Ashley Cole och hans Los Angeles Galaxy fortsätter att förlora.

Sammanfattning, omgång 28

Här följer en kortfattad sammanfattning av omgång 29 av MLS, en omgång som bl.a. innehöll ytterligare förluster för Los Angeles Galaxy och en historisk fyramålsinsats av Patrick Mullins i D.C. United.





Atlanta United FC – Los Angeles Galaxy 4-0 (4-0)



Mål: 1-0 Josef Martínez (13), 2-0 Yamil Asad (16), 3-0 Yamil Asad (20), 4-0 Miguel Almirón (43)



Utvisning, Atlanta United FC: Brandon Vázquez (82)



Utvisning, Los Angeles Galaxy: Jermaine Jones (39)



Toronto FC - Montreal Impact 3-5 (1-3)



Mål: 0-1 Ignacio Piatti (10), 0-2 Marco Donadel (12), 0-3 Ignacio Piatti (24), 1-3 Självmål (42), 1-4 Anthony Jackson-Hamel (47), 1-5 Anthony Jackson-Hamel (51), 2-5 Tosaint Ricketts (77), Tosaint Ricketts (79)



New York City FC – Houston Dynamo 1-1 (1-1)



Mål: 1-0 Maximiliano Morález (6), 1-1 Mauro Manotas (16)



New England Revolution - Toronto FC 2-1 (0-0)



Mål: 1-0 Lee Nguyen (82), 1-1 Nicolas Hasler (84), 2-1 Kei Kamara (87)



D.C. United - San Jose Earthquakes 4-0 (0-0)



Mål: 1-0 Patrick Mullins (57), 2-0 Patrick Mullins (60), 3-0 Patrick Mullins (68), 4-0 Patrick Mullins (88)



Philadelphia Union- Chicago Fire 3-1 (1-0)



Mål: 1-0 Chris Pontius (10), 2-0 Chris Pontius (55), 3-0 C.J. Sapong (64), 3-1 Luis Solignac (67)



Columbus Crew CS New York Red Bulls 3-2 (1-1)



Mål: 1-0 Jonathan Mensah (6), 1-1 Bradley Wright-Phillips (14), 2-1 Justin Meram (54), 3-1 Josh Williams (66), 3-2 Gonzalo Veroón (72, str.)



Minnesota United FC - FC Dallas 4-1 (2-1)



Mål: 0-1 Tesho Akindele (14), 1-1 Christian Ramirez (35), 2-1 Miguel Ibarra (35), 3-1 Ethan Finlay (71), 4-1 Abu Danladi (88)



Utvisning, FC Dallas: Tesho Akindele (81)



Real Salt Lake – Seattle Sounders FC 2-0 (0-0)



Mål: 1-0 Jefferson Savarino (52), 2-0 Luke Mulholland (66)



Vancouver Whitecaps FC – Colorado Rapids 2-1 (1-1)



Mål: 1-0 Fredy Montero (4), 1-1 Dominique Badji (45), 2-1 Yordy Reyna (54)



Sporting Kansas City – Los Angeles Galaxy 2-1 (2-0)



Mål: 1-0 Dániel Sallói (18), 2-0 Diego Rubio (35), 2-1 Romain Alessandrini (58)



Atlanta United FC - Montreal Impact 2-0 (1-0)



Mål: 1-0 Héctor Villalba (28), 2-0 Jeff Larentowicz (73)



Portland Timbers - Orlando City SC 3-0 (2-0)



Mål: 1-0 Diego Valeri (15, str.), 2-0 Darren Mattocks (29), 3-0 Diego Valeri (59)



