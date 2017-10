Saab Arena, 2017-10-12 19:00

Linköping - Malmö



Kan en utsatt Tangnes få ordning på torpet?

Inför: Är krisen här på söndag?

Linköpings HC har inte haft en bra öppning på årets SHL och frågan är om tabelläget till och med är ännu sämre efter den här veckan.





På torsdag är det dags för första steget som förhoppningsvis är ett steg uppåt i tabellen. Malmö kommer på besök och skånelaget har sett bra ut i de flesta matcherna. Senaste omgången kom blev det dock förlust då Örebro kom på besök med sitt effektiva bortaspel. Dock ska tilläggas att pågarna från söder såg oinspirerade ut och förhoppningsvis så kan Linköpingsspelarna hoppas på samma inställning från motståndet på torsdag.



Lördag bjuder på hemmamatch och folkfest...ja vi kan ju iallfall hoppas. Rönnbergs pojkar har inte fått det att klicka helt än så länge men oj vilken hög nivå det finns i det här laget. Spelar fartfyllt och en rätt öppen offensiv hockey och de senaste åren är detta något som LHC har spelat bra mot då spelarna verkar slippa tänka och matchen mest består i öppna dammluckor och dragningar i hög fart.



Nyckeln för de tre poängen är matchen mot Malmö. Vinner vi denna tror jag det blir sex poäng den här veckan men Malmö har byggt på bra från förra årets slutspelsmaskin och det är ingen enkel uppgift, speciellt inte med tanke på att inget just nu stämmer på slätten. Kanske lite pessimistiskt skrivet tänker ni. Jag tycker mer att det pekar åt en realistisk insikt. LHC har problem just nu, målvaktsspelet som man på förhand skulle vara den säkraste positionen har svajat och i positionerna framåt har det varit tunnsått med glädjeämnen. Året som skulle visa på ett bredare Linköping har just nu kokats ihop till de senaste årens upplaga; Det är två transatlanter som gör poängen framåt. Självklart kan man lägga till att Mathis Olimb ser bättre ut än tidigare men han är fortfarande inte en spelare att luta sig emot i motvind.På torsdag är det dags för första steget som förhoppningsvis är ett steg uppåt i tabellen. Malmö kommer på besök och skånelaget har sett bra ut i de flesta matcherna. Senaste omgången kom blev det dock förlust då Örebro kom på besök med sitt effektiva bortaspel. Dock ska tilläggas att pågarna från söder såg oinspirerade ut och förhoppningsvis så kan Linköpingsspelarna hoppas på samma inställning från motståndet på torsdag.Lördag bjuder på hemmamatch och folkfest...ja vi kan ju iallfall hoppas. Rönnbergs pojkar har inte fått det att klicka helt än så länge men oj vilken hög nivå det finns i det här laget. Spelar fartfyllt och en rätt öppen offensiv hockey och de senaste åren är detta något som LHC har spelat bra mot då spelarna verkar slippa tänka och matchen mest består i öppna dammluckor och dragningar i hög fart.Nyckeln för de tre poängen är matchen mot Malmö. Vinner vi denna tror jag det blir sex poäng den här veckan men Malmö har byggt på bra från förra årets slutspelsmaskin och det är ingen enkel uppgift, speciellt inte med tanke på att inget just nu stämmer på slätten.

0 KOMMENTARER 171 VISNINGAR 0 KOMMENTARER171 VISNINGAR MATTIAS WALLENBERG (REDAKTÖR)

wallenberg.mattias@gmail.com

2017-10-10 11:43:14 wallenberg.mattias@gmail.com2017-10-10 11:43:14

ANNONS:

Fler artiklar om Linköping

Linköping

2017-10-10 11:43:14

Linköping

2017-10-07 20:49:20

Linköping

2017-10-01 20:50:26

Linköping

2017-10-01 20:35:29

Linköping

2017-09-28 21:19:48

Linköping

2017-09-26 21:33:55

Linköping

2017-09-24 11:42:37

Linköping

2017-09-23 17:29:00

Linköping

2017-09-21 23:20:32

Linköping

2017-09-17 09:19:43

ANNONS:

Linköpings HC har inte haft en bra öppning på årets SHL och frågan är om tabelläget till och med är ännu sämre efter den här veckan.Linköping och Örebro möttes två gånger på lika många dagar under fredagen och lördagen. Ett mycket försvarsinriktat Örebro blev en svår nöt för LHC att knäcka och efter en ganska blek insats i möte nummer ett steppade laget upp något i returmötet. Lördagsmötet blev dock målsnålt, men Cluben lyckades kvittera ett 1-0-underläge sent i den tredje perioden och fick alltså med sig en poäng till slut från dubbelmötet. Trots ett stort puckinnehav blev det dock bara två mål totalt på två kvällar och lagLHC har en kortare paus den här veckan. Match fredag och lördag, och då är det back-to-back möten med Örebro som gäller. Kan LHC ta med sig den moraliskt viktiga vändningen mot Luleå senast, och få lite bättre fart på grejerna?LHC öppnade starkt på lördagen i Luleå och ägde matchen under första periodens första halva. Därefter var det Luleå mot Jonas Gustavsson under långa stunder. Tack vare en stark målvaktsinsats och några turliga studsar kunde LHC vända och ta med sig 2 poäng hem efter förlängningsseger. Något som måste känts snopet i Norrbotten.Ikväll var det bara ett lag som kom till spel med en matchplan och trupp fylld av spelare villiga att offra sig. Karlskrona imponerade på mig ikväll, samtidigt som Linköping fortfarande letar efter sin identitet.Med tre omgångar spelade av SHL-säsongen 2017/18 och en första trepoängare färskt i minnet vände Linköping HC hem till SAAB Arena för möte med Luleå. Det blev en tät drabbning och efter att båda lagen fått leda matchen varsin gång krävdes förlängning för att skilja lagen åt. Väl där avgjorde Johan Harju för Luleå med endast femton sekunder kvar.SHL-säsongen är igång och i skrivande stund tre omgångar gammal. För Linköping HC har det inneburit en vinst och två suddenförluster. Därmed har man landat på en sjundeplats i serietabellen – som såklart är mycket intetsägande överlag den här tiden på året – inför den kommande veckans tre drabbningar.Det var full fart på både publik och spelare när LHC plockade hem årets första tre poäng. Stora matchvinnare fanns i försvaret där Jonas Gustavsson och Eddie Larsson var omutliga.Efter två intensiva perioder hade LHC ett bra läge med 4-2 mot Växjö inför sista perioden. Men två snabba bortamål i inledningen av tredje förstörde hemmapremiären i Saab Arena. När Växjö sedan kunde avgöra efter bara 22 sekunders förlängning så lämnade premiärkvällen en sur eftersmak i Linköping.Linköping visade upp bra moral när man igår hämtade upp ett 0-2 underläge på bortaplan. Till veckans matcher gäller det dock att man är med från start då det vankas matcher mot årets guldkandidat nummer ett och sedan en tuff lördagsmatch mot HV71