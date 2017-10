Bruce Arena avgår som amerikansk förbundskapten

Bruce Arena meddelade idag att han avgår som amerikansk förbundskapten, detta efter att USA misslyckats att kvala in till VM i Ryssland nästa år. Det här var Arenas andra sejour som amerikansk förbundskapten. Han hade tidigare tränat det amerikanska landslaget mellan 1998 och 2006.

Det amerikanska VM-kvalfiaskot har nu skördat sitt första offer och det i form av förbundskaptenen Bruce Arena. USA förlorade i onsdags med 1-2 borta mot Trinidad & Tobago och det i kombination med oflyt med de övriga resultaten i kvalgruppen innebar att USA missar VM i Ryssland nästa år. Det är första gången USA misslyckas att kvala in till ett fotbolls-VM sedan 1986.Arena meddelade idag att han har bestämt sig för att avgå som amerikansk förbundskapten, vilket innebär att hans andra sejour i det amerikanska A-landslaget är till ända och inte blev längre än elva månader. Arenas tidigare sejour som förbundskapten för USA sträckte sig från 1998 till 2006.Arena har låtit publicera ett avskedsbrev på det amerikanska fotbollsförbundets hemsida, där han bland annat skriver att "When I took the job last November, I knew there was a great challenge ahead, probably more than most people could appreciate. Everyone involved in the program gave everything they had for the last 11 months and, in the end, we came up short. No excuses. We didn’t get the job done, and I accept responsibility."Vad Bruce Arena kommer göra framöver är inte klart och ingen ersättare till Arena är utsedd än. Flera amerikanska journalister skriver dock att den tidigare MLS- och amerikanske landslagsmittfältaren Tab Ramos ligger bäst till. Ramos spelade 81 A-landskamper för USA mellan 1988 och 2000 och tränar idag det amerikanska U20-landslaget, vilket han har gjort sedan 2011. Han var även assisterande tränare i A-landslaget under Jürgen Klinsmann mellan 2014 och 2016.