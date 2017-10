För första gången sedan VM 1986 missar USA ett fotbolls-VM. I och med förlust borta mot Trinidad & Tobago med 1-2 i den sista omgången i kvalet i CONCACAF och otur med de andra resultaten ramlade USA ned på femte plats i gruppen och får således inte ens kvala vidare för avancemang.

Det som absolut inte fick hända har nu hänt och det sista man från det amerikanska fotbollsförbundets sida hade trott och hoppats att utnämningen av Bruce Arena till ny förbundskapten skulle leda till har nu blivit verklighet. USA missar VM 2018 i Ryssland och det är första gången sedan VM 1986 i Mexiko som USA har misslyckats att kvalificera sig.Upplägget inför den sista matchen i den sista kvalrundan i CONCACAF var att USA hade tolv poäng och kom med bra vind i seglen efter 4-0 hemma mot Panama i förra matchen. En seger borta mot den särklassiga gruppjumbon Trinidad & Tobago i avslutningsmatchen hade räckt för direktavancemang till VM i Ryssland. Ett kryss hade också kunnat räcka och det hade till och med kunnat gå bra att förlora och ändå kvala in till VM, dock beroende på resultaten i matcherna Honduras - Mexiko och Panama - Costa Rica. Mexiko och Costa Rica var inför de här matcherna redan klara för VM medan Panama och Honduras jagade bakom USA med tio poäng var.Den startelva som Bruce Arena ställde upp med för att städa av Trinidad & Tobago, som inför den här matchen hade tre inspelade poäng på nio matcher i den femte och sista kvalomgången i CONCACAF, var som följer. Tim Howard stod i mål och framför honom hade han en backlinje från höger med DeAndre Yedlin, Omar Gonzalez, Matt Besler och Jorge Villafaña. På mittfältet startade Paul Arriola, Michael Bradley, Christian Pulisic och Darlington Nagbe och på topp startade Jozy Altidore och Bobby Wood.Trinidad & Tobago tog ledningen i 17:e minuten tack vare ett riktigt bisarrt självmål. Ett högerinlägg från Alvin Jones lobbades i en hög båge över Tim Howard och in i mål av Omar Gonzalez när han fullständigt misslyckades med en rensning. I 37:e minuten var Alvin Jones i händelsernas centrum igen då han drog på ett tungt distansskott från 30-35 meter som gick i mål intill Tim Howards bortre stolpe. Med underläge 0-2 i halvtid valde Bruce Arena att plocka ut Paul Arriola och sätta in rutinerade Clint Dempsey i hans ställe.Nästan omgående i andra halvlek reducerade USA då Christian Pulisic drog på ett högerskott från strax utanför straffområdet som, möjligen via en försvarare, gick i mål förbi målvakten Adrian Foncette. Nyss nämnde Foncette stod för en bra räddning i 69:e minuten då Clint Dempsey testade avslut i samband med en frisparksvariant från USA. USA lyckades dock inte få in någon mer boll och förlorade således med 1-2.Detta hade inte behövt vara någon katastrof, men dessvärre hade USA resultaten emot sig i de övriga matcherna. Honduras besegrade Mexiko med 3-2 och Panama besegrade Costa Rica med 2-1. Detta innebar att både Honduras och Panama gick om USA och att USA därmed slutar femma i gruppen och tillsammans med Trinidad & Tobago missar VM. Klara för VM från CONCACAF är istället Mexiko, Costa Rica och Panama medan Honduras får kvala vidare. I november ska Honduras möta Australien i ett dubbelmöte och vinnaren av det dubbelmötet går till VM. För Panama är det här första gången man kvalar in till ett VM.