"Goal of the Week": Marco Donadels mål mot Toronto. Det får tyvärr bli en kortfattad omgångssammanfattning denna vecka, med bara matchresultat, målskyttar, eventuella utvisningar och avslutningsvis veckans snyggaste mål. Jag har för mycket annat att stå i den här veckan för att hinna med en vanlig mer utförlig omgångssammanfattning.Mål: 1-0 Josef Martínez (13), 2-0 Yamil Asad (16), 3-0 Yamil Asad (20), 4-0 Miguel Almirón (43)Utvisning, Atlanta United FC: Brandon Vázquez (82)Utvisning, Los Angeles Galaxy: Jermaine Jones (39)Mål: 0-1 Ignacio Piatti (10), 0-2 Marco Donadel (12), 0-3 Ignacio Piatti (24), 1-3 Självmål (42), 1-4 Anthony Jackson-Hamel (47), 1-5 Anthony Jackson-Hamel (51), 2-5 Tosaint Ricketts (77), Tosaint Ricketts (79)Mål: 1-0 Maximiliano Morález (6), 1-1 Mauro Manotas (16)Mål: 1-0 Lee Nguyen (82), 1-1 Nicolas Hasler (84), 2-1 Kei Kamara (87)Mål: 1-0 Patrick Mullins (57), 2-0 Patrick Mullins (60), 3-0 Patrick Mullins (68), 4-0 Patrick Mullins (88)Mål: 1-0 Chris Pontius (10), 2-0 Chris Pontius (55), 3-0 C.J. Sapong (64), 3-1 Luis Solignac (67)Mål: 1-0 Jonathan Mensah (6), 1-1 Bradley Wright-Phillips (14), 2-1 Justin Meram (54), 3-1 Josh Williams (66), 3-2 Gonzalo Veroón (72, str.)Mål: 0-1 Tesho Akindele (14), 1-1 Christian Ramirez (35), 2-1 Miguel Ibarra (35), 3-1 Ethan Finlay (71), 4-1 Abu Danladi (88)Utvisning, FC Dallas: Tesho Akindele (81)Mål: 1-0 Jefferson Savarino (52), 2-0 Luke Mulholland (66)Mål: 1-0 Fredy Montero (4), 1-1 Dominique Badji (45), 2-1 Yordy Reyna (54)Mål: 1-0 Dániel Sallói (18), 2-0 Diego Rubio (35), 2-1 Romain Alessandrini (58)Mål: 1-0 Héctor Villalba (28), 2-0 Jeff Larentowicz (73)Mål: 1-0 Diego Valeri (15, str.), 2-0 Darren Mattocks (29), 3-0 Diego Valeri (59)Marco Donadels mål mot Toronto. Klicka här för att se målet!

0 KOMMENTARER 122 VISNINGAR 0 KOMMENTARER122 VISNINGAR JOHAN DYKHOFF

2017-09-26 20:50:00

ANNONS:

Fler artiklar om USA

USA

2017-09-26 20:50:00

USA

2017-09-23 11:59:00

USA

2017-09-20 08:00:00

USA

2017-09-12 22:50:00

USA

2017-09-06 09:30:00

USA

2017-09-02 15:15:00

USA

2017-08-30 08:20:00

USA

2017-08-29 21:15:00

USA

2017-08-22 09:00:00

USA

2017-08-19 12:16:00

ANNONS:

Här följer en kortfattad sammanfattning av omgång 29 av MLS, en omgång som bl.a. innehöll ytterligare förluster för Los Angeles Galaxy och en historisk fyramålsinsats av Patrick Mullins i D.C. United.New England Revolution, som ligger sju poäng från en slutspelsplats i Eastern Conference, sparkar tränaren Jay Heaps. Heaps hade tränat laget sedan säsongen 2012 med varierande framgång.Här följer en sammanfattning av omgång 28 av MLS, en omgång som bl.a. innehöll ett nytt publikrekord av Atlanta, två hattricks av Josef Martínez och en allt annat än lyckad återkomst till sin gamla hemmaarena för Krisztián Németh.Här följer en sammanfattning av omgång 27 av MLS, en omgång som bl.a. innehöll en Atlantaseger när de invigde sin nya hemmaarena, Nemanja Nikolics första mål efter nio raka mållösa matcher och en förlust för Houston Dynamo i deras första hemmamatch sedan Hurricane Harvey.Här följer en sammanfattning av omgång 26 i MLS, en omgång som på grund av VM-kvalmatcherna bara innehöll fyra matcher. Bl.a. gjorde Kei Kamara sitt första hattrick i MLS och både Chicago Fire och Los Angeles Galaxy bröt förlustsviter.USA rådde inte på Costa Rica hemma på Red Bull Arena i VM-kvalet i CONCACAF. Costa Rica vann med 2-0 efter att San Jose Earthquakes anfallare Marco Ureña gjort båda målen. Costa Rica tog därmed ett jättekliv mot en säkrad VM-plats, medan USA får göra upp om den tredje direktplatsen i konkurrens med Honduras och Panama.Här följer en sammanfattning av omgång 25 i MLS, en omgång som bl.a. innehöll nya förluster för Los Angeles Galaxy samt ett kryss i New York-derbyt.Johan Dykhoff listar fem toppar och fem floppar under MLS-säsongen 2017. Bland annat nämns Toronto FC, som är på väg mot den bästa säsongen någonsin i MLS:s grundserie.Här följer en kortfattad sammanfattning av omgång 24 i MLS, en omgång som bl.a. innehöll Chicago Fires första hemmaförlust för säsongen, ytterligare ett mål av David Villa som därmed utökade sin ledning i skytteligan samt ett bisarrt och matchavgörande självmål i matchen mellan Colorado Rapids och D.C. United.Los Angeles Galaxys mittbacksbjässe och lagkapten Jelle Van Damme flyttar hem till Belgien och Royal Antwerp. Van Damme kom till Galaxy inför fjolårssäsongen och gjorde stor succé sin första säsong, som slutade med att han kom med i "Årets lag" och nominerades till "Defender of the Year"-utmärkelsen. Galaxy får motsvarande $235,000 för försäljningen av Van Damme.