Intervju med John Knox från Vancouver Whitecaps FC-supporterklubben Vancouver Southsiders

Johan Dykhoff intervjuar John Knox, som är Vice President och Director of Communications i Vancouver Whitecaps FC-supporterklubben Vancouver Southsiders. Det pratas bland annat om hur supporterklubben grundades och rivaliteten med Portland Timbers och Seattle Sounders FC.

Jag fortsätter att intervjua representanter från supporterklubbar runtom i Nordamerika och turen har nu kommit till Vancouver Whitecaps FC-supporterklubben Vancouver Southsiders. Jag har denna gång intervjuat John Knox, som är supporterklubbens Vice President och Director of Communications och som var med och grundade Vancovuer Southsiders omkring milennieskiftet.Vancouver Whitecaps FC vann, till Vancouver Southsiders stora glädje, nattens match borta mot Sporting Kansas City med 1-0 efter mål av Erik Hurtado och säkrade därmed som första lag i Western Conference en plats i 2017 års MLS-slutspel. Vancouver leder Western Conference med 51 inspelade poäng på 31 matcher, vilket är fyra poäng mer än tvåan Portland Timbers. Därmed har Vancouver tagit lite revansch efter fjolårets säsong då man slutade åtta i Western Conference och missade slutspel. Vancouver Whitecaps FC har spelat i MLS sedan 2011 och deras resultatmässigt bästa säsong i MLS är hittills säsongen 2015, då man slutade tvåa i Western Conference och tog sig till kvartsfinal. Där blev de blivande mästarna Portland Timbers dock för svåra.Nu över till själva intervjun, som vi tackar John Knox för att han tog sig tid att ställa upp på.- Fotboll har alltid spelat en stor roll för min familjs identitet. Båda mina föräldrar var fotbollsfans. Min pappa spelade som barn och han var tränare för några av mina lag när jag var liten. Min mamma kommer från Glasgow och hejar på Rangers. Min morfar kom till Kanada och bodde med oss när jag var liten och jag har många fina minnen av hans historier om Ibrox och de fantastiska spelare han såg där under årens lopp.- 1999 mötte jag en kille vid namn Ted Carefoot genom en gemensam vän och han bjöd in mig för att se en match med Vancouver 86ers. 86ers tog sen namnet Whitecaps år 2000. Ted försökte samla ihop supportrar i en bar bakom det södra målet för att sjunga, heja, vifta med flaggor och föra så mycket oväsen som möjligt. Det ska nämnas att detta var i princip icke existerande i Nordamerika vid tidpunkten. På den tiden marknadsfördes fotboll mest som familjeunderhållning för tysta åskådare. Allteftersom säsongen fortskred anslöt några hundra personer till oss och genom det föddes Southsiders.Några år senare utnämndes jag till en av våra kontaktpersoner gentemot Whitecaps "front office" för att lösa några mindre konfilkter mellan fansen och klubbledningen. När vi fick veta att det kunde vara möjligt att flytta upp till Major League Soccer såg vi till att formellt organisera oss med en styrelse som fick i uppgift att hantera våra matchdagsaktiviteter, medlemskap, merchandise, kommunikation och ekonomi. Jag satt under två perioder som Southsiders första president och har varit aktiv som voluntär i någon omfattning under de senaste arton åren. Idag är Southsiders en registrerad förening i British Columbia och för stunden innehar jag befattningarna Vice President och Director of Communications.- För merparten av oss inleds matchdagarna på Doolin’s Irish Pub i Vancouver. Vi har ett formellt partnerskap med Doolin’s, så de är vår "hemmapub". Innan varje hemmamatch marscherar vi på gatorna med våra halsdukar över huvudet, sjunger sånger, viftar med flaggor och så vidare. Vi har även volontärer inne på arenan som hjälper till med flaggor, banderoller och tifon. Vi sjunger för fullt i 90 minuter och om vi vinner matchen firar vi på läktarna och utanför arenan. Vi försöker visa uppskattning för spelarna efter varje match. Mot slutet av kvällen går vi tillbaka till puben för att umgås och ha trevligt med våra kompisar.- De senaste åren har vi arrangerat en rad sociala evenemang utanför fotbollen, till exempel båtturer, whiskyprovningar, golfturneringar och karaokekvällar. Vi har fotbollslag både inomhus och utomhus för våra medlemmar och till och med ett curlinglag.Vi samlar även in pengar till och sprider kunskap om t.ex. Vancouver Street Soccer League och Crisis Centre BC. Man kan läsa mer på vancouversouthsiders.ca/charity.Twitter: @SouthsidersFacebook: facebook.com/vancouversouthsidersInstagram: @vancouversouthsidersFlickr: flickr.com/vancouversouthsiders- Carl Valentine är en legend i Whitecaps/86ers både som spelare och tränare. Han är en älskad person i den här staden och det finns ingen trevligare och mer ödmjuk person någonstans i världsfotbollen. Carl har alltid ställt upp på evenemang som Southsiders har arrangerat. Han är älskad av fansen och kärleken är ömsesidig. Han är oerhört generös med sin tid och han är en fantastisk ambassadör för Whitecaps organisation.- Allt! Fotbollsrivaliteten gentemot de här städerna är mer än 40 år gammal, vilket gör den till den äldsta autentiska rivaliteten i nordamerikansk fotboll. Supportrarna skapade "Cascadia Cup" för att hedra de många kamper som våra respektive lag har utkämpat och det har blivit det mest erkända derbyt i MLS. Att vinna "Cascadia Cup" är en viktig prioritet för oss, ännu mer än att vinna grundserien eller MLS Cup.- Vancouver är en vacker stad med stränder, berg och den väldsberämda Stanley Park. Staden har väldigt mångkulturell befolkning med både urinvånare och kulturer från hela världen.Det finns så många saker att se och göra här att Southsiders skapade en reseguide för bortafans . Vi rekommenderar att besöka Stanley Park, Granville Island, det historiska Gastowndistriktet och Capilano Suspension Bridge. Vandrare lär uppskatta Grouse Grind och Stawamus Chief. Om man har tid kan man ta färjan över till Vancouver Island och vara där i några dagar.