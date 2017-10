Kvalets förutsättningar - lag för lag

Max Sundqvist bevakar VM-kvalet på plats i Peru och ger oss förutsättningarna inför nattens avgörande.

Det var mycket länge sedan det Sydamerikanska kvalet var så jämt som det är just nu inför sista matcherna natt mot torsdag svensk tid. I nuläget har samtliga lag, förrutom Bolivia, Ecuador och Venezuela, bud på åtminstone kvalplats inför den sista matchen och för många är det vinna eller försvinna som gäller. Bortsett från Brasilien, som gått på som tåget i kvalet och redan är klara sedan förra samlinge, så väntar inför avgörandet natten mot torsdag en riktig nagelbitare med allt eller inget-matcher från Lima, Sao Paulo, Quito, Asuncion m f.l när världens svåraste kval kommer in på slutttampen. Nedan följer en kortare redogörelse för lagens förutsättningar inför avgörandet.behöver desperat seger i bortamatchen mot redan borträknade Ecuador i Quito. Allt annat än vinst vore en katastrof och skulle innebära ett rejält fiasko för Messi & Co då man med största sannolikhet missar VM. Detta då man inte klarade av att slå Peru i det otroligt viktiga hemmamötet i Buenos Aires där man på legendariska ”La Bombonera”, hemmaplan för anrika Boca Juniors, Diego Armando Maradonas hemadress Kritiken i Argentisk media var frän. Många är trots detta hoppfulla inför avgörandet i Quito men den höga höjden kommer vara ett problem. Det är ett känt faktum att de Sydamerikanska landslag som förlägger sina hemmamatcher på hög höjd – Bolivia och Ecuador - vinner fördel av detta gentemot motståndare. Traditionellt sett har Argentina svårt i dessa höghöjdsmatcher, vi minns bland annat ett mardömsresultat i Bolivia under när Diego Maradona var tränare när man förlorade med hela 0-6! Det är upp till bevis för Argentina inför avgörandet!har en formkurva som pekar rakt uppåt. Efter en knacklig inledningen har man under den Argentinska coachen och föredetta landslagsspelaren Ricardo ”El Tigre” Gareco slängt om slagskeppet och lyckats ta sig upp på kvalplats efter de tre senaste matcherna (Seger hemma mot Bolivia, seger borta i Quito (!) mot Ecuador och ett starkt kryss i Buenos Aires mot Argentina). Det är ett inte särskilt namkunnigt lag för europeiska ögon men man har lyckats göra mycket bra ifrån sig inför på pappret bättre lag som Argentina, Uruguay, Ecuador och Paraguay. Inför avgörandet i Lima har man allt i egna händer – man tar emot Colombia på ett fullsatt Estadio Nacional med en hemmapublik som garanterat kommer vara övertänd från första sparken, Peru har nämligen chans att gå till Vm för första gången på 36 år! Med största sannolikhet kommer seger krävas mot ett på pappret starkt Colombia, även om ett kryss kan räcka till ett eventuellt play-off om andra resultat rullar Perus väg. Intressant match som lovar en rejäl fajt då man i princip gör upp om vm-platsen. Senast lagen möttes i Copa Americas kvartsfinal så vann Colombia på straffar.Ay, ay, ay Colombia hade allt i egna händer inför den senaste hemmamatchen mot Paraguay i för bortalag mycket svåra Baranquilla. Men då man föll med 1-2 så hade man helt plötsligt kniven mot strupen igen inför sista matchen, borta mot Peru i Lima. Om den höga höjden är ett problem i La Paz (Bolivia) eller Quito (Ecuador) så är den extrema tropiska hettan i karibiska Baranquilla även det något som plågar bortalagen som besöker Colombia som inte förlägger sina hemmamatcher till Bogota eller Medellin som är de två största städerna i landet. Och länge såg det bra ut för namkunnnigt Colombianskt landslag. Man ledde länge matchen med 1-0 och var på väg mot Ryssland, men då kom Paraguay tillbaka in i matchen