Sammanfattning, omgång 28

Här följer en sammanfattning av omgång 28 av MLS, en omgång som bl.a. innehöll ett nytt publikrekord av Atlanta, två hattricks av Josef Martínez och en allt annat än lyckad återkomst till sin gamla hemmaarena för Krisztián Németh.

Att ett lag pangar in sju mål i en match hör inte till vanligheterna i MLS. Om mitt minne inte sviker mig så är det här bara andra gången ett lag gör sju mål i en match i MLS sedan jag började följa ligan 2009. Det tidigare tillfället var ifjol då New York Red Bulls vann derbyt mot New York City FC på Yankee Stadium med 7-0. New England bäddade här för en jobbig match genom att dra på sig två röda kort i första halvlek. I 16:e minuten fick mittfältaren Xavier Kouassi rött kort för en stämpling på Yamil Asad och i 38:e åkte mittbacken Antonio Delamea Mlinar ut för att ha räddat ett skott med en utsträckt arm. Matchens första mål kom redan i andra minuten då Josef Martínez från svår vinkel dundrade in bollen i det bortre krysset med vänsterfoten. I 31:a minuten utökade Martínez till 2-0 på straff efter att Claude Dielna täckt ett skott med armen och åtta minuter senare hände precis samma sak igen, med den skillnaden att det var Antonio Delamea Mlinar som täckte skottet och han till skillnad från Dielna blev utvisad. Martínez hade därmed gjort hattrick redan efter 39 minuters spel och det var hans andra hattrick för säsongen. Dock var han inte klar med målskyttet i den här omgången. Mer om detta i sammanfattningen av Atlanta – Orlando längre ned i artikeln. Innan första halvlek var slut hade också Anton Walkes utökat ledningen till 4-0 då han plockade ned ett inlägg från Greg Garza vid den högra stolpen och placerade in bollen förbi Cody Cropper. I 70:e minuten utökade tysken Kevin Kratz ledningen till 5-0 med en fenomenal frispark intill det högra krysset och kort därpå sköt Yamil Asad ett lågt skruvat skott från strax utanför straffområdet som gick in i Croppers högra hörn. Slutresultatet 7-0 spikade Héctor Villalba i 90:e minuten då han enkelt kunde stöta in en lös boll i straffområdet efter någon form av korthörnevariant av Atlanta.Det närmast hopplöst bortassvaga Minnesota hade inte mycket att sätta emot formstarka Vancouver. Målvakten Bobby Shuttleworth gjorde fem räddningar och gjorde sitt bästa för att förlusten inte skulle bli större än tre mål. I femte minuten kom matchens första mål. Djupledslöpande Yordy Reyna plockade ned en långboll från Marcel de Jong och lyfte in 1-0 förbi Bobby Shuttleworth. I 31:a minuten kom Brek Shea runt på vänsterkanten och slog ett inlägg som Erik Hurtado vid första stolpen lårade eller magade i mål. Det var Hurtados andra mål för säsongen. Nyss nämnde Brek Shea gjorde också ett mål i den här matchen. Strax innan full tid nickade han in ett inlägg från Fredy Montero till 3-0 och spikade därmed slutresultatet.70,425 åskådare hade sökt sig till Mercedes-Benz Stadium, vilket innebär att det 21 år gamla publikrekordet i MLS från matchen mellan Los Angeles Galaxy och MetroStars på Rose Bowl är slaget. Dagen till ära blev det dessutom en oerhört svängig och underhållande match och matchens gigant var Josef Martínez, som för andra matchen i rad gjorde ett hattrick. Orlando gjorde dock matchens första mål. I tionde minuten slog Donny Toia ett inlägg från vänsterkanten som Dom Dwyer nickade i mål. I 36:e minuten hann Julian Gressel precis upp en boll vid kortinjen och fick in en passning parallellt mot mållinjen som Josef Martínez stötte in i öppet mål till 1-1. Orlando replikerade dock snabbt och det återigen via Dom Dwyer. Scott Sutter slog ett högerinlägg som målvakten Brad Guzan feltajmade varpå Dom Dwyer kunde nicka in 1-2. Tio minuter in i andra halvlek kvitterade Atlanta till 2-2 då Josef Martínez nickade in ett vänsterinlägg från Chris McCann, men återigen återtog Orlando snabbt ledningen då Cyle Larin nickade in ett inåtskruvat inlägg från Dom Dwyer. I 69:e minuten fullbordade Josef Martínez sitt hattrick då han på ett tillslag placerade in ett högerinlägg från Héctor Villalba. Martínez är nu uppe på makalösa 16 mål på 14 MLS-matcher den här säsongen.I slutet av mars i år tradades Kekuta Manneh till Columbus i utbyte mot Tony Tchani och