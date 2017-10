Första trepoängaren på hemmaplan

Inför kvällens möte mot Malmö hade LHC ännu inte vunnit en match på ordinarie tid på hemmaplan. Efter en gedigen insats i 50 av 60 minuter kunde LHC vinna med 4-1 mot Malmö, och bärga en seger. Publiken som var på plats gjorde sitt bästa för att rama in matchen, men bara 4007 föreslår inte mycket i en hall för 8500.





LHC inledde matchen i högt tempo, och det märktes att det var ett taggat hemmalag. Malmö bjöd upp bra, och första perioden blev en riktigt intensiv historia, med bra spel av båda lagen. Det bjöds på ett par rejäla målchanser, bland annat hade Anton Björkman en puck i stolpen, men två bra målvakter höll tätt. Malmö skapde en del, men det var klart spelövertag för Linköpings del i första perioden. Periodens enda mål kom efter 13:12. Målskytten var något oväntad då Jimmy Andersson kunde göra sitt första mål för LHC. På pass från Billins slängde Andersson iväg en puck mot mål som letade sig in bakom Oscar Ahlsenfeldt tack vare tät trafik framför kassen. LHC fortsatte att trumma på och det hängde mål i luften flera gånger.



De första 10 minuterna av andra perioden är utan tvekan hemmalagets. Under långa stunder är det Ahlsenfeldt som håller Malmö kvar i matchen. Utmärkt målvaktsspel i bortakassen. De chanser som Malmö ändå skapar tas om hand av Jonas Gustavsson i hemmakassen, som även han spelar mycket bra. Efter halva perioden går hemmalaget ner sig, och ser ut som man gjort under säsongsinledningen i övrigt. Stirrigt i försvaret, och ingen ordning på passningsspelet. Med knappt 3 minuter kvar av perioden tar Dan Tangnes en timeout, efter att Linköping haft förtvivlat svårt att få ordning på spelet. Bara halvminuten senare åker Emil Sylvegård på en tveksam utvisning efter en tilltrasslad situation och Malmö får spela i



Tredje perioden hinner knappt börja innan Derek Roy kan plocka upp en puck efter en kampsituation till vänster om Ahlsenfeldt. Roy prickskjuter pucken i krysset ovanför Ahlsenfeldts axel, och 2-1 till LHC efter 27 sekunder. Det blir en tydlig forcering från Malmö efter detta. Och nu är det Gustavssons tur att få jobba i målet. Det krävs stort jobb från "Monstret" för att hålla pucken ifrån nätet. Efter drygt 8 minuter inträffar en mycket otäck situation. Niklas Arell glider längs isen efter en täckning framför mål, samtidigt som Emil Sylvegård kommer störtande. Arell reser sig en bit och fäller Sylvegård som flyger rakt in i sargen. En smäll som såg riktig otäck ut. Sylvegård får tas ut på bår, men återkommer senare i matchen. Arell klarar sig med 2 minuter för tripping, vilket kändes billigt. Ett matchstraff för clipping (låg tackling) hade varit fullt rimligt i det läget. Hemmalaget åtstadkommer inte mycket under sitt spel i powerplay, och det är något som gått igen i de senaste matcherna. Där har Tangnes en utmaning framöver. Det är sedan Malmö som pressar på, men LHC sticker upp i en och annan farlig kontring. Bland annat har



I långa stunder av matchen spelar LHC mycket stabilt. Det uppstår dock alltför långa och stora svackor även i den här matchen. Dessutom finns det fog för att ifrågasätta spelet i powerplay som inte sett bra ut. När laget spelar bra, som i första perioden ikväll, ser man ut som ett riktigt topplag. Hittar man bara jämnheten så ser det ljust ut för kommande matcher.



