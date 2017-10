Sammanfattning, omgång 32

Här följer en kortfattad sammanfattning av omgång 32 i MLS, en omgång som bl.a. innehöll ett hattrick av Nemanja Nikolic, som därmed kopplade greppet om skytteligatiteln. Dessutom är nu alla slutspelslag utom ett klara.



Det är väldigt bråda dagar för mig nu med jobb, förberedelser inför New York-resa på lördag och diverse sociala aktiviteter så jag hinner inte skriva någon fullvärdig omgångssammanfattning den här veckan. Helt kort kan jag dock nämna att Nemanja Nikolic tack vare sina tre mål i matchen mot Philadelphia nu leder skytteligan på 24 gjorda mål, tre mål före Diego Valeri och fyra framför David Villa. Allting talar således för att ungraren Nikolic vinner skytteligan under sin första MLS-säsong. Hans Chicago Fire avslutar grundserien med en bortamatch mot Houston Dynamo. Dessutom är nu elva av tolv slutspelslag klara. Det är en plats i Western Conference som ännu inte har fått sin definitiva innehavare och det är San Jose Earthquakes, FC Dallas och Real Salt Lake som gör upp om den platsen.Jag åker som sagt på semester till New York på lördag och är borta i nio dagar. Planen är att se minst tre fotbollsmatcher. Jag har biljetter till NYCFC - Columbus Crew SC, som nyligen flyttades från Yankee Stadium till Citi Field ute i Queens, samt New York Cosmos - Puerto Rico FC. Utöver dessa ska jag även se minst en collegematch, men jag har inte bestämt mig för vilken eller vilka det blir.Nu över till den kortfattade omgångssammanfattningen.Mål: 0-1 Jimmy Medranda (33), 1-1 Tomás Martínez (63), 2-1 Självmål (77)Mål: 1-0 Nemanja Nikolic (3), 1-1 Självmål (6), 1-2 Alejandro Bedoya (13), 2-2 Nemanja Nikolic (64), 3-2 Nemanja Nikolic (78)Mål: 1-0 Diego Fagúndez (51), 2-0 Diego Fagúndez (90), 2-1 Khiry Shelton (90)Utvisning, New York City FC: Jack Harrison (26)Mål: 0-1 Ola Kamara (66)Mål: 1-0 Jozy Altidore (16)Mål: 1-0 Diego Valeri (45), 2-0 Alvas Powell (50), 2-0 Sebastián Blanco (60), 4-0 Sebastián Blanco (86)Mål: 1-0 Yordy Reyna (29), 1-1 Valeri Qazaishvili (77)Mål: 1-0 Joshua Gatt (3)Mål: 1-0 Romain Alessandrini (11), 2-0 Jonathan dos Santos (22), 3-0 Romain Alessandrini (90)Mål: 1-0 Víctor Rodríguez (31), 2-0 Will Bruin (64), 3-0 Will Bruin (67), 4-0 Lamar Neagle (90)Sebastián Blancos första mål mot D.C. United. Klicka här för att se målet!