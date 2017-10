Zack Steffen och Adam Jahn firar Columbus straffseger mot Atlanta.

Sammanfattning av knockout-matcherna

MLS-slutspelets knockout-matcher har nu spelats och det är därmed klart vilka som kommer spela kvartsfinal. Här följer en sammanfattning av de fyra knockout-matcherna och en framåtblick mot kvartsfinalerna.

Chicago Fire – New York Red Bulls 0-4 (0-2)



Onsdagens matcher bjöd på två solklara segrar och först ut var New York Red Bulls som enkelt städade av Chicago Fire på Toyota Park. Redan efter elva minuter hade Red Bulls ena benet i kvartsfinalen tack vare två snabba mål. I sjunde minuten lyfte Damien Perrinelle fram bollen till Bradley Wright-Phillips i straffområdet som först missade bollen när han försökte skjuta, men det fintade den utrusande målvakten Matt Lampson så till den grad av Bradley Wright-Phillips fick öppet mål och enkelt kunde rulla in 0-1. Fyra minuter senare stötte Sacha Kljestan in ett lågt högerinlägg från Tyler Adams i mål till 0-2 och nu var uppförsbacken riktigt brant för hemmalaget. Red Bulls öste på och utökade till 0-3 i 70:e minuten genom Daniel Royer efter ett väggspel med Sean Davis ute till vänster i straffområdet och slutresultatet 0-4 chippade Gonzalo Verón in i 87:e minuten då han kom fri efter ett bolltapp av David Arshakyan och framspelning av Sacha Kljestan.



Vancouver Whitecaps FC – San Jose Earthquakes 5-0 (1-0)



San Jose Earthquakes tog tack vare en övertidsseger i sista grundserieomgången den sista slutspelsplatsen i Western Conference, men slutspelet tog slut omgående för dem och det med eftertryck. Hemmalaget Vancouver tog ledningen i 33:e minuten då Kendall Waston nickade fram en hörna från Cristian Techera till Fredy Montero och Montero kunde omarkerad nicka in 1-0 från nära håll. Whitecaps ledde bara med 1-0 i halvtid men i andra halvlek drog de ifrån ordentligt. I 57:e minuten skruvade Cristian Techera oerhört snyggt in en frispark intill det högra krysset och sju minuter senare tryckte Kendall Waston in 3-0 från nära håll efter att hans mittbackskollega Tim Parker räddat bollen på kortlinjen efter en målvaktsretur och hittat Waston framför mål. Inhopparen Nicolás Mezquida stängde sen matchen med två mål. I 78:e minuten placerade han in ett lågt skott via vänstra stolproten efter framspelning av Christian Bolaños och två minuter senare kunde han helt omarkerad i straffområdet placera in ett vänsterinlägg från Brek Shea till 5-0.



Atlanta United FC – Columbus Crew SC 0-0 efter full tid och förlängning, 1-3 efter straffar



Det storsatsande expansionslaget Atlantas säsong tog slut här, och det var flytthotade Columbus Crew SC som såg till att så blev fallet. Columbus lyckades sätta stopp för Atlantas fruktade offensiv och höll 0-0 över ordinarie tid och förlängning. I straffsparksläggningen drog sen Columbus det längsta strået. Julian Gressel tog hand om Atlantas och hela straffläggningens första straff och den räddades på ett fenomenalt sätt av Zach Steffen i Columbus mål. Federico Higuaín följde upp det med att chippa sin straff i mål och därmed tog Columbus ledningen. Därefter stod båda målvakterna för varsin räddning när Leandro González Pirez och Kekutah Manneh klev fram och efter det gjorde både Héctor Villalba och Niko Hansen mål. Veteranen Jeff Larentowicz klev sen fram för Atlanta och sköt sin straff i vänster stolpe, vilket gav Adam Jahn chansen att avgöra för Columbus. Den långe anfallaren gjorde vad han skulle och placerade bollen till höger om Atlantas målvakt Brad Guzan.



Houston Dynamo – Sporting Kansas City 0-0 efter full tid, 1-0 efter förlängning



I den på förhand kanske mest ovissa matchen tog sig Houston Dynamo vidare tack vare ett mål i förlängningen av Alberth Elis. Målet kom i 94:e minuten då veteranen Vicente Sánchez tog sig förbi Jimmy Medranda ute på högerkanten och slog in bollen till Elis, som centralt i straffområdet fick så pass mycket tid på sig av Kansasförsvaret att han kunde ta emot bollen, lägga den till rätta och trycka in 1-0.



Nu väntar då kvartsfinaler, eller Conferece Semifinals som de heter på MLS-språk, och de spelas enligt nedan. Kvartsfinalerna spelas i form av dubbelmöten och inom parentes har jag skrivit vilka datum matcherna spelas. De lag som står först inleder dubbelmötet på hemmaplan.



Vancouver Whitecaps FC – Seattle Sounders FC (29/10, 2/11)



New York Red Bulls – Toronto FC (30/10, 5/11)



Houston Dynamo – Portland Timbers (30/10, 5/11)



Columbus Crew SC – New York City FC (31/10, 5/11)

2017-10-28 10:00:00