LHC's tre stjärnor

3 -

2 - Andrew Gordon - lagom elak, och med skön blick för spelet

1 - Derek Roy - både inställning och prestation av högsta klass i kväll



Endast 4007 personer hade alltså tagit sig till Saab Arena för kvällens match mellan LHC och Malmö. Det är visserligen sant att LHC inte bjudit på någon vidare glimrande hockey i tidigare hemmamatcher. Men ändå. Publikkrisen i LHC, och SHL i allmänhet, behöver verkligen tas på allvar.LHC inledde matchen i högt tempo, och det märktes att det var ett taggat hemmalag. Malmö bjöd upp bra, och första perioden blev en riktigt intensiv historia, med bra spel av båda lagen. Det bjöds på ett par rejäla målchanser, bland annat hade Anton Björkman en puck i stolpen, men två bra målvakter höll tätt. Malmö skapde en del, men det var klart spelövertag för Linköpings del i första perioden. Periodens enda mål kom efter 13:12. Målskytten var något oväntad då Jimmy Andersson kunde göra sitt första mål för LHC. På pass från Billins slängde Andersson iväg en puck mot mål som letade sig in bakom Oscar Ahlsenfeldt tack vare tät trafik framför kassen. LHC fortsatte att trumma på och det hängde mål i luften flera gånger.De första 10 minuterna av andra perioden är utan tvekan hemmalagets. Under långa stunder är det Ahlsenfeldt som håller Malmö kvar i matchen. Utmärkt målvaktsspel i bortakassen. De chanser som Malmö ändå skapar tas om hand av Jonas Gustavsson i hemmakassen, som även han spelar mycket bra. Efter halva perioden går hemmalaget ner sig, och ser ut som man gjort under säsongsinledningen i övrigt. Stirrigt i försvaret, och ingen ordning på passningsspelet. Med knappt 3 minuter kvar av perioden tar Dan Tangnes en timeout, efter att Linköping haft förtvivlat svårt att få ordning på spelet. Bara halvminuten senare åker Emil Sylvegård på en tveksam utvisning efter en tilltrasslad situation och Malmö får spela i powerplay . 40 sekunder senare är det kvitterat. I röran framför mål kan Fredrik Storm peta in pucken i nät.Tredje perioden hinner knappt börja innan Derek Roy kan plocka upp en puck efter en kampsituation till vänster om Ahlsenfeldt. Roy prickskjuter pucken i krysset ovanför Ahlsenfeldts axel, och 2-1 till LHC efter 27 sekunder. Det blir en tydlig forcering från Malmö efter detta. Och nu är det Gustavssons tur att få jobba i målet. Det krävs stort jobb från "Monstret" för att hålla pucken ifrån nätet. Efter drygt 8 minuter inträffar en mycket otäck situation. Niklas Arell glider längs isen efter en täckning framför mål, samtidigt som Emil Sylvegård kommer störtande. Arell reser sig en bit och fäller Sylvegård som flyger rakt in i sargen. En smäll som såg riktig otäck ut. Sylvegård får tas ut på bår, men återkommer senare i matchen. Arell klarar sig med 2 minuter för tripping, vilket kändes billigt. Ett matchstraff för clipping (låg tackling) hade varit fullt rimligt i det läget. Hemmalaget åtstadkommer inte mycket under sitt spel i powerplay, och det är något som gått igen i de senaste matcherna. Där har Tangnes en utmaning framöver. Det är sedan Malmö som pressar på, men LHC sticker upp i en och annan farlig kontring. Bland annat har Eddie Larsson ett skott i ribbans underkant. Fortsatt mest Malmö, men mitt i kvitteringsjakten kliver ännu en oväntad målskytt fram och ökar Linköpings ledning. Niklas Lundgren (1 mål förra säsongen) håller inne ett skott och skickar sedan i väg en handledare mot Malmökassen. Återigen är det tät trafik, och Ahlsenfeldt ser inte pucken. När Niklas Persson med lite mer än 2 minuter kvar av matchen visas ut för tripping får Malmö chansen att spela 6 mot 4. Tom kasse, och där kan Andrew Gordon avgöra genom att skicka pucken i nät från egen zon. Malmö kommer inte igenom, och LHC kan bärga säsongens första hemmaseger.I långa stunder av matchen spelar LHC mycket stabilt. Det uppstår dock alltför långa och stora svackor även i den här matchen. Dessutom finns det fog för att ifrågasätta spelet i powerplay som inte sett bra ut. När laget spelar bra, som i första perioden ikväll, ser man ut som ett riktigt topplag. Hittar man bara jämnheten så ser det ljust ut för kommande matcher.3 - Daniel Olsson -Trkulja - ett ständigt hot med sin skridskoåkning och intensitet i kamperna2 - Andrew Gordon - lagom elak, och med skön blick för spelet1 - Derek Roy - både inställning och prestation av högsta klass i kväll

