River Plate vände - med besked

River Plate besegrade Jorge Wilstermann med hela 8-0 på hemmaplan och vände det knepiga tremålsunderläget utan problem.

Natten mot fredagen gick River Plates spelare ut på El Monumental till ljudet av fyrverkerier och fanatiska hemmasupportrar. Den argentinska storklubben var rejält i brygga mot Jorge Wilstermann som vunnit den första kvartsfinalen i Copa Libertadores med 3-0 hemma i Bolivia förra veckan. Redan efter tjugo minuter skulle försprånget dock vara upphämtat och det var River Plates anfallare Ignacio Scocco som gjort samtliga tre mål. Tio minuter före paus frispelades argentinske landslagsmittfältaren Enzo Pérez som satte 4-0 uppe i nättaket mot stackars chile naren Raúl Olivares i målet. Efter paus gick det ännu snabbare och redan efter en kvart hade siffrorna runnit iväg till 7-0 efter bland annat ytterligare två mål av Scocco, som stannade på fem denna kväll. Några minuter senare gjorde Enzo Pérez sitt andra och fastställde slutresultatet 8-0.Det var på förhand redan klart att det skulle bli argentinskt motstånd för River Plate i en eventuell semifinal eftersom bägge lagen som gjorde upp om den andra platsen var från Argentina . Även Lanús lyckades hämta upp sitt underläge på nolltid mot San Lorenzo. Först satte José Sand 1-0 från nära håll innan mittfältaren Nicolás Pasquini nickade in tvåan från snäv vinkel. Då hade det bara gått en dryg kvart och det var förlängningsläge. Det hela gick så långt som till straffläggning där Lanús målvakt Esteban Andrada blev stor hjälte när han först räddade Matías Caruzzos straff i den andra omgången innan han avgjorde med att även ta Nicolás Blandis femte och sista.Dagen innan hade Lucas Barrios nickat in det som kom att bli det enda målet över bägge matcherna mellan Grêmio och Botafogo. Målet kom efter en dryg timme och betydde att hemmasupportrarna fick jubla på Arena do Grêmio. Kvällens andra match blev betydligt stökigare. Santos och Barcelona SC från Ecuador hade 1-1 att gå på inför returen på ett kokande Vila Belmiro. Det var gästerna som skulle skrälla mot den brasilianska storklubben sedan uruguay anske anfallaren Jonathan Álvez nickat in matchens enda mål i mitten av andra halvlek. I det intensiva firandet fick han två gula kort och blev utvisad. Det blir säkerligen ett stort avbräck i första semifinalen mot Grêmio eftersom han gjort samtliga mål för Barcelona i slutspelet så här långt. I matchens slutskede spottade Santos mittfältare Bruno Henrique argentinaren Damián Díaz i ansiktet och fick rött kort. Det fick även Barcelonas brasse Gabriel Marques i gruffet som uppstod efteråt.Grêmio (Bra) - Botafogo (Bra) 1-0Grêmio vidare med totalt 1-0.Santos (Bra) - Barcelona SC (Ecu) 0-1Barcelona SC vidare med totalt 2-1.River Plate (Arg) Jorge Wilstermann (Bol) 8-0River Plate vidare med totalt 8-3.Lanús (Arg) - San Lorenzo (Arg) 2-0Lanús vidare med 4-3 i straffläggning.De första semifinalerna spelas 24-26 oktober med returer veckan efter. Lagen som står som hemmalag nedan avslutar på hemmaplan.Grêmio (Bra) - Barcelona SC (Ecu)Lanús (Arg) - River Plate (Arg)