Johan Dykhoff går igenom förutsättningarna inför slutspurten av MLS-grundserien och det kommande slutspelet.

2017 års MLS-grundserie är på upphällningen och det är därför hög tid att gå igenom förutsättningarna inför de sista fyra omgångarna och det kommande slutspelet. Jag tänker i den här artikeln gå igenom läget i Western och Eastern Conference, vilka som ligger i toppen i skytte- och assistligorna, vilka spelare som jag tror ligger bra till för att vinna utmärkelserna i MLS samt tippa vilket lag som tar hem ligatiteln.De sex bästa lagen i respektive conference går till slutspel. Ettan och tvåan går direkt till kvartsfinal medan trean till sexan i varje conference får spela en knockout-match för att nå kvartsfinal. Trean får då möta sexan och fyran får möta femman och det är frågan om ett enkelmöte på det högst placerade lagets hemmaplan. Kvartsfinalerna och semifinalerna spelas i dubbelmöten, medan finalen bara är en match och den spelas på hemmaplanen till det finallag som tog flest poäng i grundserien.Vi börjar den här genomgången med Western Conference, där ställningen är som följer:I Western Conference haltar som synes tabellen något. Vancouver Whitecaps FC har gjort ett ryck i tabellen tack vare fem segrar på de sju senaste matcherna och de är som enda Western Conference-lag klart för slutspel. I botten är Colorado Rapids och Los Angeles Galaxy utslagna. För Los Angeles Galaxy är detta första gången de missar slutspel sedan säsongen 2008. Som synes är det i första hand fyra lag som slåss om de sista två slutspelsplatserna. Jag tror att Houston och Dallas tar dem till slut. Dock är Real Salt Lake i bra form och ska inte räknas bort.Så här är ställningen i Eastern Conference:Toronto FC har redan säkrat segern i grundserien och jagar nu de 68 poäng som Los Angeles Galaxy tog säsongen 1998, vilket är poängrekord i MLS-grundserie. New York City FC, expansionslaget Atlanta United FC, Chicago Fire och Columbus Crew SC har också säkrat platser i slutspelet medan New York Red Bulls, Montreal Impact, New England Revolution, Philadelphia Union och Orlando City SC gör upp om den sista slutspelsplatsen. Jag tror att Red Bulls klarar det tack vare sitt poängförsprång och sin extra match kvar att spela. D.C. United är i skrivande stund enda lag i Eastern Conference att ha missat slutspel.Ställningen i skytteligan ser ut som följer:För den oinsatte kan jag berätta att man i MLS bara räknar in grundseriens mål i skytteligaställningen, och givetvis motsvarande för assists. Spelarna har därmed inte fördel av om deras lag går till slutspel. I skrivande stund leder som synes ungraren Nemanja Nikolic från Chicago Fire skytteligan, men det är jämnt där bakom och framförallt är Diego Valeri i ruskig målform.Ställningen i assistligan ser ut så här:Torontos spanske mittfältare Víctor Vázquez har gjort en fenomenal första säsong i MLS och leder assistligan, men även här är det jämnt. Det ska även nämnas att så kallade second assists räknas in i statistiken, det vill säga om en spelare passar fram en lagkamrat som i sin tur spelar fram någon som gör mål.Avslutningsvis ska jag tippa vinnarna av några av utmärkelserna i MLS. Vid det här laget är det ju inte ens meddelat vilka som är nominerade till respektive utmärkelse, men jag är tämligen säker på att dem jag har tippat här åtminstone kommer nomineras.Det är inte helt lätt att tippa sånt här, för det är många om budet i vissa kategorier. Veljko Paunovic är en stark kandidat till Coach of the Year-utmärkelsen, Jack Elliott har lyfts fram som ett tänkbart namn till Rookie of the Year-priset och i kategorin Newcomer of the Year finns det en hel radda namn som kan vinna istället för Vázquez. Några av dem är Nemanja Nikolic, Bastian Schweinsteiger, Miguel Almirón, Josef Martínez, Albert Rusnák och Héctor Villalba. I Defender of the Year och Goalkeeper of the Year finns det inga riktigt självklara vinnare, men Sporting Kansas City har släppt in klart minst mål den här säsongen så då tar jag deras målvakt och deras i år mest framstående back. Flest hållna nollor i år har dock Stefan Frei från Seattle.Jag kan väl även kosta på mig att tippa vilka som tar hem ligatiteln. Det vore ju korkat att inte tippa Toronto FC som slutsegrare med tanke på hur överlägset bäst de har varit. Samtidigt är det långt ifrån alltid som grundserievinnarna tar hem slutspelet och ifall jag ska tippa något annat lag än Toronto så säger jag att Chicago Fire eller de regerande mästarna Seattle vinner. Seattle kan tyckas vara ett konstigt val, men jag har någon form av bra magkänsla där.