0 KOMMENTARER 118 VISNINGAR 0 KOMMENTARER118 VISNINGAR CHRISTIAN LINDSTRÖM

2017-10-12 22:50:01

ANNONS:

Fler artiklar om Linköping

Linköping

2017-10-12 22:50:01

Linköping

2017-10-10 11:43:14

Linköping

2017-10-07 20:49:20

Linköping

2017-10-01 20:50:26

Linköping

2017-10-01 20:35:29

Linköping

2017-09-28 21:19:48

Linköping

2017-09-26 21:33:55

Linköping

2017-09-24 11:42:37

Linköping

2017-09-23 17:29:00

Linköping

2017-09-21 23:20:32

ANNONS:

Inför kvällens möte mot Malmö hade LHC ännu inte vunnit en match på ordinarie tid på hemmaplan. Efter en gedigen insats i 50 av 60 minuter kunde LHC vinna med 4-1 mot Malmö, och bärga en seger. Publiken som var på plats gjorde sitt bästa för att rama in matchen, men bara 4007 föreslår inte mycket i en hall för 8500.Linköpings HC har inte haft en bra öppning på årets SHL och frågan är om tabelläget till och med är ännu sämre efter den här veckan.Linköping och Örebro möttes två gånger på lika många dagar under fredagen och lördagen. Ett mycket försvarsinriktat Örebro blev en svår nöt för LHC att knäcka och efter en ganska blek insats i möte nummer ett steppade laget upp något i returmötet. Lördagsmötet blev dock målsnålt, men Cluben lyckades kvittera ett 1-0-underläge sent i den tredje perioden och fick alltså med sig en poäng till slut från dubbelmötet. Trots ett stort puckinnehav blev det dock bara två mål totalt på två kvällar och lagLHC har en kortare paus den här veckan. Match fredag och lördag, och då är det back-to-back möten med Örebro som gäller. Kan LHC ta med sig den moraliskt viktiga vändningen mot Luleå senast, och få lite bättre fart på grejerna?LHC öppnade starkt på lördagen i Luleå och ägde matchen under första periodens första halva. Därefter var det Luleå mot Jonas Gustavsson under långa stunder. Tack vare en stark målvaktsinsats och några turliga studsar kunde LHC vända och ta med sig 2 poäng hem efter förlängningsseger. Något som måste känts snopet i Norrbotten.Ikväll var det bara ett lag som kom till spel med en matchplan och trupp fylld av spelare villiga att offra sig. Karlskrona imponerade på mig ikväll, samtidigt som Linköping fortfarande letar efter sin identitet.Med tre omgångar spelade av SHL-säsongen 2017/18 och en första trepoängare färskt i minnet vände Linköping HC hem till SAAB Arena för möte med Luleå. Det blev en tät drabbning och efter att båda lagen fått leda matchen varsin gång krävdes förlängning för att skilja lagen åt. Väl där avgjorde Johan Harju för Luleå med endast femton sekunder kvar.SHL-säsongen är igång och i skrivande stund tre omgångar gammal. För Linköping HC har det inneburit en vinst och två suddenförluster. Därmed har man landat på en sjundeplats i serietabellen – som såklart är mycket intetsägande överlag den här tiden på året – inför den kommande veckans tre drabbningar.Det var full fart på både publik och spelare när LHC plockade hem årets första tre poäng. Stora matchvinnare fanns i försvaret där Jonas Gustavsson och Eddie Larsson var omutliga.Efter två intensiva perioder hade LHC ett bra läge med 4-2 mot Växjö inför sista perioden. Men två snabba bortamål i inledningen av tredje förstörde hemmapremiären i Saab Arena. När Växjö sedan kunde avgöra efter bara 22 sekunders förlängning så lämnade premiärkvällen en sur eftersmak i Linköping.