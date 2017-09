Fulham 2-1 Hull City (1-0)

Så kom årets första hemmaseger.





I år har det varit sisådär med den produktionen. Inför gårdagens möte med



Nåväl. Mot Hull skulle väl ändå islossningen komma? Inte då. Matchen började trevande. Efter ett tag öppnades den upp. Men Hull var minst lika med på noterna som Fulham. Hemmalaget tvingade tidigt McGregor i Hull-målet till en svettig räddning då Floyd Ayité sköt på död boll från nära håll efter hörna men i övrigt var det tunnsått med bra möjligheter åt något av hållen.



I 42’ minuten bröts dödläget lite från ingenstans.



Fulham borde sen ha gjort 2-0 tidigt i andra halvlek då ytterligare ett Ojo-inlägg hittade vänsterbacken



Då var det ganska så typiskt att Hulls kvittering kom minuterna därpå. Jarrod Bowen lyckades bryta sig loss från Fulhams båda mittbackar och fick fri från nära håll nicka ostört två gånger om. Första gången lyckades



Hull fick här momentum och hade det inte varit för att Button var ordentligt på tårna hade gästerna också gjort 2-1. Istället var det Fulham som åter tog ledningen. Den livlige Sheyi Ojo serverade en ikoniskt spurtande

Hull lyckades aldrig riktigt skapa något farligt efteråt. Den farligaste chansen kom när Ryan Sessegnon var nära på att göra självmål. Mot slutet började gästerna mata långa bollar men Fulham stod pall och det farligaste läget under de avslutande minuterna hade



Domare Tim Robinson blåste kort därpå av matchen och förkunnade Fulhams första hemmaseger för säsongen. I och med de tre poängen är Fulham nu obesegrade i tre raka och klättrar stadigt i tabellen. Härnäst väntar Burton Albion på bortaplan och Fulham får finna sig i att vara stora favoriter. Burton parkerar precis ovanför nedflyttningsstrecket och har fyra förluster på sina inledande sju omgångar. Om man ”gör jobbet” ska Fulham också ta tre poäng här. Förhoppningsvis får vi även se



COYW!



***



Fulham 2-1 Hull City (1-0)



Var: Craven Cottage (15,792)

Domare: Tim Robinson



Mål:

42' Floyd Ayité 1-0

53' Jarrod Bowen 1-1

62' Stefan Johansen 2-1



Fulham XI (4-3-3): David Button - Ryan Fredericks (UT 90') Tomas Kalas, Tim Ream, Ryan Sessegnon - Oliver Norwood,

Avbytare: Marcus Bettinelli (mv), Dennis Odoi (IN 90'), Marcelo Djalo, Yohan Mollo (IN 68'), Ibrahim Cissé,

2017-09-14 08:20:00

Så kom årets första hemmaseger.Ett skadeskjutet Fulham fortsätter ta sig an lagen från den övre halvan när serieledarna Cardiff City gästar Craven Cottage.Vi tar en titt på vad vi kan förväntas oss på D-Day för FulhamSommarens low-key följetong har nått sitt slut. Aluko är klar för Reading i en affär värd £7,5 miljoner"Call the police, because there’s been murder on the pitch". Ipswich tränare summerade matchen fint när Fulham körde över Ipswich på Portman Road.Ett formsvagt och ineffektiv Fulham beger sig till Portman Road för att ta sig an ligans formstarkaste och effektivaste lag.Fulham mönstrade sitt bästa lag på hemmaplan och paradoxalt nog resulterade det i säsongens sämsta insats och första förlust.De tuffa matcherna duggar tätt. Fjolårets bägge playoff-semifinalister beger sig ut på Craven Cottage i jakt på säsongens första vinst.Fulham har under en längre tid jagat en målskytt - och till slut föll valet på en portugisiska 27-åring.