totalt $300,000 i Allocation Money. Både Manneh och Tchani passade på att göra mål i den här matchen när de ställdes mot sina gamla lag. Matchens första mål gjorde dock Fredy Montero. I 15:e minuten nickskarvade Yordy Reyna fram en boll till den djupledslöpande Fredy Montero som sköt ett skott som gick i mål via bortalagets målvakt Zach Steffen. Det var Monteros tolfte mål för säsongen. Fyra minuter senare kvitterade Ola Kamara för Columbus då han styrde in ett vänsterinlägg från Kekuta Manneh. Knappt halvvägs in i andra halvlek gjorde Manneh 1-2 då han tog fart centralt i banan och drog iväg ett pressat distansskott som gick in till vänster om David Ousted. Columbus såg ut att gå mot seger men på övertid slog Jakob Nerwinski in bollen i straffområdet till Fredy Montero, som med en lyftning hittade Tony Tchani vid bortre stolpen och Tchani tryckte in 2-2.Minnesota är som tidigare sagt normalt bortasvaga men visade prov på bra moral i den här matchen och efter mycket om och men lyckades de till och med vinna. Matchens första mål gjorde Montreal och det i nionde minuten. Ignacio Piatti och Blerim Džemaili väggspelade sig fram i straffområdet och när Džemaili skulle skjuta fick han total felträff. Bollen studsade dock fram till veteranen Patrice Bernier som på halvvolley dundrade in 1-0 i nättaket. Kort därpå fick Montreal straff efter att Jérôme Thiesson täckt ett inlägg med armen, men straffen från Ignacio Piatti räddades av Bobby Shuttleworth. Istället fick Minnesota straff kort därpå då ett inlägg från Ibson täcktes med ena handen av Víctor Cabrera och straffen sköts i mål till 1-1 av Kevin Molino. Tio minuter in i andra halvlek återtog Montreal ledningen då Michael Salazar nickade ned ett inlägg till Blerim Džemaili, som med någon form av halvbissa utanför straffområdet dundrade in bollen förbi Bobby Shuttleworth. Minnesota kvitterade i 60:e minuten då Montreal inte lyckades rensa bort en inåtskruvat frispark, varpå Ibson till slut kunde slå ett inlägg mot bortre stolpen som Christian Ramirez nickade i mål. Det som skulle bli segermålet kom sen i 89:e minuten. Inhopparen Abu Danladi, som valdes först i årets draft, fick en passning från Ethan Finlay och gjorde en ryckning bort från Laurent Ciman och dundrade stenhårt in 2-3 i det bortre krysset.Dallas är nu uppe i nio raka utan seger och eftersom det är så jämnt i Western Conference har de sjunkit som en sten under den här sviten. Texaslaget ligger nu åtta i Western Conference, dock på samma poäng som och med två matcher färre spelade än Real Salt Lake som i skrivande stund innehar den sista slutspelsplatsen. Den här matchen mot Seattle slutade mållös och det var ont om riktigt bra målchanser. I mitten av första halvlek nickade Dallas mittback Matt Hedges en hörna som Cristian Roldan rensade bort framför egen mållinje och fem minuter in i andra halvlek sköt Clint Dempsey ett distanssskott som Jesse González i hemmalagets mål släppte retur på, men han plockade sin egen retur precis framför fötterna på Will Bruin.Precis som i den tidigare omskrivna matchen mot Atlanta försatte sig New England i den här matchen i en knepig situation genom ett tidigt rött kort. Ungraren Krisztián Németh, som säsongen 2015 spelade för just Sporting Kansas City och nu var tillbaka på sin gamla hemmaarena Children's Mercy Park, satte upp en armbåge i ansiktet på sin f.d. lagkamrat Graham Zusi i elfte minuten och fick ett direkt rött kort. Det här var Krisztián Némeths första match från start för New England och den blev ju sannerligen inte särskilt minnesvärd. I fjärde minuten, det vill säga strax innan det röda kortet, hade Teal Bunbury givit New England ledningen. Bunbury sköt ett halvvolleyskott som touchade Jimmy Medranda och fick en riktigt märklig bollbana, som ställde Tim Melia i Kansas mål. I 16:e minuten, då New England var en man mindre, kvitterade Kansas. Brad Knighton i New Englands mål försökte boxa bort ett lågt inlägg men bollen hamnade hos Gerso Fernandes som kunde trycka in 1-1 på halvvolley. Precis innan halvtid spelade Gerso Fernandes fram chile naren Diego Rubio med ett lågt inlägg och Rubio stötte in 2-1 vid bortre stolpen. Rubio gjorde även 3-1 i 57:e minuten då han satte en stolpretur efter skott av Benny Feilhaber. Det var Rubios fjärde mål för säsongen. New Englands vecka kan däremot summeras med två förluster, målskillnaden 1-10 och tre röda kort.Chicago hade inga problem att besegra Eastern Conference-jumbon D.C. United, detta trots att Bastian Schweinsteiger saknades på grund av skada och Michael de Leeuw var avstängd. Segern hade kunnat bli större ifall det inte hade varit för storspel av gästernas målvakt Bill Hamid. 