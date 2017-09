Sammanfattning, omgång 27

Här följer en sammanfattning av omgång 27 av MLS, en omgång som bl.a. innehöll en Atlantaseger när de invigde sin nya hemmaarena, Nemanja Nikolics första mål efter nio raka mållösa matcher och en förlust för Houston Dynamo i deras första hemmamatch sedan Hurricane Harvey.

New York City FC – Sporting Kansas City 1-0 (0-0)



I omgångens enda match mitt i veckan besegrade New York City FC gästande Sporting Kansas City på Yankee Stadium. New York City FC drogs med ett stort antal avbräck på grund av skador och landslagsuppdrag, men lyckades alltså ändå ta tre poäng. Matchens enda mål kom i 84:e minuten då ett högerinlägg från R.J. Allen landade hos en omarkerad Jack Harrison i straffområdet, som på halvvolley satte bollen i det bortre hörnet.



Chicago Fire – New York Red Bulls 1-1 (0-1)



Efter nio raka mållösa matcher gjorde ungraren Nemanja Nikolic äntligen mål igen för Chicago. Med sitt mål fixade han en poäng för Chicago mot New York Red Bulls. Red Bulls tog ledningen i sjunde minuten då Fidel Escobar slog ett inlägg som Sacha Kljestan nickade fram till en omarkerad Bradley Wright-Phillips som från nära håll stötte in 0-1 på volley. Nikolic kvitterade för Chicago i 66:e minuten. Johan Kappelhof lyfte in bollen i straffområdet och Michael de Leeuw lyckades precis innan kortlinjen slå in bollen framför mål på volley. Där fanns Nemanja Nikolic helt omarkerad och kunde nicka in 1-1. Det var Nikolics 17:e mål för säsongen.



Toronto FC – San Jose Earthquakes 4-0 (1-0)



Toronto öser på och tog här seger nummer fem på raken. På dessa fem matcher har de gjort fenomenala sjutton mål och släppt in tre. Toronto tog ledningen i den här matchen i 26:e minuten. Steven Beitashour slog ett högerinlägg som San Jose-målvakten Andrew Tarbell kom ut för att boxa bort men bollen gick över honom. Víctor Vázquez bröstade då ned bollen och placerade in 1-0 för Toronto. Tre minuter in i andra halvlek passade Víctor Vázquez fram Jozy Altidore som med ett lågt vänsterskott utökade ledningen till 2-0. Drygt en kvart senare nickade Altidore in ett högerinlägg från Steven Beitashour till 3-0 och kort därpå sköt inhopparen Jonathan Osorio ett mycket fint högerskott från distans i det högra hörnet. Som om inte förlust med 0-4 var illa nog för San Jose åkte de i 72:a minuten på ett rött kort då mittfältaren Darwin Cerén stämplade Marco Delgado. Toronto drabbades också av ett jobbigt avbräck i halvtid då man valde att byta ut Sebastian Giovinco, som hade en känning i ett lår.



New York City FC – Portland Timbers 0-1 (0-1)



New York City FC var i farten igen i helgen, även denna gång på Yankee Stadium men den här gången blev det förlust. Det var NYCFC:s första förlust på hemmaplan sedan slutet av april. Matchens enda mål kom i 44:e minuten då Darren Mattocks jobbade till sig bollen från Andrea Pirlo på offensiv planhalva. Mattocks hittade Diego Valeri centralt i straffområdet och Valeri placerade in 0-1 till vänster om den annars utmärkte Sean Johnson i hemmalagets mål.



D.C. United – Orlando City SC 1-2 (0-2)



D.C. Uniteds otippade segersvit på tre matcher tog slut hemma mot Orlando. Orlando, med Yoshimar Yotún i startelvan, tog ledningen i 19:e minuten genom Cyle Larin. Hans anfallskompis Dom Dwyer slog ett hårt vänsterinlägg som Larin stötte in i mål på ett tillslag. Nio minuter senare kom även 0-2 då hemmalagets högerback Sean Franklin knäade eller lårade ett inlägg rakt till Giles Barnes centralt i straffområdet som på ett tillslag tryckte bollen i mål förbi Bill Hamid. I slutet av andra halvlek fick Orlando inte mindre än två röda kort, först då Servando Carrasco drog på sig sitt andra gula kort på tre minuter och sen på övertid då Seb Hines hamnade i bråk med Lloyd Sam. Den sistnämnde fick dock bara gult kort. D.C. United fick in ett reduceringsmål i 89:e mål då Marcelo Sarvas slog ett inlägg som via Deshorn Brown hamnade hos Kofi Opare, som placerade in 1-2. Det var Opares andra mål för säsongen.



New England Revolution – Montreal Impact 1-0 (0-0)



Lee Nguyen gjorde matchens enda mål och fixade tre mycket viktiga poäng för sitt New England. New England har nu två raka vinster och kan ha tajmat in en formtopp lagom till slutet av grundserien. Målet kom i 68:e minuten då Teal Bunbury passade fram Lee Nguyen, som tog sig förbi både Laurent Ciman och Víctor Cabrera och sköt ett välplacerat skott till vänster om Evan Bush. Det var Nguyens nionde mål för säsongen.



