Nisse Eriksson och hans mannar lyckades inte få hål på Västerås trots en mycket bra insats

Tung förlust för BHF mot Västerås

Borlänge bjöd upp till rejäl kamp mot Västerås men fick till slut se sig besegrade med 2-0





Matchen:



Borlänge Hockey visade ingen nåd i inledningen av matchen och kom ut med ett högt tempo vilket gjorde att Västerås fick skickade pucken sarg ut då de blev överraskade av den hårda press som BHF satt.



Det blev inge direkta jättelägen för lagen i inledningen men bra tempo. I slutet av perioden hade dock båda lagen fina lägen att ta ledningen men 0-0 stod sig perioden ut.



skott 10-10



BHF började även den andra perioden bra och hade bud på ledningsmål men Marcus Dahlbom var lugnet själv i kassen.



Drygt 14 minuter in i perioden tilldömdes BHF en straff sedan Nisse Eriksson blev fälld när han var igenom. Nisse tog själv hand om straffen men den smet utanför Dahlboms högra stolpe.



Minuten senare i spel 4 mot 4 så halkade backen Mathias Wiklund som siste man och spelet vände vilket till slut gjorde att Västerås kunde panga in 1-0 genom Joel Werner. Kanske inte så rättvist med tanke på hur matchbilden sett ut drygt halva matchen.



skott 12-8



I den sista perioden flyttade Västerås pucken på ett bättre sätt och fick mer puck i anfallzon än tidigare i matchen. Borlänge började se lite trötta ut men fick sedan ett jätteläge att kvittare i powerplay när Kalle Östman drog på ett skott mitt i slottet men Dahlbom gjorde en jätteräddning.



Istället för en förväntansfull kvittering för bortaklacken så slarvade BHF vid offensiv zon och Johan Skiöld snodde åt sig pucken och fri med Hellgren Smed gjorde han inget misstag och 2-0 var ett faktum.



Efter målet tog hemmalaget över och hade bud på fler mål. Borlänge blev trötta och drog på sig 2 utvisningar i slutet och hemmalaget spelade de sista minuterna och tog hem segern med 2-0.



skott 11-7



skott totalt 33-25

utvisningar VIK 4x2 BHF 5x2

domare Thomas Mccarthy

http://stats.swehockey.se/Game/Events/347599





Ett stort fall framåt för BHF som mycket väl kunde ha snott både 1 och 2 poäng mot Västerås då man visade prov på bra disciplin och tålamod men som till slut efter 2 misstag fick se sig besegrade.



2017-10-03 21:20:03

