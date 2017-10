Messi sköt Argentina till VM

Lionel Messi bar Argentina på sina axlar och avgjorde ödesmatchen mot Ecuador på egen hand.

Många blickar riktades mot Quito natten mot onsdagen där Argentina mer eller mindre var tvungna att besegra Ecuador på bortaplan för att nå VM, något man inte lyckats med i kvalsammanhang på 16 år. Det skulle bli en rejäl kalldusch i inledningen då Romario Ibarra gav Ecuador ledningen redan efter 40 sekunder efter att ha nickat vägg med anfallspartnern Roberto Ordoñez. Tio minuter senare skulle dock Argentina repa sig då Lionel Messi väggspelade med Ángel di María och hittade luckan mellan benen på målvakten Maximo Banguera fram till 1-1. Ytterligare tio minuter senare utnyttjade han ett försvarsmisstag då han snodde bollen från Dário Aimar innan han satte 2-1 i det främre krysset.Ett liknande scenario utspelade sig i Montevideo under första halvlek där Uruguay bara behövde oavgjort hemma mot avhängda Bolivia för att gå vidare. Försvararen Gastón Silva stod emellertid för ett klockrent självmål som satte gästerna i förarsätet tjugo minuter före paus. Innan halvtidsvilan hann dock försvararen Martín Cáceres kvittera innan Edinson Cavani nickade in 2-1 via händerna på målvakten Carlos Lampe. I de övriga matcherna var det mållöst i paus vilket innebar att Brasilien , Uruguay, Argentina och Chile hade direktplatserna till VM med Colombia på playoff.Brasilien hade inte förlorat en kvalmatch på hemmaplan inför den avslutande omgången inatt och tio minuter efter paus tog de femfaldiga världsmästarna ledningen mot Chile på Allianz Parque i São Paulo. Mittfältaren Paulinho uttnyttjade en målvaktsretur efter en frispark slagen av Dani Alves. Bara några minuter senare spelade Neymar fram Gabriel Jesus som satte 2-0. Ungefär samtidigt tog Colombia ledningen mot Peru borta i Lima sedan James Rodríguez hittat nätmaskorna. Därmed förde han upp Los Cafeteros på en direktplats tillsammans med Argentina, Uruguay och redan klara Brasilien. Chile var på playoff.Så småningom skulle både Uruguay och Argentina avgöra sina matcher. Lionel Messi satte 3-1 med en fin lobb och fullbordade sitt hattrick. Luís Suárez blev målskytt två gånger om och Uruguay gick upp till 4-1 mot Bolivia. Med drygt tio minuter kvar skulle dock erfarne mittbacken Diego Godín bjuda gästerna på matchens andra självmål men platsen till VM var vid det laget redan säkrad.Med kvarten kvar i Lima gav Paolo Guerrero peruanerna hoppet om VM tillbaka då han satte en frispark direkt i mål fram till 1-1 mot Colombia. Det målet puttade ned Chile till en sjätteplats som därmed inte räckte till playoff. Bakom dem var Paraguay i underläge med 1-0 hemma mot Venezuela och borta från alla chanser att ta sig vidare. På tilläggstid satte Gabriel Jesus spiken i den chilenska kistan när han gjorde 3-0 i ett helt öppet mål efter en snabb omställning. Det enda som då kunde rädda Chile till playoff var ett sent colombianskt mål i Lima, men det kom aldrig.Sammanfattningsvis vann Uruguay och Argentina sina matcher och tog sig direkt till VM som tvåa och trea i tabellen. Dit gick även Colombia efter 1-1 borta mot Peru. Just Peru knep playoff-platsen på bättre målskillnad än Chile, som missar VM. Även Paraguay slogs ut efter förlusten hemma mot Venezuela. Peru kommer få möta Nya Zeeland i en interkontinental playoff i mitten av november där den sista VM-platsen ligger i potten.Ecuador - Argentina 1-3Brasilien - Chile 3-0Peru - Colombia 1-1Uruguay - Bolivia 4-2Paraguay - Venezuela 0-1