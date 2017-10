Brasilien skonade ingen i kvalet.

Gästkrönika: Den gode, den onde den fule

Max Sundqvist bidrar med en gästkrönika som sammanfattar det sydamerikanska VM-kvalet.

Kvalet är över i Sydamerika. Det var spännande in i sista minuten och tabellen ändrades flera gånger under de sista nittio minuterna. Mest uppseendeväckande var kanske att Chile hamnade utanför VM helt efter förlust mot Brasilien i sista matchen. I Lima, däremot, var det omvända scener när tusentals människor firade på Plaza de Armas när Peru säkrade en Play-off-plats inför ett fullsatt estadio Nacional genom ett sent frisparksmål av Flamengo-anfallaren Paulo Guerrero. Argentina tog chansen mot Ecuador. Eller rättare sagt: Messi tog chansen mot Ecuador. Genom tre mål från världens bästa fotbollsspelare så kunde "El Pulga" säkra VM-platsen för Argentina. Paraguay förlorade oväntat mot Venezuela i Asuncion och spelade därmed bort sina VM-chanser. Nedan följer en sammanfattning match för match.



Brasilien - Chile 3-0

Vinna eller försvinna för Chile i Sao Paulo. Det blev beklagligtvis för chilenarna det senare när "A Verde Amarella" satte igång med "O jogo Bonito" och precis som i stort sett alla andra lagen i Sydamerika har man inte kunnat större ett Brasilien som är kreativt, produktivt och håller ett extremt högt bolltempo. Det var förstås gråt och desperation i det chilenskas lägret efter 3-0 förlusten. Gabriel Jesus - denna supertalang som verkar komma igång i Premier - satte två mål och Paulinho skrev också in sig i målprotokollet när Vidal, Sanchez med flera missade VM-festen nästa sommar. Orättvist sett över hela kvalet, men Chile har tagit tre poäng på de senaste fyra matcherna och det kan vara tillräckligt för att halka efter en hel del i världens tuffaste VM-kval. Stackars Chile men stora utropstecknet var kanske Brasiliens kval - herregud vilket lag! Kan de vinna VM i Ryssland?



Peru - Colombia 1-1

En match som började avvaktande. Två lag som kände på varandra. Tog drygt en halvtimme innan Peru skapade matchens första målchans när Colombia backade tillbaka och Peru fick passa runt i sidled. Colombia kom in mer och mer i matchen och ställde om till de riktigt farliga lägena. Till sist kom ett förödande 0-1 till Colombia efter att det peruanska försvaret inte fått ordning på en långboll och James Rodriguez kunde kyligt sätta bollen lågt i det vänstra hörnet. Ett mål som lämnade Peru utanför VM. Men så drygt tio minuter från slutet kom kvitteringen till 1-1 på frispark. Paulo Guerrero ställde Ospinas i det Colombianska målet som dock kanske borde ha petat bollen till hörna. Men, men - så kan det vara i fotboll och Peru låg på för ett ledningsmål, i det läget visste antagligen inte spelarna att Paraguay och Chile låg under i sina respektive matcher. Men till sist tycks Pekerman vid den Colombianska respektive Gareca vid den peruanska bänken fått ut information om läget i de andra matcherna till spelarna och tempot föll när man väntade in slutsignalen. Trist, kan man tycka, men också normalt under de sådana förhållanden. Det Sydamerikanska kvalet är ett riktigt getingbo och Båda lagen tycktes nöjda med direktplats respektive Play-off. För Colombia väntar VM i Ryssland, för Peru fortsätter kvalet i November då man åker till Nya Zeeland för play-off. Peru kommer troligtvis vara topp tio på Fifas rankning efter nästa uppdatering, Nya Zeeland är rankade 113. Fördel Peru, men det är inte över föränn det är över för Los Incas.



Ecuador - Argentina 1-3

Efter en riktig mardrömsstart på 2850 meters höjd över havet i Quito kom Argentina tillbaka från 1-0 via tre mål av Argentinas absolut bästa spelare i kvalet - Lionel Messi. Det var inget snack om att Leo inte ville missa spel i Ryssland nästa sommar. Men ett utropstecken är Argentinas performance över hela kvalet. Herregud, hur kunde ett sådant världslag ha kniven mot strupen de sista 90 minuterna? Bra jobbat Argentina, men ett ögonbryn måste kanske höjas för hur det såg ut sett över hela kvalet. Jämfört med kvalet till Brasilen 2014 då man låg på direktplats under hela kvalet. Denna gång fick man det oväntat svårt. Kommer spelet hålla i en VM-turnering? Vad händer om man stöter på patrull i form av ett europeiskt storlag?



Paraguay - Venezuela 0-1

Om de diplomatiska relationerna mellan Caracas och Lima varit lite frostiga under den senaste tidens politiska kris i Venezuela så hjälpte i alla fall Venezuelas landslag till med goodwill i eventuella diplomatiska kontakter genom att oväntat slå Paraguay i Asuncion där "Los Guaranis" annars är så starka. Vilken skräll! En skräll som berövade Paraguay chanserna att spela VM nästa sommar och förde upp Peru på kvalplats. De många Arepasförsäljare på de större peruanska städernas gator har något inga problem att hitta kunder idag efter att man hjälpt Peru till Play-off. Ett stort utropstecken Venezuela. Man är sedan flera omgångar borta från VM-chansen men spelar riktigt bra. Ett ungt, hungrigt lag att hålla koll på inför nästa Copa America och/eller VM-kvalet till Qatar.



Uruguay - Bolivia 4-2

Planenlig uruguayansk seger med 4-2. Platsen var i princip redan säkrad och såsom de övriga resultaten föll in så hade man inte missat en direktplats vid förlust. Starkt kval av Uruguay som välförtjänt kommer två i gruppen. Bolivia har som vanligt svårt i bortamatcherna men även här värt att betänka att man gör två mål i svåra Montevideo. Dags för det bolivianska laget att göra som Venezuela och börja hota de "stora nationerna" i gruppen?





Den gode: Venezuela var som Clintan i Westernklassiker när han räddar livet på Tuco genom att skjuta av snaran som denne skall hängas med när man besegrade Paraguay.



Den fule: Peru med chilenska ögon sett. Snöpliga frisparksmålet mot Colombia och Ospinas tveksama agerande gör att Chile missar VM. Ironiskt nog räddas man av Venezuela som här får vara den gode, därför är det passande att Peru får vara Tuco.



Den onde: Svårt att hitta en karaktär för denna. Blir nog Brasilien som inte skonat någon i sitt nästan perfekta kval. Har dominerat alla sina matcher, kryssat här och där men annars närmast en perfekt kampanj. Att se upp med i Ryssland för alla!



På det stora hela var kvalet inte en besvikelse när det gäller spänning. För Peru väntar nu play-off mot Nya Zeeland. Är Perus ökenvandring över? Kommer man till VM för första gången på 36 år? Den som lever får se!

2017-10-11 19:11:29

