hel drös med röda kort och ett par debutanter.

Det bjöds på en målkavalkad i Monarcas, därtog emot. Tigres spelade med både Aquino, Damm, Vargas, Gignac och Valencia från start. Ett offensivt balanserat Tigres. Nämnvärt är att Carioca fanns med i startlevan. Jürgen Damm tog hands knappt 20 minuter in i första halvlek. Guzman lyckades blockera straffen som slogs av Ruidiaz, men väl på returen så fick Morelia in bollen i mål via Jesus Dueñas. Det dröjde inte många minuter innan Tigres svarade genom att få in en kvittering. Och det med besked. Javier Aquino stod för omgångens mål med den här kanonen, som innebar 1-1. Innan domaren hade blåst i pipan för halvtidsvila hade Valencia gjort 1-2 och Tigres dessutom haft två ramträffar. Raul Ruidiaz som har funnit formen återtog ledningen för Morelia i början av andra halvlek. Han är nu uppe i sju ligamål efter åtta omgångar. Ett imponerande facit. Aquino skickade in 2-3 i nättaket. Det var till sist Morelia som fick det sista ordet i matchen. Inhopparen Sepulveda tryckte in 3-3 från nära håll.Många mål vart det även i matchen mellanoch. Toluca var närmast att ta ledningen i de inledande minutrarna, där Volpi hade mycket att göra. Nuförvärvet Alexis Canelo som spelade från start gjorde både 1-0 och 2-0. Fernando Uribe ökade på till 3-0. Trejo sköt in 3-1 på straff och Everaldo 3-2. Queretaro lyckades inte få med sig något poäng, trots att de hade en hel halvlek på sig att lyckas göra ett mål på.var det enda bortalaget som tog tre poäng i den här omgången. De besegrademed 0-1. Den kvicka mexikanen Escoto stod för matchens enda mål. Lobos BUAP har gått ut med ett offentliggörande där man meddelar att man separerat Julian Quiñones från övriga truppen.är nära att redan nu säkra en plats i slutspelet. Detta sedan de besegrati helgen. Aviles Hurtado som står bakom mycket i "Rayados" anfallsspel ordnade straff åt hemmalaget i inledningen. Colombia nen vart både fälld och puttad - i samma sekvens. Funes Mori stegade fram till straffpunkten och sköt utanför. Hurtado skickade in den här projektilen som innebar 1-0. Garnica gav spänning i matchen, även om Monterrey skapade mer. Mexikanen låg bakom kvitteringen. Ravel Morrison gjorde debut när han kom in med halvtimmen kvar istället för Uvaldo Luna. I slutet nickade Funes Mori in 2-1. Cuauhtémoc Blanco har gått ut och sagt att Hugo Gonzalez är bättre än Marchesin. Monterrey är nu uppe i 23 poäng. Sex poäng ner till tvåan América!Det här var verkligen intehelg. De förlorade mot. En förlust som dessutom hade en besk eftersmak som höll i sig. Det började dock bra för de grönvitrandiga. Julio Furch nickade in gästernas ledningsmål. Andra halvlek var händelserik. Jorge Sanchez visades ut sedan han dragit på sig sitt andra gula kort. Felipe Mora tryckte in 1-1. Gimenez dunkade in 2-1. På slutet fick både Sandoval och Furch syna det röda kortet. Cruz Azul har nu goda chanser att nå slutspelet.Det var en speciell helg för Miguel "El Piojo" Herrera. Herrera och hanshade tagit sig till Tijuana för att spela mot. Tijuana som Herrera tränade förra säsongen och gjorde det mycket bra med. Den rutinerade anfallaren Oribe Peralta tryckte enkelt in 0-1 från nära håll i mitten av första halvlek. Ett par minuter senare tilldelades Tijuana straff. Marchesin läste den tamt slagna straffen av Bou. Musto visades ut i slutet av halvleken. Samudio bjöd in Tijuana i matchen igen. Han drog på sig sitt andra gula kort i början av andra halvlek. Bolaños gjorde debut. Han kom in och fick knappt en kvart på sig. Under den tiden lyckades han göra 1-1. En annan som äntligen fick debutera var Uribe. Han kom in i andra halvlek istället för Oribe Peralta.haltar i tabellen. I helgen förlorade de mot Argentina ren Mauro Boselli nickade in 1-0. Det var hans hundrade mål i Leon-tröjan. Luis Montes som inte varit med i landslaget på ett bra tag nickade in 2-0. Andres Andrade satte trean på egen hand. Angelo Sagal ordnade en reducering i början av andra halvlek, men närmare än så kom aldrig Pachuca i jakten på poäng.Bottengängetfick med sig en pinne mot. Kanadensaren Lucas Cavallini tog ledningen för Puebla. Det var 22-åringens första mål i den blåvita tröjan. Han är på lån från Peñarol. Pablo Velazquez tryckte in 1-1 i andra halvlek. Necaxa är knackig målskillnad från att ligga på en slutspels-plats.och, två klubbar i kris, gjorde upp om viktiga poäng. Chivas spelade i grönvitröda-ställ, som för tankarna i det mexikanska landslaget. Chivas kom till flera riktigt farliga avslut i första halvlek. Trots detta var det Pumas, genom Alcoba, som tog ledningen. Chivas som ligger tolva fick med sig ett poäng. 20-årige José Godinez kom in och skickade upp 1-1 i krysset