Minnesota United FC – Philadelphia Union 1-1 (1-1)



Ethan Finlays succéartade start i Minnesota efter övergången från Columbus fortsätter. I den här matchen gjorde han mål, vilket innebär att han efter tre matcher har gjort två mål och lika många assists. Philadelphia gjorde dock matchens första mål. I femte minuten tog sig "Fafà" Picault runt på högerkanten och slog ett lågt inlägg som C.J. Sapong tryckte i mål. Det var Sapongs 13:e mål för säsongen. Fem minuter innan halvtid helikopterfintade sig Francisco Calvo in i straffområdet och sköt ett skott rakt på Andre Blake. Returen gick ut till Ethan Finlay vars första skott fastnade på Giliano Wijnaldum men efter det kunde Finlay dundra in 1-1. I mitten av andra halvlek dömde domaren Sorin Stoica straff för Minnesota efter att Oguchi Onyewu varit uppe med handen i luften och boxat till bollen i samband med en hörna. Efter att ha tittat på en videorepris ändrades det dock till frispark för Philadelphia, detta eftersom Onyewu fick en knuff i ryggen i samma situation.



Houston Dynamo – Colorado Rapids 0-1 (0-0)



Houston Dynamo spelade sin första hemmamatch sedan Hurricane Harvey och resultatet blev inget att glädjas åt för de hårt prövade Houstonborna. Matchen såg ut att sluta mållöst men på övertid i andra halvlek slog Stefan Aigner ett inåtskruvat inlägg som Dominique Badji tryckte in på volley. Det var Badjis sjunde mål för säsongen, vilket innebär att det här är senegalesens målmässigt bästa säsong i MLS hittills.



Vancouver Whitecaps FC – Real Salt Lake 3-2 (1-1)



Vancovuer tog en viktig seger i den extremt jämna Western Conference och kan framöver befästa sin plats i toppen eftersom de har färre matcher spelade än toppkonkurrenterna. Just Vancouver gjorde matchens första mål i 29:e minuten då Jacob Nerwinski slog in bollen från höger och Cristian Techera drog till på ett tillslag. Träffen blev allt annat än klockren men bollen ändå gick i mål via Nick Rimandos utsträcka händer och den bortre stolpen. Rimandos ingripande såg inte helt förtroendeingivande ut. Gästande Real Salt Lake kvitterade i 37:e minuten genom ett märkligt mål. Chris Wingert slog ett inåtskruvat inlägg mot Yura Movsisyan, men bollen gick förbi Movsisyan vilket tvingade David Ousted i Vancouvers mål till en reflexräddning. Bollen studsade dock via Ousteds fingrar och stolpen in i mål. I 52:a minuten återtog Vancouver ledningen då Kendall Waston tryckte in en stolpretur och dryga tio minuter senare kom 3-1 då Bernie Ibini-Isei slog ett inlägg från höger som Yordy Reyna språngnickade i mål. Real Salt Lake fick in en sen reducering då högerbacken Tony Beltran plockade ned en lyftning från Jefferson Savarino och sköt ett lågt skott i mål. Det var Beltrans första mål på 241 MLS-grundseriematcher, men det blev inga poäng i den här matchen för hans Real Salt Lake.



Columbus Crew SC – Sporting Kansas City 1-1 (1-1)



Ett kostsamt misstag av Designated Player-mittbacken Jonathan Mensah, vilket var långt ifrån hans första den här säsongen, kostade Columbus ett baklängesmål och i förlängningen segern hemma mot Kansas. Det var i 19:e minuten som Mensah i ett märkligt försök att cykelsparka bort en lyftning missade bollen, vilket gav spanjoren Cristian Lobato ett friläge och Lobato rullade in sitt första mål i MLS till 0-1. Om Columbus har vant sig vid misstag av Mensah så har de gjort samma sak med mål av norrmannen Ola Kamara. Precis innan halvtid nickade han in en hörna från Pedro Santos till 1-1 och Kamara gjorde därmed sitt 15:e mål för säsongen.



Atlanta United FC – FC Dallas 3-0 (1-0)



Atlanta tog en övertygande seger i sin första match på splitternya Mercedes-Benz Stadium. Som så många gånger förr var det sydamerikanerna som fixade biffen framåt för Atlanta. I fjortonde minuten slog Miguel Almíron ett inlägg som Héctor Villalba nickskarvade fram till Leandro González Pirez vid bortre stolpen, som via en halvträff rullade in 1-0. Nästan direkt i andra halvlek slog Almirón ett lågt vänsterinlägg som Josef Martínez placerade in på ett tillslag och i mitten av halvleken slog Héctor Villalba ett lågt högerinlägg som Josef Martínez hoppade över och vänsterbacken Greg Garza placerade i mål till 3-0.



Seattle Sounders FC – Los Angeles Galaxy 1-1 (0-1)



Trots 20-9 i avslut och ett på grund av skada påtvingat målvaktsbyte efter en halvtimme för gästerna Galaxy fick Seattle bara med sig en poäng i den här matchen. Detta var Galaxytränaren Sigi Schmids andra match mot sin gamla långvariga arbetsgivare Seattle och precis som i första matchen blev det oavgjort. Galaxy tog ledningen i 25:e minuten då Gyasi Zardes nickade in ett inlägg från Romain Alessandrini. 1-0-ledningen för gästerna stod sig till 85:e minuten, då inhopparen Lamar Neagle på ett tillslag pangade in ett högerinlägg från Román Torres på ett tillslag via en försvarare. Det var Neagles första mål för Seattle sedan återkomsten från D.C. United. Román Torres blev ett par minuter efter kvitteringsmålet målchansutvisad efter att ha rivit ned Jermaine Jones när denne var på väg mot ett friläge.



