Ett brynäslag i VM?

Rekordånga svenska spelare återfinns i NHL och AHL och en del av dem fostrade i Brynäs organisation. Det har under en längre tid funnits en tanke hos mig, speciellt i samband med svarta mot vita, Brynäs årliga internmatch där NHL-spelare kommer hem och spelar, att hur skulle ett Brynäs dream team se ut?

Än mer intressant, hur skulle ett sådant lag stå sig i ett VM?

När jag tittat på spelare till detta lag valde jag att dra en gräns vid minst två säsonger i Brynäs juniorlag och således får anses som fostrade i klubben, detta diskvalificerar några spelare som annars varit självskrivna. Niclas Andersén är till exempel fostrad i Leksand s juniorlag och kom till Brynäs som sistaårsjunior, gjorde ett par matcher i J20 innan han tog klivet direkt upp till A-laget. En annan spelare med liknande bakgrund är Rickard Gynge, som fostrad i Hammarby gjorde två säsonger i Brynäs juniorlag men spelade bara en handfull matcher då han mestadels var utlånad.Dessa två namn till trots, talang och skills finns det gott om i detta lag. Såhär hade ett Brynäslag sett ut i VM om jag fått sätta ihop det:Jacob Markström - Vancouver CanucksAnders Lindbäck - Milwaukee AdmiralsJoacim Eriksson - DjurgårdenInte mycket att snacka om tycker jag, Pekka Alcén har under åren jobbat fram många riktigt bra målvakter där dessa tre sticker ut, dessutom samtliga fostrade i Brynäs ungdomslag och från trakten. Markstöm tar förstaspaden med Lindbäck och Eriksson som backar upp. Känner mig lugn här. Simon Bertilsson - BrynäsChristian Djoos - Hershey BearsMattias Karlsson - KarlskronaLukas Carlsson - BrynäsMattias Nörstebö - FrölundaMarcus Ersson - BrynäsAdam Boqvist - BrynäsHåller inte samma klass som målvaktssidan och får ses som lagets svaghet. Bertilsson håller utan tvekan VM-klass när han är skadefri, Djoos och Carlsson kan överraska på denna nivån och får se en stor del av sin arbetsbörda i det offensiva spelet, Karlsson och Ersson får ta ett större defensivt ansvar med en del boxplay där också allround-spelaren Nörstebö finns att tillgå.Till sist kan jag inte motstå att ta med Adam Boqvist som ser otroligt spännande ut och jag hoppas han får chansen i A-laget under säsongen, en backtyp jag inte sett skådat i Brynäs så länge jag följt laget, han kommer med som en liten joker och får spela powerplay Nicklas Bäckström – Washington CapitalsJacob Silfverberg – Anaheim DucksAnton Rödin – Vancouver CanucksElias Lindholm – Carolina HuricanesCalle Järnkrok – Nashville Predators Johan Larsson – Buffalo Sabres Oscar Lindblom – Philadelphia FlyersNicklas Danielsson – Lausanne HCSebastian Wennström – HV71 Ludvig Rensfeldt – Rögle BKLinus Ölund – Brynäs IF Jacob Blomqvist – Brynäs IFHär snackar vi klass, om backsidan är en svaghet väger forwardssidan upp det med råge, vimlar av skickliga forwards och bland dem vill jag även få in Jacob Blomqvist som även får vara kapten, gillar hans inställning plus att han är skickligare än han får cred för. Många av dessa namn har nyligen spelat i Brynäs och finns nära i minnet, jag valde att ta med Nicklas Danielsson som gjorde ett par säsonger i juniorlaget tidigt i sin karriär, tycker han ska ha en plats här. Finns gott om centrar att bygga starka formationer kring i Bäckström, Lindholm, Järnkrok, Larsson och även Ölund som jag tycker ser otroligt bra ut redan nu.