Sammanfattning, omgång 31

På grund av landslagsspel spelades bara fyra matcher den senaste omgången i MLS. Här kommer en sammanfattning av de matcherna.

Det här var omgångens enda match som spelades mitt i veckan. När dessa lag senast möttes vann Atlanta med 6-1 i snöstorm i Minnesota, men här tog Minnesota revansch. Matchen var en svängig historia där Minnesota gjorde två mål i matchens absoluta slutskede. Minnesota gjorde också matchens första mål och det några minuter in i andra halvlek. Efter en felpassning vid mittplan av Atlanta kunde Minnesota ställa om snabbt. Kevin Molino passade fram Abu Danladi som drog förbi en i denna situation trög Michael Parkhurst och pangade in 0-1 i det bortre krysset. Det var Danladis åttonde mål för säsongen och det är inte dåligt för en rookie. Efter en timmes spel fick Atlanta sin målvakt Kyle Reinish utvisad, detta efter att han fällt Danladi precis utanför straffområdet. Med en man mindre på planen kvitterade Atlanta i 67:e minuten då Héctor Villalba dundrade in ett lågt halvvolleyskott från straffområdeslinjen och fem minuter senare placerade Julian Gressel in 2-1 i det bortre krysset efter en fin framspelning av Yamil Asad och en skottfint av Gressel. Målet var Gressels femte för säsongen. I 90:e minuten kvitterade Minnesota genom Christian Ramirez, som nåddes av en nickskarv från Collen Warner efter en hörna av Sam Nicholson och måltjuven Ramirez kunde med en halvträff få in bollen över mållinjen. Minnesotas segermål kom sen i 96:e minuten då Kevin Molino nickade in ett inlägg från Jérôme Thiesson.Formstarka Vancouver saknade ett par viktiga spelare i den här matchen på grund av landslagsspel och hade inte mycket att sätta emot New York Red Bulls, som i och med den här segern säkrade sin slutspelsplats. Därmed är det klart att det blir Toronto, New York City FC, Atlanta, Chicago, Columbus och New York Red Bulls som tar sig till slutspel från Eastern Conference. Red Bulls tog ledningen i 33:e minuten då Bradley Wright-Phillips smart hoppade över bollen efter en passning från Sacha Kljestan så att Daniel Royer kom fri med David Ousted och sköt ett vänsterskott i mål. Bradley Wright-Phillips kom sen själv fri knappa kvarten in i andra halvlek efter en framspelning av Tyler Adams och Wright-Phillips chippade behärskat in 2-0 över David Ousted. Det var Bradley Wright-Phillips 17:e mål för säsongen och hans 86:e i MLS-karriären. Slutresultatet 3-0 spikade brassemittfältaren Felipe med ett stenhårt distansskott några meter utanför straffområdet i 72:a minuten. Det var Felipes andra mål för säsongen.Minnesota var i farten igen på lördagen och tog då emot Kansas hemma på TCF Bank Stadium. Eftersom det bara blev en poäng för Minnesota är deras slutspelschanser nu matematiskt borta och därmed får de spela av de kommande matcherna och sen börja blicka fram emot 2018. Gästande Kansas tog ledningen i slutet av första halvlek genom den formstarke chile naren Diego Rubio. Latif Blessing hittade fram till Rubio centralt i straffområdet med en passning och Rubio lyckades komma till ett snabbt avslut med vänsterfoten som gick i mål förbi Bobby Shuttleworth. Knappa kvarten in i andra halvlek tvingades Kansas målvakt Tim Melia utgå på grund av någon form av benskada, som ådrogs utan kontakt från någon annan spelare. In kom Andrew Dykstra, som inte spelat en minut i MLS sedan premiären förra året. Med sex minuter kvar av ordinarie tid släppte Dykstra in ett mål som innebar 1-1. Mittbacken Brent Kallman nickade in ett inlägg från Abu Danladi, vilket var hans andra mål för säsongen. Kallmans mittbackskollega Joseph Greenspan drog inom loppet av fem minuter efter kvitteringsmålet på sig två gula kort och Minnesota fick således avsluta matchen med en man mindre.Dallas jagar en slutspelsplats i Western Conference och hade verkligen behövt en seger här mot redan avsågade Colorado Rapids. Trots 17-7 i avslut och ett jätteövertag i både antal passningar och bollinnehav blev det dock bara en poäng för Texaslaget. Dessutom hamnade Dallas i underläge i 15:e minuten då Stefan Aigner efter framspelning av Joshua Gatt sköt ett skott från svår vinkel som gick i mål via Dallasmålvakten Jesse González. Dallas kvitterade i 54:e minuten då Atiba Harris nickade in en hörna från Javier Morales. Det var Harris andra mål för säsongen. Dallas ligger nu på sjätte plats i Western Conference, vilket är den sista slutspelsplatsen men det är oerhört jämnt runt strecket.Felipes mål mot Vancouver. Klicka här för att se målet!