och vände till en 1-2 seger. Ett resultat som satte press på Colombia samtidigt som Paraguay studsade tillbaka in i matchen. Colombia reser till Lima, Peru och måste ha en seger för att vara säkra på avancemang. Även ett kryss kan räcka men då skall andra resultat falla in. Vinna eller försvinna även här! Sist man spelade mot Peru så vann man på straffar efter en jämn match i Copa America. Tidigare i kvalet blev det Colombiansk seger i Baranquilla med 2-0. Svag fördel Colombia men Peru har en stark formkurva och kan definitivt hota ett namkunnigt lag som inte riktigt fått spelet att lira i de senaste matcherna.hade upplagt för att säkra vm-platsen under förra samlingen genom kryss mot Argentina och seger mot svårspelade Parahuay i Asuncion. Men då man i förra matchen kryssade mot Venezuela i Caracas så är man fortfarande inte helt säkra inför sista matchen. Däremot ser det väldigt bra ut för Uruguay inför avgörandet. Man bör slå Bolivia hemma i Montevideo – Bolivia har tar sällan poäng när man inte spelar i höga La Paz – och därmed säkra sin vm-biljett. Skulle däremot Bolivia chockslå Uruguay samtidigt som andra resultat faller olyckligt ur Uruguyansk synvinkel (Chile slår Brasilien, Peru eller Colombia vinner i sin match, Argentina slår Ecuador) så kan man hamna på play-off plats. Detta är dock föga troligt då det sannolikt blir en planenligt seger i Montevideo och vi kan förvänta oss att se Cavani & Co i Ryssland nästa sommar.Extra intressant för många svenskchilenare. Här så har hoppet tänts igen efter en fruktansvärd förra samling då man tog 0 poäng och försatte sig själv i en svår sits. En stark seger hemma mot Ecuador i Santiago senast ger hopp inför avslutningen mot gruppens absoluta gigant – Brasilien. Brasilien har inte tappat poäng hemma i hela kvalet men det pågår en kampanj i Brasilien där fans uppmanar spelarna att förlora mot Chile för att försvåra läget för konkurrenten Argentina – Brasiliens ärkerival – och se till att argentinarna missar nästa sommars VM. Under hastaggen #Entregabrasil så uppmanas ”a verde amarella” att lägga sig inför sista matchen. Dock är det nog mindre sannolikt att ett Brasilien som, efter chockförlusterna mot Tyskland och Holland under hemma-vm senast, kommer chansa på att inte visa sitt spel från bästa sidan hemma i Sao Paulo natt mot torsdag svensk tid. Spännande match att hålla koll på då ett starkt Chile måste försöka rubbens kontinentens absoluta dominant. För Chile är det som för många andra – en seger säkrar i princip Vm-biljetten men ett lika kan räcka om andra resultat faller rätt in för Chilenarna.såg efter förlusten mot Uruguay ut att vara borta från fajten om Vm-platserna. Men efter en stark bortaseger mot hemmastarka Colombia är man med i matchen igen, och har faktiskt skaffat sig ett relativt bra utgångsläge inför sista matchen hemma mot Venezuela. Ett på pappret relativt svagt Venezuela är definitivt en överkomlig motståndare för Paraguay men det tåls att sägas att Venezuela har spelat upp sig under sluttakten av kvalet och har kryssat mot flera på pappret betydligt starkare lag (Argentina, Colombia, Peru och nu senast Uruguay). För Paraguay är det vinna eller försvinna som gäller – ett kryss hjälper inte. Så även här är det nerv med i matchen. Om Venzuela lyckas kryssa så skulle detta innebära att Paraguay missar VM-festen nästa sommar.Brasilien, Ecuador, Venezuela och Bolivia har gjort mycket intressanta kval på olika sätt men jag väljer att fokusera på dem som fortfarande slåss om VM-platserna. Jag är inte den som tippar resultat men jag skulle tippa på att de mest intressanta matcherna att följa kommer vara: Peru - Colombia, Brasilien - Chile, Ecuador - Argentina.Tabellläget inför avgörandet