Jay Heaps har fått sparken som tränare för New England Revolution.

New England Revolution sparkar tränaren

New England Revolution, som ligger sju poäng från en slutspelsplats i Eastern Conference, sparkar tränaren Jay Heaps. Heaps hade tränat laget sedan säsongen 2012 med varierande framgång.

Tränare nummer fem har fått sparken den här MLS-säsongen. Tidigare har ju Jeff Cassar i Real Salt Lake, Dominic Kinnear i San Jose Earthquakes, Curt Onalfo i Los Angeles Galaxy och Pablo Mastroeni fått lämna sina uppdrag och nu har turen kommit till Jay Heaps i New England Revolution. Heaps hade tränat laget sedan 2012, detta efter att ha spelat närmare 250 matcher i MLS för dem mellan 2001 och 2009. New England ligger i skrivande stund på åttonde plats i Eastern Conference och avståndet upp till en slutspelsplats är sju poäng. Michael Burns, som är General Manager i New England, säger i ett uttalande på klubbens hemsida att "This decision has not been taken lightly, however, we need to do better than the results have shown from the last couple of seasons and this season left us convinced we need to go in a different direction".



Heaps år som tränare i New England har haft både höga toppar och djupa dalar. Den bästa säsongen var 2014, då laget gick till final men där förlorade mot Los Angeles Galaxy. Ifjol kom man också tvåa i U.S. Open Cup efter finalförlust mot FC Dallas, men missade slutspel och ser som sagt ut att göra det även i år. Heaps ersätts säsongen ut av den tidigare assisterande tränaren Tom Soehn, men en mer permanent lösning lär hittas till nästa säsong.

0 KOMMENTARER 60 VISNINGAR 0 KOMMENTARER60 VISNINGAR JOHAN DYKHOFF

2017-09-23 11:59:00

ANNONS:

Fler artiklar om USA

USA

2017-09-23 11:59:00

USA

2017-09-20 08:00:00

USA

2017-09-12 22:50:00

USA

2017-09-06 09:30:00

USA

2017-09-02 15:15:00

USA

2017-08-30 08:20:00

USA

2017-08-29 21:15:00

USA

2017-08-22 09:00:00

USA

2017-08-19 12:16:00

USA

2017-08-19 11:50:00

ANNONS:

New England Revolution, som ligger sju poäng från en slutspelsplats i Eastern Conference, sparkar tränaren Jay Heaps. Heaps hade tränat laget sedan säsongen 2012 med varierande framgång.Här följer en sammanfattning av omgång 28 av MLS, en omgång som bl.a. innehöll ett nytt publikrekord av Atlanta, två hattricks av Josef Martínez och en allt annat än lyckad återkomst till sin gamla hemmaarena för Krisztián Németh.Här följer en sammanfattning av omgång 27 av MLS, en omgång som bl.a. innehöll en Atlantaseger när de invigde sin nya hemmaarena, Nemanja Nikolics första mål efter nio raka mållösa matcher och en förlust för Houston Dynamo i deras första hemmamatch sedan Hurricane Harvey.Här följer en sammanfattning av omgång 26 i MLS, en omgång som på grund av VM-kvalmatcherna bara innehöll fyra matcher. Bl.a. gjorde Kei Kamara sitt första hattrick i MLS och både Chicago Fire och Los Angeles Galaxy bröt förlustsviter.USA rådde inte på Costa Rica hemma på Red Bull Arena i VM-kvalet i CONCACAF. Costa Rica vann med 2-0 efter att San Jose Earthquakes anfallare Marco Ureña gjort båda målen. Costa Rica tog därmed ett jättekliv mot en säkrad VM-plats, medan USA får göra upp om den tredje direktplatsen i konkurrens med Honduras och Panama.Här följer en sammanfattning av omgång 25 i MLS, en omgång som bl.a. innehöll nya förluster för Los Angeles Galaxy samt ett kryss i New York-derbyt.Johan Dykhoff listar fem toppar och fem floppar under MLS-säsongen 2017. Bland annat nämns Toronto FC, som är på väg mot den bästa säsongen någonsin i MLS:s grundserie.Här följer en kortfattad sammanfattning av omgång 24 i MLS, en omgång som bl.a. innehöll Chicago Fires första hemmaförlust för säsongen, ytterligare ett mål av David Villa som därmed utökade sin ledning i skytteligan samt ett bisarrt och matchavgörande självmål i matchen mellan Colorado Rapids och D.C. United.Los Angeles Galaxys mittbacksbjässe och lagkapten Jelle Van Damme flyttar hem till Belgien och Royal Antwerp. Van Damme kom till Galaxy inför fjolårssäsongen och gjorde stor succé sin första säsong, som slutade med att han kom med i "Årets lag" och nominerades till "Defender of the Year"-utmärkelsen. Galaxy får motsvarande $235,000 för försäljningen av Van Damme.Johan Dykhoff intervjuar Mark Verso, anfallare i FC Golden State Force som kom med i "Säsongens lag" i Premier Development League den gångna säsongen efter att ha öst in poäng.