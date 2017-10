Debatten om utländska spelare får nytt liv tack vare Putin

Det går knappt en en dag i Ryssland utan att antalet utländska spelare diskuteras. I veckan fick diskussionen nytt blod när självaste presidenten tog sig tillfället att kritisera Zenit för att ha startat med åtta utländska spelare i en Europa League-match.



Att han dragits in i den här debatten kring utländska spelare har att göra med att en av hans närmsta medarbetare, f.d. idrottsministern Vitalij Mutko, var den drivande personen bakom 6+5 regeln som nu gäller för klubblagen i Ryssland, vilket innebär att de som mest får ha sex utländska spelare på planen samtidigt i liga och cupspel. Sommaren 2015 hade de ryska lagen klubbat igenom en ny utlänningsregel som innebar att de kan ha max tio utländska spealre i truppen, men det fanns inga begränsningar kring hur många av de tio som kunde vara på planen samtidigt. Någon eller några högt upp i den ryska regeringen såg vad som var påväg att hända, att de ryska klubblagen med mindre än tre år kvar till VM på hemmaplan så uppenbart struntade i speltid för de inhemska spelarna och tog det för de nödvändiga beslutet att informera presidenten. Snabbt skrev de ihop en lag som gav regeringen makten att begränsa antalet utländska spelare i samtliga sporter som utövas i landet och den 10+15 regel som mindre än två veckor innan ligastarten 2015/2016 skulle gälla slängdes undan för den nuvarande, 6+5 regeln.



Att Putin själv skulle tagit det här beslutet är inte sant. Antalet gånger som han uttalat sig kring fotboll går att räkna på en hand och enligt de flesta uppgifter är han totalt ointresserad av sporten, även om många av hans nära vänner arbetat och arbetar i klubbarna. Men de som av honom (för det mesta som sker i landet styrs av Putin) är tillsatta för att se till så att fotbolls-VM 2018 blir en succé för rysk del är övertygade om att de ryska spelarna behöver speltid i den ryska ligan för att bli så bra som möjligt. Och att klubbarnas huvuduppgift innan 2018 inte är att vinna titlar, utan att förbereda spelarna för VM 2018. De argumenten räckte för att Vladimir Putin sommaren 2015 på c:a fem minuter skulle skriva ihop en ny lag som vände upp och ner på ligan och mer eller mindre omöjliggjorde det för ryska klubblag att konkurrera i Europa på rimliga villkor.

Fördelarna och nackdelarna med en såhär sträng utlänningsregel har jag gått igenom så många gånger under åren att jag inte orkar ta upp det igen. Men precis som 2010 så kan jag 2017 konstatera att det inte finns ett endaste exempel på en nation med såhär stränga regler som har nått framgångar varken på landslagssidan eller klubblagssidan. Åtminstone inte i mer än någon enstaka säsong. Problemet för Ryssland har inte varit att Zenit värvar Hulk, Leandro Paredes eller någon annan. Problemet har i alla år varit att i ungdomsfotbollen har tränarna för pojklagen fått orimligt mycket betalt för att vinna lokala turneringar och då är det ingen tränare i världen som bryr sig om att utbilda spelare, utan det handlar enbart om att försöka vinna.

Den korruption som är så utbredd i resten av landet är i princip lika utbredd i ungdomsfotbollen och många talangfulla spelare som inte har rika föräldrar får se sin speltid försvinna när mindre talangfulla barn med rikare föräldrar betalar tränarna för att få spela och sen skickas vidare till storlagens akademier där de givetvis betalar för att ta en plats. Med de förutsättningarna är det inte så värst konstigt att Ryssland väldigt sällan producerar bra fotbollsspelare, trots att man är ett av de länder i världen med flest ungdomar som spelar fotboll.



Mindre än ett år kvar till VM så kan man lugnt konstatera att den debatt som fortfarande håller fotbollen i landet tillbaka är lika stark och högljudd som tidigare. Och Putin är inte den enda som kritiserat Zenit för sina laguttagningar. När hans nuvarande vice premiärminister, Vitalij Mutko, (som dessutom är ordförande för fotbollsförbundet) fick frågan om vad han tyckte om Zenits säsongsinledning under Roberto Mancini så svarade Mutko att "jag är inte nöjd med antalet ryska spelare i startelvorna. Jag hade hoppats att Mancini skulle bry sig mer om de spelarna och inte bara argentinarna". När Vladimir Putin, med en tydlig ironisk underton, berömde Zenit s klubbchef Sergej Fursenko för 3-1 segern mot Real Sociedad där Zenit startade med åtta utländska spelare så blev det startskottet för nästa kapitel i den debatt som präglat rysk fotboll under 2010-talet. Regeln om antalet utländska spelare har hållit tillbaka det ryska landslaget och de ryska klubblagen i flera år, men i den ringhörna där beslutsfattarna står är det många som tycker att regeln inte är stark nog. Att Putin själv bryr sig om hur det går för Zenit eller något annat ryskt lag vore att ta i. Fotbolls-VM nästa sommar är för honom enbart ett sätt att visa sig stark på hemmaplan och att få världens blickar riktade mot Ryssland . 