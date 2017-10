En poäng i dubbelmötet

Linköping och Örebro möttes två gånger på lika många dagar under fredagen och lördagen. Ett mycket försvarsinriktat Örebro blev en svår nöt för LHC att knäcka och efter en ganska blek insats i möte nummer ett steppade laget upp något i returmötet. Lördagsmötet blev dock målsnålt, men Cluben lyckades kvittera ett 1-0-underläge sent i den tredje perioden och fick alltså med sig en poäng till slut från dubbelmötet. Trots ett stort puckinnehav blev det dock bara två mål totalt på två kvällar och lag

Linköping körde fast i första mötet



Dubbelmötet mellan Linköping och Örebro inleddes i SAAB Arena under fredagskvällen. Linköping inledde matchen starkast och lyckades genom frejdigt anfallsspel få gästande Örebro att dra på sig två raka utvisningar. I efterföljande spel i fem-mot-tre lyckades sedan

Den andra perioden blev ingen hyperintressant historia och Linköping såg ut att ha kört fast rejält i offensiven. Periodens höjdpunkt kom när Emil Sylvegård ordnade en straff åt hemmalaget, men



LHC sprattlade till lite i inledningen av den sista perioden och i den andra minuten prickade Jakob Lilja målramen varpå pucken studsade ner vid mållinjen. Linköpingslaget firade, men efter videogranskning kunde domarteamet konstatera att pucken aldrig varit inne. Därefter lyckades LHC aldrig lyfta sitt spel och istället kunde Örebro punktera matchen genom 3-1 av Tyson Spink sedermera också 4-1 i tom kasse av Gustav Backström.



Statistik

29 Skott på mål 21

80.95 Räddningsprocent 96.55

6 Utvisningsminuter 12

16.67

19 Tacklingar 18

26 Tekningar 25



LHC’s tre stjärnor

1 Derek Roy

2 Chad Billins

3 Jakob Lilja





Målsnålt och en poäng i returen



I lördagens returmöte i Örebro var det just Örebro som öppnade starkast. Matchens första riktigt farliga läge kom när



I den tredje perioden skapade Linköping många fina lägen. Det såg dock länge ut som att man inte skulle lyckas få hål på Axel Brage som stått för en stark insats i hemmakassen. Men med drygt fyra minuter kvar av ordinarie matchtid skickade Derek Roy in pucken i mål och tog matchen till förlängning. I förlängningen avgjorde Tylor Spink matchen för Örebro. Matchen slutar 2-1 till Örebro och även om lördagsmatchen bjöd på något bättre spel från Linköpings sida jämfört med kvällen innan är det två insatser som lämnar en del i övrigt att önska mot ett visserligen destruktivt och defensivt disciplinerat Örebro som blir resultatet av denna helg. Framförallt är det anmärkningsvärt att Linköping vann skottstatistiken överlägset under lördagen, men ändå bara lyckas mäkta med ett mål. Där har laget något att jobba med under de matchfria dagar som väntar innan torsdagens möte med Malmö.



Statistik

12 Skott på mål 38

97.37 Räddningsprocent 83.33

8 Utvisningsminuter 4

0.00 Powerplayprocent 0.00

5 Tacklingar 6

32 Tekningar 26



LHC’s tre stjärnor

1- Derek Roy

2 –

3 –





2017-10-07 20:49:20