1-0 kom i 23:e minuten då mittfältaren Ian Harkes nickade in ett långt inkast från Matt Polster i eget mål. Brandon Vincent språngnickade in 2-0 i 62:a minuten på inlägg från Arturo Álvarez och slutresultatet 3-0 satte Nemanja Nikolic på straff i slutminuterna. Straffen kom till då Russell Canouse fällde Luis Solignac i straffområdet och målet var Nikolics 18:e för säsongen, vilket innebär att han har tangerat klubbrekordet för antal mål under en säsong. Säsongen 2000 gjorde nämligen Ante Razov just 18 mål.New York City FC var på väg mot en stark trea borta mot Colorado men orkade inte hålla undan ända in i kaklet. Thomas McNamara gav NYCFC ledningen i 19:e minuten med ett karaktäristiskt drömmål i form av ett långskott i krysset. Det var McNamaras tredje mål för säsongen. Colorados interna skyttekung Dominique Badji kvitterade med två minuter kvar av ordinarie tid. Badji tilläts springa in i straffområdet med bollen under kontroll och sköt ett lågt vänsterskott som gick i mål via Sean Johnsons utsträcka arm. Det var Badjis åttonde mål för säsongen.Portlands argentinske mittfältare Diego Valeri gjorde mål för åttonde matchen i rad, vilket är nytt rekord i MLS, men det räckte inte till några poäng borta mot Real Salt Lake. Hemmalaget tog ledningen i 14:e minuten då Albert Rusnák sköt ett pressat distansskott med högerfoten som Jeff Attinella i Timbers mål fick fingrarna på men inte lyckades styra utanför målet. Knappt en och en halv minut in i andra halvlek kvitterade Diego Valeri för Portland då han omarkerad nickade in ett inlägg från Dairon Asprilla. Det var Valeris 18:e mål för säsongen och han är verkligen på väg mot en fenomenal säsong. Det som skulle komma att bli segermålet gjorde venezuelanen Jefferson Savarino i 61:a minuten. Rusnák hittade Savarino ute till höger i straffområdet och Savarino vek inåt och skruvade mycket snyggt in 2-1 i bortre krysset. Det var Savarinos femte mål för säsongen.Toronto springer ifrån allt och alla och trots att man i den här matchen vilade både Sebastian Giovinco och Jozy Altidore besegrade man Los Angeles Galaxy som om det vore det enklaste i världen. Toronto vann skotten med 16-3 och Galaxy hade inte ens ett skott på mål i den här matchen. Toronto tog ledningen i 24:e minuten då Víctor Vázquez slog en snabb frispark i kryssribban och Drew Moor språngnickade in returen. Knappa kvarten senare gjorde Tosaint Ricketts 0-2 med en halvträff med högerfoten efter framspelning av liechtensteinaren Nicolas Hasler. Ricketts gjorde även 0-3 med ett pressat högerskott efter framspelning av Víctor Vázquez i 76:e minuten och den sistnämnde spikade kort därpå slutresultatet 0-4. Galaxys nye franske mittback Michaël Ciani lät av oklar anledning en utspark från Torontos målvakt Alex Bono studsa förbi sig och då kom Víctor Vázquez fri och rullade in 0-4.San Jose är ett av lagen som ligger precis vid slutspelsstrecket, där det är oerhört jämnt, och tack vare den här matchen klättrade man upp ovanför strecket. Matchens enda mål gjordes i 33:e minuten av FC Groningen-lånet Danny Hoesen. Högerbacken Kofi Sarkodie slog ett inlägg som Hoesen mycket fint plockade ned och han vände sen runt och placerade in Tyler Deric i Houstons mål. Det var Hoesens tredje mål för säsongen.Andre Blake gjorde en utomordentlig insats i Philadelphias mål när de gästade Red Bull Arena. Red Bulls vann skotten med 16-6, men Andre Blake räddade alla åtta skott som kom på mål. Hans bästa räddning i matchen kom i 77:e minuten då han först boxade en frispark från Sacha Kljestan rakt ut i straffområdet inte speciellt förtroendeingivande, men han följde upp det med en briljant benparad när Bradley Wright-Phillips försökte sätta returen.Abu Danladis mål mot Montreal. Klicka här för att se målet!